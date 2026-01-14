Acesse sua conta
O que aconteceu com Henri Castelli? Ator volta ao BBB 26, mas tem nova crise na frente dos brothers

Ator passou mal após horas de resistência, precisou deixar os Estúdios Globo

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:40

Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26
Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Momentos de tensão marcaram a manhã desta quarta-feira (14) no BBB 26. O ator Henri Castelli precisou ser retirado às pressas da primeira Prova do Líder da temporada após sofrer uma convulsão em plena disputa de resistência.

A prova, iniciada ainda na noite de terça-feira (13), já durava cerca de nove horas quando Henri passou mal e caiu dentro da piscina de bolinhas montada para a dinâmica. Ao perceberem a gravidade da situação, os participantes acionaram imediatamente a produção.

“Produção, ele está convulsionando! O olho dele está revirando!”, gritaram alguns brothers, em desespero. A competição foi interrompida no mesmo instante para que a equipe médica do programa prestasse atendimento.

Em nota enviada à imprensa, a TV Globo confirmou que, após os primeiros cuidados ainda no local, Henri Castelli foi encaminhado a um hospital fora dos Estúdios Globo, em Curicica, para a realização de exames mais detalhados.

“Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica durante a prova, o participante foi levado a um hospital para avaliação. Ele está consciente e sob cuidados médicos”, informou a emissora.

Pouco depois, os confinados que permaneciam na disputa foram tranquilizados pela produção, que pediu a retomada da prova. “O Henri está consciente, sendo acompanhado pelos médicos e está tudo bem”, anunciou a voz do Big Boss.

Ainda na tarde desta quarta-feira, Henri recebeu alta médica e retornou à casa mais vigiada do país. Ao reencontrar os colegas na área externa, tentou aliviar o clima com bom humor: “Tentaram me matar, não conseguiram. Já estou de volta”, brincou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Henri Castelli vai deixar o BBB 26? Ator teve duas convulsões na casa

Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Produção do BBB 26 é criticada por demora no atendimento a Henri Castelli

Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

Em conversa com os participantes, o ator explicou que passou por exames e revelou o diagnóstico. “Estou bem agora. Tive uma convulsão, um ataque de epilepsia”, contou.

No entanto, a situação voltou a preocupar. Minutos após o retorno, Henri teve uma nova crise e sofreu uma queda dentro da casa, precisando novamente de atendimento médico.

“Quando eu vi, ele estava travado, caindo. Ainda bem que tinha um colchão atrás”, relatou Aline Riscado, que presenciou o momento.

A produção voltou a se manifestar para os confinados, informando que o ator estava novamente em observação médica.

Até o momento, o perfil oficial de Henri Castelli nas redes sociais não se pronunciou sobre o caso, assim como familiares do ator.

A expectativa é que Tadeu Schmidt traga mais detalhes sobre o estado de saúde do participante durante a edição ao vivo do programa.

