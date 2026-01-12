O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:45
Se você achou que o BBB 26 começaria em clima de colônia de férias, Tadeu Schmidt tratou de avisar que o jogo é difícil. Durante a estreia ao vivo nesta segunda-feira (12), o apresentador soltou a bomba que todo fã de fogo no parquinho esperava: o Quarto Branco está de volta.
Sem entregar todos os detalhes de como (ou quando) ele será ativado, Tadeu foi direto ao ponto: "Ele voltou, o mais temido de todos está de volta".
Pela primeira vez na história, ninguém está 100% seguro na casa. O novo puxadinho, batizado de Laboratório, vai abrigar participantes reservas que podem substituir qualquer competidor ao longo do programa. Sim, você leu certo: o elenco pode mudar completamente no meio do caminho!
Além disso, o icônico Big Fone também ganhou um "upgrade" de confusão. Agora são três aparelhos espalhados pelo jardim, mas apenas um vai tocar de verdade. Quem decide qual será o telefone premiado? Você, em votação no Gshow.
Todos os campeões do Big Brother Brasil
Vale lembrar que os dez anônimos que entraram na casa hoje passaram por uma peneira inédita. Eles venceram as Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, garantindo que o elenco "Pipoca" tenha representantes de todos os cantos do país.
Com a chegada dos Camarotes e dos Veteranos, o clima de tensão com o anúncio do Quarto Branco já deixa claro: a "lua de mel" dos brothers vai durar bem pouco.