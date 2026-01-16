ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de hoje (16 de janeiro): 4 signos receberão sinais claros de alívio, prosperidade e recomeços

Mensagem espiritual indica que decisões importantes serão guiadas pela intuição e pela fé, com sinais claros de alívio, prosperidade e recomeços ao longo do dia

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 04:30

Proteção espiritual, sinais claros e decisões guiadas pela intuição marcam o recado do Anjo da Guarda para quatro signos nesta sexta-feira (16). A mensagem aponta um dia favorável para cura emocional, equilíbrio nas relações e abertura de caminhos, com orientações importantes para quem precisa agir com mais fé e confiança no tempo certo.

Áries

O Anjo da Guarda de Áries reforça que este é um momento de agir com coragem, mas sem impulsividade. Situações que vinham causando desgaste emocional começam a se resolver de forma gradual. Há proteção especial sobre decisões ligadas ao trabalho e à vida pessoal. Confie nos sinais que surgirem ao longo do dia, eles indicam o caminho certo.

Touro

Para Touro, o recado espiritual fala de cura interior e segurança. O Anjo da Guarda ajuda a afastar inseguranças e pensamentos negativos, abrindo espaço para mais estabilidade emocional e material. Um gesto simples pode trazer conforto e fortalecer vínculos importantes. O dia favorece escolhas práticas e alinhadas com seus valores.

Libra

O Anjo da Guarda de Libra pede equilíbrio e escuta interior. Conflitos recentes tendem a se acalmar, desde que você evite decisões precipitadas. Há proteção sobre conversas delicadas e acordos, especialmente aqueles ligados a relações afetivas ou familiares. A harmonia volta quando você respeita seus próprios limites.

Peixes

Para Peixes, a mensagem do Anjo da Guarda é de renovação espiritual e esperança. Intuições estarão mais fortes, ajudando você a perceber quem realmente merece seu tempo e energia. O dia favorece encerramentos necessários e o início de uma fase mais leve. Confie no que sente, sua sensibilidade é sua maior proteção agora.

