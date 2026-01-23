Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:42
Depois de meses de especulação e ansiedade dos fãs, Harry Styles finalmente confirmou seu retorno ao Brasil. O cantor britânico anunciou, nesta quinta-feira (22), que fará dois shows em São Paulo como parte da turnê mundial 'Together, Together', que promove seu quarto álbum de estúdio.
As apresentações acontecem nos dias 17 e 18 de julho de 2026, no Estádio do MorumBIS, e marcam a primeira passagem do artista pelo país desde dezembro de 2022. Desta vez, porém, os fãs de outras capitais vão precisar viajar: São Paulo será a única cidade brasileira no roteiro.
Os valores variam bastante de acordo com o setor escolhido e já estão dando o que falar nas redes sociais. A opção mais barata sai por R$ 265 (meia-entrada), enquanto os espaços premium chegam a R$ 1.410 na inteira.
Harry Styles
A venda dos ingressos será feita exclusivamente pela Ticketmaster e terá etapas de pré-venda:
A expectativa é de esgotamento rápido, especialmente após o sucesso absoluto da última passagem do cantor pelo Brasil.
Além do Brasil, a turnê 'Together, Together' passa por países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, México e Austrália. Nos shows em São Paulo, a abertura ficará por conta da banda norte-americana Fcukers.
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together'
O retorno aos palcos acontece poucos meses após Harry anunciar seu novo álbum, 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally', que será lançado em 6 de março de 2026. O disco terá 12 faixas e marca o fim de um hiato iniciado após o encerramento da turnê Love On Tour, em julho de 2023.
A divulgação do projeto começou de forma misteriosa, com cartazes espalhados por cidades como São Paulo, Nova York, Berlim e Palermo, além do lançamento do single 'Aperture', divulgado oficialmente nesta quinta-feira (22).
Muito querido pelo público brasileiro, Harry Styles retorna em um novo momento da carreira, mais maduro e com um repertório inédito, o que só aumenta a expectativa para os shows de julho.