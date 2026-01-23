ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:16

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sextou com uma energia que não deixa ninguém parado. Se ontem o clima era de romance e surpresas, hoje o céu mudou a chave: a Lua entrou em Áries, trazendo aquele 'fogo' que faltava para a gente tomar iniciativa. Com o Sol em Aquário soprando ventos de liberdade, o recado dos astros é claro: quem se movimenta, a sorte acompanha.

É um dia de pressa, de coragem e de não esperar pelos outros. Que tal aproveitar esse impulso para fazer aquele jogo que você estava adiando? Confira como o astral influencia seu signo hoje e anote as dezenas que estão vibrando alto:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua está na sua casa e você é o protagonista. No amor, seu magnetismo está imbatível, se quer alguém, a hora de agir é agora. No trabalho, assuma o comando e mostre suas ideias sem medo. Números da sorte: 1, 19, 23

Touro (21/04 a 20/05)

Sextou pedindo um pouco mais de calma para você, taurino. O amor pede momentos de paz e conexão espiritual. No trabalho, prefira o silêncio; agir discretamente vai te proteger de distrações. Números da sorte: 5, 14, 42

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Dia de socializar. Um amigo pode acabar sendo o cupido que você precisava. No escritório, o trabalho em equipe rende o dobro; sua mente está rápida e cheia de sacadas geniais. Números da sorte: 11, 22, 33

Câncer (21/06 a 22/07)

Você pode sentir uma pressão maior no trabalho, mas é a sua chance de brilhar e mostrar resultados para quem manda. Só não esqueça de dar um alô para a família no fim do dia. Números da sorte: 8, 17, 36

Leão (22/07 a 22/08)



O mundo ficou pequeno para você hoje. No amor, o desejo é de aventura e novos ares. Profissionalmente, projetos voltados para estudos ou contatos distantes estão muito protegidos. Números da sorte: 9, 27, 45

Virgem (23/08 a 22/09)

A sexta-feira pede profundidade. No amor, é hora de abrir o jogo e falar o que sente de verdade. Nas finanças e no trabalho, o dia é certeiro para resolver burocracias, seguros e impostos. Números da sorte: 4, 18, 52

Libra (23/09 a 22/10)

O foco está nas parcerias. Se houver alguma aresta para aparar no relacionamento, a energia de hoje traz a coragem necessária. No trabalho, negocie com firmeza, mas saiba ouvir. Números da sorte: 7, 21, 50

Escorpião (23/10 a 21/11)

Olha só: o amor pode estar mais perto do que você imagina, talvez até no café do trabalho. O dia exige organização total com as tarefas para você não se enrolar na agitação da sexta. Números da sorte: 6, 25, 48



Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu brilho pessoal está ofuscante e o flerte está garantido. No trabalho, sua criatividade está no auge; use isso para tirar projetos autorais do papel. Números da sorte: 3, 12, 30

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O coração hoje pede o aconchego de casa. Um programa caseiro com quem você ama vale mais que qualquer festa. No trabalho, resolva questões ligadas à sua base ou imóveis. Números da sorte: 10, 28, 55

Aquário (20/01 a 18/02)

Sua mente está a mil por hora. Ótimo dia para vender ideias, fechar contratos rápidos e trocar mensagens com o 'crush'. A comunicação é o seu superpoder nesta sexta-feira. Números da sorte: 15, 29, 44