Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Henri Castelli é eliminado do BBB 26 após ter duas convulsões

Ator foi retirado do reality por decisão médica depois de apresentar novos episódios de mal-estar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:24

Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26
Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Henri Castelli, de 47 anos, foi o primeiro eliminado do BBB 26. O ator foi retirado do programa por segurança, já que sofreu duas convulsões enquanto estava confinado. A saída foi confirmada no início da edição exibida nesta quarta-feira (15), depois de avaliação da equipe médica responsável pelo programa.

O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, que explicou ao público o que aconteceu com o ator. “Hoje de manhã, o Henri se sentiu mal e teve uma crise convulsiva e foi atendido ali mesmo. Passou por todos os exames indicados e nenhum apontou qualquer problema e ele voltou ao programa. Logo na chegada, ele teve uma nova crise convulsiva e, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação.”

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
Edílson Capetinha por Globoplay/Reprodução
Sarah Andrade por Globoplay/Reprodução
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
1 de 7
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução

Segundo o apresentador, diante do quadro clínico, a equipe médica optou pelo afastamento definitivo do participante do reality. “O Henri está bem, lúcido, mas diante desse quadro, não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa. Todo mundo que vai entrar passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, temos uma UTI móvel a postos, 24 horas por dia. Fica aqui um grande abraço para o Henri.”

A produção do BBB 26 não informou se haverá substituição para a vaga deixada por Henri Castelli.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

BBB 26: Mãe de Henri Castelli passa mal após convulsão do ator

BBB 26: Henri Castelli passa por hidratação intensa e novos exames, diz colunista

O que aconteceu com Henri Castelli? Ator volta ao BBB 26, mas tem nova crise na frente dos brothers

Convulsão pode matar? Caso de Henri Castelli no BBB 26 reacende alerta médico

Relembre o que aconteceu

A primeira crise convulsiva aconteceu durante a Prova do Líder, quando o ator passou mal e caiu na piscina de bolinhas. Os participantes acionaram imediatamente a produção. Alguns deles demonstraram abalo emocional diante da cena, enquanto colegas tentaram ajudar até a chegada da equipe médica. Pouco depois, a produção informou aos confinados que Henri estava bem.

Em nota divulgada mais cedo, a Globo informou que o ator foi “prontamente atendido” e encaminhado a um hospital para a realização de exames. “Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da Prova do Líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para a realização de exames em um hospital”, diz o comunicado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Produção do BBB 26 é criticada por demora no atendimento a Henri Castelli

Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

Após receber atendimento médico, Henri chegou a retornar à casa no início da tarde, afirmando estar bem e relatando aos colegas que os médicos haviam associado o episódio à exaustão. No entanto, pouco tempo depois, ele passou mal novamente e sofreu uma segunda convulsão.

Durante esse período, as câmeras do Globoplay exibiram apenas a prova de resistência em andamento, enquanto a produção indicava manutenção externa e mantinha os demais participantes dentro da casa.

Relatos dos brothers apontam que o ator chegou a conversar normalmente antes de apresentar o novo mal-estar. Uma das participantes contou que ele afirmou ter tido “um ataque epilético” e que nunca havia passado por isso antes. Em seguida, segundo os relatos, ele voltou a convulsionar, o que gerou desespero entre os confinados.

Minutos depois, a produção voltou a tranquilizar o elenco. “Henri passa bem, mas ficará em observação médica por enquanto”, informou a voz que se comunicou com os participantes. Pouco depois, foi confirmada a decisão médica pela saída definitiva do ator do BBB 26.

Tags:

Henri Castelli

Mais recentes

Imagem - Henri Castelli se pronuncia após eliminação do BBB 26 por sofrer duas convulsões

Henri Castelli se pronuncia após eliminação do BBB 26 por sofrer duas convulsões
Imagem - O que tomar na nova onda de 'super gripe': ibuprofeno ou paracetamol? Veja qual é o melhor e quando usar

O que tomar na nova onda de 'super gripe': ibuprofeno ou paracetamol? Veja qual é o melhor e quando usar
Imagem - Câncer, Peixes e mais 1 signo finalmente conseguem se libertar de um ciclo de tristeza e sofrimento emocional hoje (15 de janeiro)

Câncer, Peixes e mais 1 signo finalmente conseguem se libertar de um ciclo de tristeza e sofrimento emocional hoje (15 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo
01

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
03

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
04

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida