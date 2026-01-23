Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Cantor retorna ao país após quatro anos e faz duas apresentações com a nova turnê 'Together, Together'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:42

harry Styles em show da última turnê 'Love On Tour' Crédito: Divulgação/Anthony Pham

Depois de meses de especulação e ansiedade dos fãs, Harry Styles finalmente confirmou seu retorno ao Brasil. O cantor britânico anunciou, nesta quinta-feira (22), que fará dois shows em São Paulo como parte da turnê mundial 'Together, Together', que promove seu quarto álbum de estúdio.

As apresentações acontecem nos dias 17 e 18 de julho de 2026, no Estádio do MorumBIS, e marcam a primeira passagem do artista pelo país desde dezembro de 2022. Desta vez, porém, os fãs de outras capitais vão precisar viajar: São Paulo será a única cidade brasileira no roteiro.

Leia mais

Imagem - Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Quanto custam os ingressos?

Os valores variam bastante de acordo com o setor escolhido e já estão dando o que falar nas redes sociais. A opção mais barata sai por R$ 265 (meia-entrada), enquanto os espaços premium chegam a R$ 1.410 na inteira.

  • Confira os preços oficiais:

  • Arquibancada: R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia)
  • Pista: R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia)
  • Cadeira superior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia)
  • Cadeira inferior: R$ 880 (inteira) | R$ 440 (meia)
  • Pit Circle / Disco / Kiss / Square: R$ 1.410 (inteira) | R$ 705 (meia)

Harry Styles

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles por Shutterstock
Harry Styles fez parte da boyband One Direction  por Divulgação
Integrantes do One Direction: Liam, Louis, Niall e Harry, da esquerda para direita por Shutterstock
1 de 7
Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais

Quando começa a venda?

A venda dos ingressos será feita exclusivamente pela Ticketmaster e terá etapas de pré-venda:

  • 26 de janeiro, às 11h: pré-venda para clientes Santander Private e Select
  • 27 de janeiro, às 11h: pré-venda para demais clientes Santander
  • 28 de janeiro, às 11h: venda geral

A expectativa é de esgotamento rápido, especialmente após o sucesso absoluto da última passagem do cantor pelo Brasil.

Turnê mundial e show de abertura

Além do Brasil, a turnê 'Together, Together' passa por países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, México e Austrália. Nos shows em São Paulo, a abertura ficará por conta da banda norte-americana Fcukers.

Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together'

Harry Styles por Reprodução | Instagram
Setores e valores dos shows de Harry Styles no Brasil em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Harry Styles por Reprodução | Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Harry Styles lança ‘Aperture’, primeira prévia de seu novo álbum; ouça

'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

Harry Styles é eleito o músico mais sexy do mundo em votação da 'People'

Brasileira presa por perseguir Harry Styles enviou 8 mil cartas ao cantor

Harry Styles interrompe show para fã grávida ir ao banheiro

Novo álbum e fim do hiato

O retorno aos palcos acontece poucos meses após Harry anunciar seu novo álbum, 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally', que será lançado em 6 de março de 2026. O disco terá 12 faixas e marca o fim de um hiato iniciado após o encerramento da turnê Love On Tour, em julho de 2023.

A divulgação do projeto começou de forma misteriosa, com cartazes espalhados por cidades como São Paulo, Nova York, Berlim e Palermo, além do lançamento do single 'Aperture', divulgado oficialmente nesta quinta-feira (22).

Muito querido pelo público brasileiro, Harry Styles retorna em um novo momento da carreira, mais maduro e com um repertório inédito, o que só aumenta a expectativa para os shows de julho.

Leia mais

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Imagem - Médico mostra óleo enrijecido retirado do rosto de Juju do Pix após nova cirurgia; veja

Médico mostra óleo enrijecido retirado do rosto de Juju do Pix após nova cirurgia; veja

Tags:

Música Shows Show Turnê Lançamento Harry Styles

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Dinâmica da semana vai mandar alguém para o Paredão nesta sexta-feira (23); entenda o que vai rolar

BBB 26: Dinâmica da semana vai mandar alguém para o Paredão nesta sexta-feira (23); entenda o que vai rolar
Imagem - O que significa a perna cabeluda em 'O Agente Secreto'? Entenda as referências culturais do filme

O que significa a perna cabeluda em 'O Agente Secreto'? Entenda as referências culturais do filme
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de janeiro): os signos percebem onde vale investir energia

Cor e número da sorte de hoje (23 de janeiro): os signos percebem onde vale investir energia

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
01

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos
02

Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
03

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada
04

Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada