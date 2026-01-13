NOVELA DAS 6

Estela recupera a memória e promete destruir Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (13)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em Crédito: Reprodução/TV Globo

​Se você achou que a vida dos nossos personagens ia ter um alívio nesta terça-feira (13), se enganou. O capítulo de Êta Mundo Melhor! chega difícil, especialmente para Túlio. O rapaz, que já estava na corda bamba por causa das fotos no jornal, vê sua vida desmoronar de vez. Ernesto, jogando sujo como sempre, faz uma queixa formal para Lauro, que não pensa duas vezes e coloca Túlio no olho da rua. Mesmo jurando para Estela que nunca beijou a Baronesa/Sandra, o estrago já está feito.

​Mas a grande virada do dia fica por conta da memória de Estela. Em um momento de clareza, ela revela a Celso que se lembrou de absolutamente tudo sobre o dia do seu fatídico acidente. Munida dessa coragem, ela não perde tempo e vai tirar satisfações com Sandra. O clima de tensão atinge o ápice quando, no meio do confronto, ninguém menos que Ernesto aparece para colocar mais lenha na fogueira.

​Enquanto isso, Candinho segue com seu coração de ouro. Ele não só incentiva Dita a celebrar o novo disco de Doris River, como também leva Simbá e Asdrúbal até a delegacia. Eles dão queixa sobre o sequestro do menino e a polícia começa a fechar o cerco contra Ernesto.

​Para fechar o dia, Zulma solta uma fofoca: ela conta para Dita que viu Candinho beijando Doris River! Mal sabe ela que está falando da mesma pessoa, mas a confusão está armada. Será que o caipira vai conseguir se explicar?