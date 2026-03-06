'KISS ALL THE TIME'

Harry Styles lança novo álbum e revela por que turnê mundial terá apenas 7 cidades

Cantor tem quatro shows confirmados em São Paulo para julho de 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:18

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você achou estranho quando Harry Styles anunciou que sua nova turnê mundial passaria por apenas sete cidades, saiba que a escolha não foi por acaso. O cantor decidiu quebrar o modelo tradicional de grandes turnês e apostar em um formato diferente e mais estratégico.

Batizada de “Together, Together”, a nova turnê de shows funcionará como uma residência musical: em vez de viajar constantemente de cidade em cidade, o artista fará várias apresentações no mesmo local antes de seguir para o próximo destino.

Durante entrevista ao programa The Zane Lowe Show, da Apple Music, o astro explicou que a decisão tem relação direta com a qualidade das apresentações e também com sua saúde e rotina.

“Acho que grande parte da minha motivação é que esse formato torna o show melhor. Você pode construir algo mais completo quando não precisa viajar todas as noites”, afirmou.

Segundo Harry Styles, permanecer mais tempo em um mesmo lugar permite preparar apresentações mais cuidadosas e manter um ritmo de vida mais saudável durante a turnê.

“Isso me ajuda a continuar presente na minha própria vida enquanto trabalho. Quando consigo cuidar melhor de mim, acredito que também consigo fazer um show melhor”, explicou.

A turnê passará por Amsterdã, Londres, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Melbourne e Sydney, com várias datas em cada cidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cantor fará 30 noites consecutivas no icônico Madison Square Garden, em Nova York, suas únicas apresentações no país em 2026.

Outro ponto importante para o artista é a qualidade de vida de quem trabalha com ele. Styles destacou que muitos integrantes da banda e da equipe técnica hoje têm famílias e filhos.

“É muito importante para mim que eles possam estar na estrada comigo. Não quero que seja praticamente impossível conciliar isso com a vida deles”, comentou.

Mesmo assim, o cantor deixou claro que não descarta voltar ao formato tradicional de turnê no futuro. “Não estou dizendo que nunca mais vou viajar de cidade em cidade. Só quero experimentar fazer as coisas de um jeito diferente por enquanto.”

O anúncio da turnê acontece em meio ao lançamento do novo álbum do artista, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que marca seu primeiro trabalho de inéditas desde Harry's House, de 2022.