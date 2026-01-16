SAÚDE

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Especialistas explicam por que alguns adultos rejeitam vegetais e como isso impacta o corpo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:36

Juliano Floss e Milena Crédito: Divulgação/TV Globo

Se você tem acompanhado o BBB 26, já deve ter visto que a cozinha da casa virou palco de um debate curioso. O participante Juliano Floss revelou que não abre mão de colocar ketchup no macarrão, hábito que, segundo ele, a namorada Marina Sena detesta e rotula como "paladar infantil". A sister Milena também entrou na onda e confessou que faz parte do mesmo time.

Mas, afinal, por que algumas pessoas chegam à vida adulta recusando o "verde" no prato e preferindo apenas sabores ultraprocessados, doces ou muito salgados? O termo, que domina as redes sociais, vai muito além de uma simples "frescura" alimentar.

O que define o paladar infantil?

De acordo com o nutricionista Thyago Nishino, em entrevista à Globo, o paladar infantil em adultos é marcado pela busca por sabores previsíveis e reconfortantes. "É comum a baixa aceitação de verduras, legumes, peixes e temperos naturais. A pessoa busca o que remete a conforto e segurança, repetindo padrões que aprendeu lá atrás", explica o especialista.

Muitas vezes, isso é reflexo de uma infância com pouca exposição a novos sabores ou do consumo excessivo de produtos industrializados, que "viciam" as papilas gustativas em estímulos muito intensos (como o açúcar e o sódio em excesso).

Dá para ser saudável comendo "como criança"?

A resposta curta é: depende. Segundo Nishino, é possível manter o equilíbrio se a pessoa conseguir suprir suas necessidades nutricionais, mesmo com pouca variedade. Porém, o alerta fica para a monotonia alimentar.

Quem vive apenas de alimentos simples e processados corre um risco maior de sofrer com a falta de fibras, vitaminas e minerais essenciais. Isso pode afetar desde a imunidade até a saúde do intestino a longo prazo.

Tem como mudar?