BBB 26

Parceira de Juliette e Gil do Vigor em edição de 2021, Sarah Andrade é anunciada como veterana do BBB 26

Influenciadora digital fazia parte de trio queridinho no BBB 21

Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:19

Sarah Andrade Crédito: Divulgação

A influenciadora Sarah Andrade, que participou do BBB 21, é anunciada como participante veterana do BBB 26. Sarah formava o trio queridinho do público com Juliette e Gil do Vigor

Inclusive, era vista como uma aposta certa na final do programa, até se afastar dos dois e seguir um caminho próprio dentro do jogo. A mudança de postura derrubou sua força e virou ponto de discussão naquela edição.

