Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB26: Em Salvador, Cowboy fez promessa na Igreja do Bonfim e teve pedido atendido após ser confinado

Pedido feito antes do confinamento é lembrado após vitória em prova de resistência que durou mais de 26 horas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:03

Cowboy foi à igreja e fez promessa
Cowboy foi à igreja e fez promessa Crédito: Reprodução

Cowboy entrou no BBB26 carregando um pedido especial. Antes mesmo de ser anunciado como participante do reality, ele esteve na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, onde fez uma promessa pedindo força e liderança em uma prova de resistência. O desejo, segundo ele, era se manter firme dentro do jogo.

A resposta veio logo no início da temporada. Após mais de 26 horas de disputa, Cowboy venceu a primeira prova de resistência do programa e se tornou o primeiro líder do BBB26. Durante a comemoração, ele relembrou uma conversa que teve com a esposa, Priscilla, antes de entrar na casa. Segundo o participante, ela questionou o que aconteceria caso ele fosse eliminado no primeiro paredão. Ele respondeu com convicção: “No primeiro eu não saio. Eu vou ganhar a liderança”.

Alberto Cowboy (BBB 26)

Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
1 de 8
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

A conquista teve ainda um significado emocional. Ao vencer a prova, Cowboy dedicou a liderança à enteada Fiorella, a quem diz amar como filha. Para ele, a vitória simboliza não apenas um bom começo de jogo, mas também o cumprimento de um pedido feito com fé antes de atravessar a porta da casa mais vigiada do país.

Leia mais

Imagem - Finalmente! Touro, Virgem e Aquário entram em fase de alívio e leveza

Finalmente! Touro, Virgem e Aquário entram em fase de alívio e leveza

Imagem - Carta 'A Luz' domina o Baralho Cigano de hoje (16 de janeiro): clareza revela verdades e reorganiza caminhos

Carta 'A Luz' domina o Baralho Cigano de hoje (16 de janeiro): clareza revela verdades e reorganiza caminhos

Imagem - Anjo da Guarda de hoje (16 de janeiro): 4 signos receberão sinais claros de alívio, prosperidade e recomeços

Anjo da Guarda de hoje (16 de janeiro): 4 signos receberão sinais claros de alívio, prosperidade e recomeços

Mais recentes

Imagem - Leão, Sagitário e outros 3 signos vivem um dia surpreendentemente positivo nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Leão, Sagitário e outros 3 signos vivem um dia surpreendentemente positivo nesta sexta-feira (16 de janeiro)
Imagem - Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)
Imagem - Finalmente! Touro, Virgem e Aquário entram em fase de alívio e leveza

Finalmente! Touro, Virgem e Aquário entram em fase de alívio e leveza

MAIS LIDAS

Imagem - Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'
01

Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
03

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?
04

Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?