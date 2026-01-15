Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gêmeos e Escorpião passam por virada intensa no amor, enquanto Capricórnio vive estabilidade emocional a partir de hoje (15 de janeiro)

O céu desta terça-feira movimenta sentimentos, traz conversas decisivas e provoca escolhas que não podem mais ser adiadas no campo afetivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:07

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

As energias do dia favorecem o amor em suas formas mais sinceras e transformadoras. Emoções vêm à tona, verdades são ditas e relações entram em um novo estágio. Para alguns signos, o momento é de revelação, para outros, de construção sólida. Gêmeos, Escorpião e Capricórnio sentem com força esse movimento, cada um vivendo uma experiência marcante no coração.

Leia mais

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Henri Castelli é eliminado do BBB 26 após ter duas convulsões

Henri Castelli é eliminado do BBB 26 após ter duas convulsões

Imagem - Anjo da Guarda anuncia chegada de cura e prosperidade para Áries, Virgem e mais 2 signos nesta quinta-feira (15 de janeiro)

Anjo da Guarda anuncia chegada de cura e prosperidade para Áries, Virgem e mais 2 signos nesta quinta-feira (15 de janeiro)

Gêmeos

Geminianos recebem uma notícia ou sinal claro no amor que muda completamente a forma de enxergar uma relação. Algo que estava confuso começa a se esclarecer, seja por meio de uma conversa aberta, seja por uma atitude concreta da outra pessoa. O momento pede maturidade emocional e honestidade consigo mesmo. Para quem está em um relacionamento, há chance de alinhamento e reconexão. Para quem está solteiro, alguém desperta sentimentos que pareciam adormecidos, trazendo entusiasmo e curiosidade.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Escorpião

Escorpião vive uma fase intensa no amor, marcada por revelações e decisões profundas. Um sentimento guardado pode vir à tona ou uma verdade importante se apresenta, exigindo posicionamento. Relações superficiais perdem espaço, enquanto vínculos verdadeiros se fortalecem. Para quem ama, é tempo de entrega e profundidade. Para quem passou por decepções recentes, o dia traz um sinal de cura emocional e a sensação de que o coração pode voltar a confiar.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Capricórnio entra em um período de grande estabilidade emocional no amor a partir de hoje. É uma fase favorável para compromissos, acordos e decisões que envolvem futuro e segurança afetiva. Para quem está em um relacionamento, o momento é de fortalecer a parceria e planejar juntos. Para quem está solteiro, surge alguém com energia madura, confiável e alinhada aos seus valores. O amor deixa de ser incerteza e passa a ser construção sólida.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Quando o amor encontra clareza e intenção, ele se transforma em base, não em dúvida. Hoje é dia de escolher relações que tragam verdade, presença e paz ao coração.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'

Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'
Imagem - O jogo virou: 4 signos entram em um ciclo raro de abundância e sorte hoje (15 de janeiro), e nada será como antes

O jogo virou: 4 signos entram em um ciclo raro de abundância e sorte hoje (15 de janeiro), e nada será como antes
Imagem - Sessão da Tarde desta quinta-feira (15 de janeiro) mostra importância de acreditar no poder do universo

Sessão da Tarde desta quinta-feira (15 de janeiro) mostra importância de acreditar no poder do universo

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
02

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador
03

Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
04

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos