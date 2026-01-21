Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Atriz e dançarina saiu da casa mais vigiada do Brasil com 61,64% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:59

Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26
Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Meditar, respirar fundo e tentar manter o equilíbrio não foi suficiente para Aline Campos escapar do primeiro paredão do Big Brother Brasil 26. Com 61,64% dos votos, a atriz e dançarina foi a primeira eliminada da edição, superando Milena, que recebeu 32,50%, e Ana Paula, que ficou bem atrás, com apenas 5,86%.

Aline entrou no jogo cercada de expectativas, e saiu deixando a sensação de que poderia ter ido mais longe. Logo após deixar a casa, ela refletiu sobre sua trajetória e a pressão vivida no confinamento.

“O público viu que até a pessoa mais tranquila tem seu momento de catarse. É muita pressão. Mas eu tentei agir sempre alinhada com o que acredito. As pessoas podem gostar ou não, mas essa foi a minha verdade. Meu coração está em paz”, afirmou.

Leia mais

Imagem - O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Imagem - Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Imagem - Como é a mansão de Aline Campos com spa, vista para ponto turístico e vizinha à residência de Anitta

Como é a mansão de Aline Campos com spa, vista para ponto turístico e vizinha à residência de Anitta

Grande parte da rejeição do público esteve ligada ao conflito constante com Ana Paula, rivalidade que nasceu fora da casa e atravessou uma década. O estopim aconteceu anos atrás, quando Ana Paula, à época comentarista do TVZ, no Multishow, fez uma crítica considerada ofensiva a um look de Aline, dizendo que ela parecia uma “executiva de filme pornô”.

No BBB, as duas finalmente colocaram o assunto em pauta. Ana Paula reconheceu o comentário como machista e pediu desculpas. Ainda assim, o pedido não foi suficiente para encerrar os atritos. Daquele momento em diante, qualquer situação virou motivo de embate, até discordâncias banais, como escolhas de comida, ganharam proporções maiores.

Conhecida por defender práticas de meditação e equilíbrio espiritual, Aline tentou levar essa filosofia para dentro da casa. Mas, diante das provocações, o discurso zen deu lugar ao confronto direto, algo que o público acompanhou de perto.

Primeiro paredão do BBB 26

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Paulo Augusto vence Prova Bate e Volta com Ana Paula Renault e Aline Campos no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Paulo Augusto vence Prova Bate e Volta com Ana Paula Renault e Aline Campos no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
1 de 7
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Marido de Larissa Manoela diz que Ana Paula Renault, do BBB 26, merece ‘um soco’ e revolta web

BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles revelam sobre o jogo

Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Sincerão tem votos em quem não deve ganhar o BBB 26, bate-boca e formação de alianças; saiba tudo o que rolou

O clima pesou de vez durante o Sincerão, dinâmica exibida na noite de segunda-feira. As duas trocaram acusações, e Ana Paula não poupou palavras ao definir a rival como “chata pra caramba”, afirmando que não era obrigada a conviver com “gente que medita”.

A participação no BBB 26 marcou um reencontro adiado de Aline com o reality. Desde o início do grupo Camarote, ainda no BBB 20, ela vinha sendo sondada pela produção. Em edições anteriores, recusou por conflitos profissionais e, em uma delas, descobriu que estava grávida justamente durante os exames finais.

Agora, a entrada na casa foi estratégica: uma tentativa de reposicionar sua imagem pública e consolidar o novo nome artístico, deixando para trás o sobrenome Riscado, usado na época em que ficou conhecida como bailarina do Domingão do Faustão.

Confira o Antes e Depois de Aline Campos após procedimentos estéticos

BBB 26: Aline Campos está no grupo Camarote por Globo/Manoella Mello
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
BBB 26: Aline Campos está no grupo Camarote por Globo/Manoella Mello

Mesmo com a eliminação precoce, Aline saiu com elogios do apresentador Tadeu Schmidt, que lamentou ver qualquer uma das emparedadas deixando o jogo tão cedo.

Em um discurso longo e afetuoso, ele destacou um ponto em comum entre as três emparedadas: “Essas três mulheres são muito diferentes, mas têm algo em comum: sabem se posicionar. Não ficam caladas, não têm medo. Isso é exatamente o que a gente espera de um participante de reality show”, afirmou.

Tadeu ainda brincou com o contraste entre o discurso espiritual da eliminada e suas reações nos conflitos: “Ela desfila o namastê, mas quando é provocada, vai direto para o ‘namastreta’. Essa eliminação é dolorida. A gente esperou muito tempo para te ver nessa casa.”

Leia mais

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Imagem - 'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Tags:

Bbb tv Globo Globo Paredão Globoplay Aline Campos Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos

Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos
Imagem - Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'
Imagem - O amor profundo finalmente encontra espaço hoje (21 de janeiro) e 3 signos vivem conexões que não pedem explicação

O amor profundo finalmente encontra espaço hoje (21 de janeiro) e 3 signos vivem conexões que não pedem explicação

MAIS LIDAS

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
01

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs