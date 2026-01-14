O que aconteceu com Henri Castelli? Ator volta ao BBB 26, mas tem nova crise na frente dos brothers

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:40
Momentos de tensão marcaram a manhã desta quarta-feira (14) no BBB 26. O ator Henri Castelli precisou ser retirado às pressas da primeira Prova do Líder da temporada após sofrer uma convulsão em plena disputa de resistência.
A prova, iniciada ainda na noite de terça-feira (13), já durava cerca de nove horas quando Henri passou mal e caiu dentro da piscina de bolinhas montada para a dinâmica. Ao perceberem a gravidade da situação, os participantes acionaram imediatamente a produção.
“Produção, ele está convulsionando! O olho dele está revirando!”, gritaram alguns brothers, em desespero. A competição foi interrompida no mesmo instante para que a equipe médica do programa prestasse atendimento.
Em nota enviada à imprensa, a TV Globo confirmou que, após os primeiros cuidados ainda no local, Henri Castelli foi encaminhado a um hospital fora dos Estúdios Globo, em Curicica, para a realização de exames mais detalhados.
“Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica durante a prova, o participante foi levado a um hospital para avaliação. Ele está consciente e sob cuidados médicos”, informou a emissora.
Pouco depois, os confinados que permaneciam na disputa foram tranquilizados pela produção, que pediu a retomada da prova. “O Henri está consciente, sendo acompanhado pelos médicos e está tudo bem”, anunciou a voz do Big Boss.
Ainda na tarde desta quarta-feira, Henri recebeu alta médica e retornou à casa mais vigiada do país. Ao reencontrar os colegas na área externa, tentou aliviar o clima com bom humor: “Tentaram me matar, não conseguiram. Já estou de volta”, brincou.
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência
Em conversa com os participantes, o ator explicou que passou por exames e revelou o diagnóstico. “Estou bem agora. Tive uma convulsão, um ataque de epilepsia”, contou.
No entanto, a situação voltou a preocupar. Minutos após o retorno, Henri teve uma nova crise e sofreu uma queda dentro da casa, precisando novamente de atendimento médico.
“Quando eu vi, ele estava travado, caindo. Ainda bem que tinha um colchão atrás”, relatou Aline Riscado, que presenciou o momento.
Henri Castelli
A produção voltou a se manifestar para os confinados, informando que o ator estava novamente em observação médica.
Até o momento, o perfil oficial de Henri Castelli nas redes sociais não se pronunciou sobre o caso, assim como familiares do ator.
A expectativa é que Tadeu Schmidt traga mais detalhes sobre o estado de saúde do participante durante a edição ao vivo do programa.