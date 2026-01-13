BBB 26

Enquete: quem você acha que será o primeiro eliminado do BBB 26?

Reality show começou nesta segunda-feira (12)

Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:44

Participantes do grupo 'Pipoca' do BBB 26 Crédito: Reprodução | Gshow

O BBB 26 mal começou e nesta terça-feira (13) já tem prova do líder. Enquanto isso, internautas já comentam nas redes sociais qual o favorito do momento, ou até mesmo quem deve ser o primeiro eliminado.

E o clima de tensão já paira na casa. Pela primeira vez na história, ninguém está 100% seguro na casa. O novo puxadinho, batizado de Laboratório, vai abrigar participantes reservas que podem substituir qualquer competidor ao longo do programa.

