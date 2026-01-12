Acesse sua conta
Parceira de Juliette e Gil do Vigor em edição de 2021, Sarah Andrade é anunciada como veterana do BBB 26

Influenciadora digital fazia parte de trio queridinho no BBB 21

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:19

Sarah Andrade
Sarah Andrade Crédito: Divulgação

A influenciadora Sarah Andrade, que participou do BBB 21, é anunciada como participante veterana do BBB 26. Sarah formava o trio queridinho do público com Juliette e Gil do Vigor

Inclusive, era vista como uma aposta certa na final do programa, até se afastar dos dois e seguir um caminho próprio dentro do jogo. A mudança de postura derrubou sua força e virou ponto de discussão naquela edição.

Sarah Andrade (BBB 26)

Hoje, Sarah acumula mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, além de atuar como comunicadora e empreendedora. Em seu perfil no Instagram, compartilha diversas campanhas publicitárias e conteúdos diários.

bbb 26

