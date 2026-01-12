Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

Apresentador revela volta da dinâmica mais temida do reality e detalha as mudanças drásticas nas regras desta edição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:45

BBB 23: Manu Gavassi também participou do Quarto Branco Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se você achou que o BBB 26 começaria em clima de colônia de férias, Tadeu Schmidt tratou de avisar que o jogo é difícil. Durante a estreia ao vivo nesta segunda-feira (12), o apresentador soltou a bomba que todo fã de fogo no parquinho esperava: o Quarto Branco está de volta.

Sem entregar todos os detalhes de como (ou quando) ele será ativado, Tadeu foi direto ao ponto: "Ele voltou, o mais temido de todos está de volta". 

Leia mais

Imagem - Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Imagem - O retorno do 'Olha ela!': Ana Paula Renault é confirmada no grupo Veteranos do BBB 26

O retorno do 'Olha ela!': Ana Paula Renault é confirmada no grupo Veteranos do BBB 26

Imagem - Ex-galã da Globo: Ator Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26

Ex-galã da Globo: Ator Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26

Pela primeira vez na história, ninguém está 100% seguro na casa. O novo puxadinho, batizado de Laboratório, vai abrigar participantes reservas que podem substituir qualquer competidor ao longo do programa. Sim, você leu certo: o elenco pode mudar completamente no meio do caminho!

Além disso, o icônico Big Fone também ganhou um "upgrade" de confusão. Agora são três aparelhos espalhados pelo jardim, mas apenas um vai tocar de verdade. Quem decide qual será o telefone premiado? Você, em votação no Gshow.

Todos os campeões do Big Brother Brasil

Bambam (BBB1) por Reprodução
Rodrigo Cowboy (BBB2) por Reprodução
Dhomini Ferreira (BBB3) por Reprodução
Jean Wyllys (BBB5) por Reprodução
Mara Viana (BBB6) por Reprodução
Diego Alemão (BBB7) por Reprodução
Rafinha (BBB8) por Reprodução
Max Porto (BBB9) por Reprodução
Marcelo Dourado (BBB10) por Reprodução
Maria Melilo (BBB11) por Reprodução
Fael Cordeiro (BBB12) por Reprodução
Fernanda Keulla (BBB13) por Reprodução
Vanessa Mesquita (BBB14) por Reprodução
Cézar Lima (BBB15) por Reprodução
Munik Nunes (BBB16) por Reprodução
Emily Araújo (BBB17) por Reprodução
Gleici Damasceno (BBB18) por Reprodução
Paula von Sperling (BBB19) por Reprodução
Thelma Assis (BBB20) por Reprodução
Juliette (BBB21) por Reprodução
Arthur Aguiar (BBB22) por Reprodução
Amanda (BBB23) por Reprodução
Davi Brito (BBB24) por Reprodução
Renata Saldanha (BBB25) por Reprodução
1 de 24
Bambam (BBB1) por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alberto Cowboy deixa vida ‘low profile’ e é anunciado como veterano do BBB 26

Parceira de Juliette e Gil do Vigor em edição de 2021, Sarah Andrade é anunciada como veterana do BBB 26

Atriz que ficou famosa com meme viral, Sol Vega é anunciada como veterana do BBB 26

Modelo Jonas Sulzbach é anunciado como veterano do BBB 26

Com trajetória marcada por 10 paredões, o ‘paizão’, Babu Santana entra como veterano no BBB 26

Vale lembrar que os dez anônimos que entraram na casa hoje passaram por uma peneira inédita. Eles venceram as Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, garantindo que o elenco "Pipoca" tenha representantes de todos os cantos do país.

Com a chegada dos Camarotes e dos Veteranos, o clima de tensão com o anúncio do Quarto Branco já deixa claro: a "lua de mel" dos brothers vai durar bem pouco. 

Leia mais

Imagem - Ex-jogador e baiano: Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26

Ex-jogador e baiano: Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26

Imagem - Ex-bailarina do Faustão: Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26

Ex-bailarina do Faustão: Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26

Imagem - Bloqueio na portaria e choro: os bastidores da separação conturbada de Lauana Prado e Tati Dias

Bloqueio na portaria e choro: os bastidores da separação conturbada de Lauana Prado e Tati Dias

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Camarote BBB 26: Confira a lista de famosos confirmados no reality

Camarote BBB 26: Confira a lista de famosos confirmados no reality
Imagem - Estudo revela que a homossexualidade entre macacos é uma estratégia de sobrevivência

Estudo revela que a homossexualidade entre macacos é uma estratégia de sobrevivência
Imagem - Alberto Cowboy deixa vida ‘low profile’ e é anunciado como veterano do BBB 26

Alberto Cowboy deixa vida ‘low profile’ e é anunciado como veterano do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
02

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana
04

Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana