Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Ana Beatriz Sousa
23 de janeiro de 2026
Sextou com uma energia que não deixa ninguém parado. Se ontem o clima era de romance e surpresas, hoje o céu mudou a chave: a Lua entrou em Áries, trazendo aquele 'fogo' que faltava para a gente tomar iniciativa. Com o Sol em Aquário soprando ventos de liberdade, o recado dos astros é claro: quem se movimenta, a sorte acompanha.
É um dia de pressa, de coragem e de não esperar pelos outros. Que tal aproveitar esse impulso para fazer aquele jogo que você estava adiando? Confira como o astral influencia seu signo hoje e anote as dezenas que estão vibrando alto:
