Enquete: quem você acha que será o primeiro eliminado do BBB 26?

Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:44
O BBB 26 mal começou e nesta terça-feira (13) já tem prova do líder. Enquanto isso, internautas já comentam nas redes sociais qual o favorito do momento, ou até mesmo quem deve ser o primeiro eliminado.
E o clima de tensão já paira na casa. Pela primeira vez na história, ninguém está 100% seguro na casa. O novo puxadinho, batizado de Laboratório, vai abrigar participantes reservas que podem substituir qualquer competidor ao longo do programa.
Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26
Enquanto isso, para você quem será o primeiro eliminado do BBB 26?