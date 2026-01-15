BBB 26

Henri Castelli é eliminado do BBB 26 após ter duas convulsões

Ator foi retirado do reality por decisão médica depois de apresentar novos episódios de mal-estar

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:24

Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Henri Castelli, de 47 anos, foi o primeiro eliminado do BBB 26. O ator foi retirado do programa por segurança, já que sofreu duas convulsões enquanto estava confinado. A saída foi confirmada no início da edição exibida nesta quarta-feira (15), depois de avaliação da equipe médica responsável pelo programa.

O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, que explicou ao público o que aconteceu com o ator. “Hoje de manhã, o Henri se sentiu mal e teve uma crise convulsiva e foi atendido ali mesmo. Passou por todos os exames indicados e nenhum apontou qualquer problema e ele voltou ao programa. Logo na chegada, ele teve uma nova crise convulsiva e, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação.”

Segundo o apresentador, diante do quadro clínico, a equipe médica optou pelo afastamento definitivo do participante do reality. “O Henri está bem, lúcido, mas diante desse quadro, não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa. Todo mundo que vai entrar passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, temos uma UTI móvel a postos, 24 horas por dia. Fica aqui um grande abraço para o Henri.”

A produção do BBB 26 não informou se haverá substituição para a vaga deixada por Henri Castelli.

Relembre o que aconteceu

A primeira crise convulsiva aconteceu durante a Prova do Líder, quando o ator passou mal e caiu na piscina de bolinhas. Os participantes acionaram imediatamente a produção. Alguns deles demonstraram abalo emocional diante da cena, enquanto colegas tentaram ajudar até a chegada da equipe médica. Pouco depois, a produção informou aos confinados que Henri estava bem.

Em nota divulgada mais cedo, a Globo informou que o ator foi “prontamente atendido” e encaminhado a um hospital para a realização de exames. “Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da Prova do Líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para a realização de exames em um hospital”, diz o comunicado.

Após receber atendimento médico, Henri chegou a retornar à casa no início da tarde, afirmando estar bem e relatando aos colegas que os médicos haviam associado o episódio à exaustão. No entanto, pouco tempo depois, ele passou mal novamente e sofreu uma segunda convulsão.

Durante esse período, as câmeras do Globoplay exibiram apenas a prova de resistência em andamento, enquanto a produção indicava manutenção externa e mantinha os demais participantes dentro da casa.

Relatos dos brothers apontam que o ator chegou a conversar normalmente antes de apresentar o novo mal-estar. Uma das participantes contou que ele afirmou ter tido “um ataque epilético” e que nunca havia passado por isso antes. Em seguida, segundo os relatos, ele voltou a convulsionar, o que gerou desespero entre os confinados.