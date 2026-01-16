BBB26: Em Salvador, Cowboy fez promessa na Igreja do Bonfim e teve pedido atendido após ser confinado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:03
Cowboy entrou no BBB26 carregando um pedido especial. Antes mesmo de ser anunciado como participante do reality, ele esteve na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, onde fez uma promessa pedindo força e liderança em uma prova de resistência. O desejo, segundo ele, era se manter firme dentro do jogo.
A resposta veio logo no início da temporada. Após mais de 26 horas de disputa, Cowboy venceu a primeira prova de resistência do programa e se tornou o primeiro líder do BBB26. Durante a comemoração, ele relembrou uma conversa que teve com a esposa, Priscilla, antes de entrar na casa. Segundo o participante, ela questionou o que aconteceria caso ele fosse eliminado no primeiro paredão. Ele respondeu com convicção: “No primeiro eu não saio. Eu vou ganhar a liderança”.
Alberto Cowboy (BBB 26)
A conquista teve ainda um significado emocional. Ao vencer a prova, Cowboy dedicou a liderança à enteada Fiorella, a quem diz amar como filha. Para ele, a vitória simboliza não apenas um bom começo de jogo, mas também o cumprimento de um pedido feito com fé antes de atravessar a porta da casa mais vigiada do país.