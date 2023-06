Harry Styles interrompe show para fã grávida ir ao banheiro

Em meio a turnê Love on Tour, um show de Harry Styles viralizou nas redes sociais nesta semana. O artista decidiu interromper a apresentação que fazia em Cardiff, País de Gales, para que uma fã grávida pudesse ir ao banheiro.



A interação do cantor com a fã, que se chama Sian, começou momentos antes, quando ela pediu para Harry escolher o nome do seu filho. "É muita pressão, Sian. Você vai querer que eu dê o nome?", disse o cantor durante o show.