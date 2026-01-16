BBB 26

Após desistir do Quarto Branco do BBB 26, Elisa revela quem esfregou fezes na parede

Participante também falou sobre as condições no confinamento

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:38

Elisa Klein no Mesascast: participante desistiu do Quarto Branco após 60 horas Crédito: Reprodução

Eliminada da disputa por uma vaga no BBB 26 após desistir do Quarto Branco, Elisa Klein abriu o jogo sobre um dos episódios mais constrangedores da dinâmica. Em participação no Mesacast BBB, do Multishow, nesta quinta-feira (15), a modelo contou quem foi o responsável por sujar a parede do banheiro com fezes durante o confinamento.

Segundo Elisa, o assunto veio à tona após um dos participantes reclamar de um forte mau cheiro logo depois da primeira ida ao banheiro. "Eu senti um cheiro horrível, olhei para o lado e tinha cocô na parede. Mas não fui eu", afirmou. Questionada sobre o responsável, ela foi direta: "Foi o Matheus. Ele assumiu".

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26 1 de 10

A ex-candidata explicou que o episódio aconteceu em meio ao desgaste físico e mental provocado pela prova de resistência. "A gente fica muito atordoado lá dentro. Acho que, quando ele foi se limpar, o papel acabou passando e deu uma lambuzada na parede. Era tipo um risco", relatou.

A situação acabou afetando outros confinados. Elisa contou, aos risos, que Ricardo Chahini encostou no local sujo e acabou manchando o macacão. "O Ricardo estava com o macacão todo sujo atrás porque encostou na parede. Ele ficou cagado com o cocô do outro", falou.

Além do episódio no banheiro, Elisa destacou as condições insalubres do Quarto Branco. Segundo ela, os participantes ficaram três dias sem banho, enfrentaram frio intenso, alimentação restrita e falta de um local adequado para dormir. "No segundo dia deram escova de dentes, mas o banheiro estava com um cheiro insuportável", disse.

A decisão de desistir veio após sintomas físicos preocupantes. "Comecei a ter crise de enxaqueca, formigamento nas mãos e no rosto. A luz, a música, tudo vira gatilho", contou. Após deixar a dinâmica, Elisa recebeu atendimento médico e afirmou estar bem.