Parceira de Juliette e Gil do Vigor em edição de 2021, Sarah Andrade é anunciada como veterana do BBB 26

Felipe Sena
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:19
A influenciadora Sarah Andrade, que participou do BBB 21, é anunciada como participante veterana do BBB 26. Sarah formava o trio queridinho do público com Juliette e Gil do Vigor
Inclusive, era vista como uma aposta certa na final do programa, até se afastar dos dois e seguir um caminho próprio dentro do jogo. A mudança de postura derrubou sua força e virou ponto de discussão naquela edição.
Sarah Andrade (BBB 26)
Hoje, Sarah acumula mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, além de atuar como comunicadora e empreendedora. Em seu perfil no Instagram, compartilha diversas campanhas publicitárias e conteúdos diários.