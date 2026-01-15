ASTROLOGIA

Gêmeos e Escorpião passam por virada intensa no amor, enquanto Capricórnio vive estabilidade emocional a partir de hoje (15 de janeiro)

O céu desta terça-feira movimenta sentimentos, traz conversas decisivas e provoca escolhas que não podem mais ser adiadas no campo afetivo

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:07

As energias do dia favorecem o amor em suas formas mais sinceras e transformadoras. Emoções vêm à tona, verdades são ditas e relações entram em um novo estágio. Para alguns signos, o momento é de revelação, para outros, de construção sólida. Gêmeos, Escorpião e Capricórnio sentem com força esse movimento, cada um vivendo uma experiência marcante no coração.

Gêmeos

Geminianos recebem uma notícia ou sinal claro no amor que muda completamente a forma de enxergar uma relação. Algo que estava confuso começa a se esclarecer, seja por meio de uma conversa aberta, seja por uma atitude concreta da outra pessoa. O momento pede maturidade emocional e honestidade consigo mesmo. Para quem está em um relacionamento, há chance de alinhamento e reconexão. Para quem está solteiro, alguém desperta sentimentos que pareciam adormecidos, trazendo entusiasmo e curiosidade.

Escorpião

Escorpião vive uma fase intensa no amor, marcada por revelações e decisões profundas. Um sentimento guardado pode vir à tona ou uma verdade importante se apresenta, exigindo posicionamento. Relações superficiais perdem espaço, enquanto vínculos verdadeiros se fortalecem. Para quem ama, é tempo de entrega e profundidade. Para quem passou por decepções recentes, o dia traz um sinal de cura emocional e a sensação de que o coração pode voltar a confiar.

Capricórnio

Capricórnio entra em um período de grande estabilidade emocional no amor a partir de hoje. É uma fase favorável para compromissos, acordos e decisões que envolvem futuro e segurança afetiva. Para quem está em um relacionamento, o momento é de fortalecer a parceria e planejar juntos. Para quem está solteiro, surge alguém com energia madura, confiável e alinhada aos seus valores. O amor deixa de ser incerteza e passa a ser construção sólida.

