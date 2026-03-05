Acesse sua conta
Galã de novela da Globo faz ensaio romântico com noivo e anuncia casamento em três meses

Ator Igor Cosso, que vive Gael na novela da Globo, está noivo do professor de dança Heron Leal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:06

Igor Cosso
Igor Cosso Crédito: Reprodução

O ator Igor Cosso, que interpreta Gael na novela Mania de Você, compartilhou nas redes sociais um ensaio romântico ao lado do noivo, Heron Leal. As fotos foram feitas em uma praia do Rio de Janeiro e marcam a contagem regressiva para o casamento do casal.

Na publicação, o ator revelou que faltam três meses para a cerimônia. “Faltam 90 dias para virar husband. Ai, meu Deus...”, escreveu Igor na legenda das imagens.

Igor Cosso tem 35 anos e está em um relacionamento com Heron Leal há seis anos. O pedido de casamento aconteceu em 2024, durante uma viagem às Maldivas.

Heron, de 36 anos, é dançarino e também trabalha como assessor contábil. Ele ficou conhecido por participar do quadro Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

Em 2021, foi professor da atriz Claudia Ohana na competição. Já na atual edição do quadro, Heron atua como professor da apresentadora Cátia Fonseca.

