Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estela recupera a memória e promete destruir Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (13)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em Crédito: Reprodução/TV Globo 

​Se você achou que a vida dos nossos personagens ia ter um alívio nesta terça-feira (13), se enganou. O capítulo de Êta Mundo Melhor! chega difícil, especialmente para Túlio. O rapaz, que já estava na corda bamba por causa das fotos no jornal, vê sua vida desmoronar de vez. Ernesto, jogando sujo como sempre, faz uma queixa formal para Lauro, que não pensa duas vezes e coloca Túlio no olho da rua. Mesmo jurando para Estela que nunca beijou a Baronesa/Sandra, o estrago já está feito.

Leia mais

Imagem - Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Imagem - Pipocas, Veteranos e Camarote: Conheça todos os participantes confirmados no BBB 26

Pipocas, Veteranos e Camarote: Conheça todos os participantes confirmados no BBB 26

Imagem - O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

​Mas a grande virada do dia fica por conta da memória de Estela. Em um momento de clareza, ela revela a Celso que se lembrou de absolutamente tudo sobre o dia do seu fatídico acidente. Munida dessa coragem, ela não perde tempo e vai tirar satisfações com Sandra. O clima de tensão atinge o ápice quando, no meio do confronto, ninguém menos que Ernesto aparece para colocar mais lenha na fogueira.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

​Enquanto isso, Candinho segue com seu coração de ouro. Ele não só incentiva Dita a celebrar o novo disco de Doris River, como também leva Simbá e Asdrúbal até a delegacia. Eles dão queixa sobre o sequestro do menino e a polícia começa a fechar o cerco contra Ernesto.

​Para fechar o dia, Zulma solta uma fofoca: ela conta para Dita que viu Candinho beijando Doris River! Mal sabe ela que está falando da mesma pessoa, mas a confusão está armada. Será que o caipira vai conseguir se explicar?

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Imagem - Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Cidade aprova lei e vai multar quem viajar e deixar cachorro ou gato sozinho em casa: R$ 10 mil

Cidade aprova lei e vai multar quem viajar e deixar cachorro ou gato sozinho em casa: R$ 10 mil
Imagem - O país que dispensou o ar-condicionado e usa técnica antiga e eficiente para aquecer e esfriar as casas

O país que dispensou o ar-condicionado e usa técnica antiga e eficiente para aquecer e esfriar as casas
Imagem - Tubarão de quase 400 anos intriga cientistas com metabolismo que desafia as leis do envelhecimento

Tubarão de quase 400 anos intriga cientistas com metabolismo que desafia as leis do envelhecimento

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca
01

Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
02

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
03

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
04

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista