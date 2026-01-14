DIFICULDADE

Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’

Atriz contou que foi enganada por alguém próximo e precisou vender todos os bens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:06

Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Solange Couto abriu o coração dentro da casa do BBB 26. Em conversa com Babu Santana e Aline Campos, na noite de terça-feira (13), a atriz revelou que foi vítima de um golpe financeiro que mudou completamente sua vida.

Segundo Solange, a traição veio de alguém muito próximo, alguém em quem ela confiava. O prejuízo foi tão grande que a artista precisou vender tudo o que tinha para conseguir pagar as dívidas assumidas. Casa, carros e estabilidade financeira desapareceram praticamente de um dia para o outro.

“Foi um baque enorme. Eu levei um golpe de uma pessoa muito próxima. Para mim, não existia a opção de dever e não pagar. Preferi vender tudo”, contou.

A atriz explicou que a decisão de se desfazer da própria casa não foi simples. O imóvel, segundo ela, era confortável, amplo e representava uma conquista de anos de trabalho. Ainda assim, Solange afirma que manter a palavra foi mais importante do que qualquer bem material.

“Eu vendi tudo muito rápido, por qualquer valor. A casa era maravilhosa, mas eu precisava honrar meus compromissos. Não conseguiria dormir sabendo que devia às pessoas”, desabafou.

A virada foi brutal. Solange relatou que saiu de uma vida confortável para uma situação de extrema dificuldade financeira em pouquíssimo tempo.

“Num dia eu tinha casa com piscina, quartos, carros na garagem. No outro, eu não tinha dinheiro nem para comprar um macarrão instantâneo”, revelou.

Durante a pandemia, a atriz chegou a morar no Retiro dos Artistas, experiência que ela já havia mencionado em outras entrevistas.