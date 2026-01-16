REALITY

BBB26: Em Salvador, Cowboy fez promessa na Igreja do Bonfim e teve pedido atendido após ser confinado

Pedido feito antes do confinamento é lembrado após vitória em prova de resistência que durou mais de 26 horas

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:03

Cowboy foi à igreja e fez promessa Crédito: Reprodução

Cowboy entrou no BBB26 carregando um pedido especial. Antes mesmo de ser anunciado como participante do reality, ele esteve na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, onde fez uma promessa pedindo força e liderança em uma prova de resistência. O desejo, segundo ele, era se manter firme dentro do jogo.

A resposta veio logo no início da temporada. Após mais de 26 horas de disputa, Cowboy venceu a primeira prova de resistência do programa e se tornou o primeiro líder do BBB26. Durante a comemoração, ele relembrou uma conversa que teve com a esposa, Priscilla, antes de entrar na casa. Segundo o participante, ela questionou o que aconteceria caso ele fosse eliminado no primeiro paredão. Ele respondeu com convicção: “No primeiro eu não saio. Eu vou ganhar a liderança”.

