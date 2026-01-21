REALITY

Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Atriz e dançarina saiu da casa mais vigiada do Brasil com 61,64% dos votos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:59

Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Meditar, respirar fundo e tentar manter o equilíbrio não foi suficiente para Aline Campos escapar do primeiro paredão do Big Brother Brasil 26. Com 61,64% dos votos, a atriz e dançarina foi a primeira eliminada da edição, superando Milena, que recebeu 32,50%, e Ana Paula, que ficou bem atrás, com apenas 5,86%.

Aline entrou no jogo cercada de expectativas, e saiu deixando a sensação de que poderia ter ido mais longe. Logo após deixar a casa, ela refletiu sobre sua trajetória e a pressão vivida no confinamento.

“O público viu que até a pessoa mais tranquila tem seu momento de catarse. É muita pressão. Mas eu tentei agir sempre alinhada com o que acredito. As pessoas podem gostar ou não, mas essa foi a minha verdade. Meu coração está em paz”, afirmou.

Grande parte da rejeição do público esteve ligada ao conflito constante com Ana Paula, rivalidade que nasceu fora da casa e atravessou uma década. O estopim aconteceu anos atrás, quando Ana Paula, à época comentarista do TVZ, no Multishow, fez uma crítica considerada ofensiva a um look de Aline, dizendo que ela parecia uma “executiva de filme pornô”.

No BBB, as duas finalmente colocaram o assunto em pauta. Ana Paula reconheceu o comentário como machista e pediu desculpas. Ainda assim, o pedido não foi suficiente para encerrar os atritos. Daquele momento em diante, qualquer situação virou motivo de embate, até discordâncias banais, como escolhas de comida, ganharam proporções maiores.

Conhecida por defender práticas de meditação e equilíbrio espiritual, Aline tentou levar essa filosofia para dentro da casa. Mas, diante das provocações, o discurso zen deu lugar ao confronto direto, algo que o público acompanhou de perto.

O clima pesou de vez durante o Sincerão, dinâmica exibida na noite de segunda-feira. As duas trocaram acusações, e Ana Paula não poupou palavras ao definir a rival como “chata pra caramba”, afirmando que não era obrigada a conviver com “gente que medita”.

A participação no BBB 26 marcou um reencontro adiado de Aline com o reality. Desde o início do grupo Camarote, ainda no BBB 20, ela vinha sendo sondada pela produção. Em edições anteriores, recusou por conflitos profissionais e, em uma delas, descobriu que estava grávida justamente durante os exames finais.

Agora, a entrada na casa foi estratégica: uma tentativa de reposicionar sua imagem pública e consolidar o novo nome artístico, deixando para trás o sobrenome Riscado, usado na época em que ficou conhecida como bailarina do Domingão do Faustão.

Mesmo com a eliminação precoce, Aline saiu com elogios do apresentador Tadeu Schmidt, que lamentou ver qualquer uma das emparedadas deixando o jogo tão cedo.

Em um discurso longo e afetuoso, ele destacou um ponto em comum entre as três emparedadas: “Essas três mulheres são muito diferentes, mas têm algo em comum: sabem se posicionar. Não ficam caladas, não têm medo. Isso é exatamente o que a gente espera de um participante de reality show”, afirmou.