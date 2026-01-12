Acesse sua conta
Modelo Jonas Sulzbach é anunciado como veterano do BBB 26

Jonas foi ficou em terceiro lugar no BBB 12

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:11

O modelo e participante do BBB 12, Jonas Sulzbach, volta ao BBB 26, como participante do grupo de veteranos, após anúncio feito nesta segunda-feira (12). O ex-noivo de Mari Gonzalez ficou em terceiro lugar no reality show. Ele foi eliminado após disputar o paredão contra Fael, o campeão da edição.

“Esse bbb marcou demais minha vida e muitas coisas mudaram após minha participação. Esse foi o discurso da minha eliminação, paredão com meu grande amigo Fael Cordeiro. Que se tornou campeão merecidamente. Lindo demais o discurso do grande e eterno Pedro Bial”, relembrou nas redes sociais.

Hoje, Jonas Sulzbach está focado em sua carreira de influenciador fitness, e chegou a participar de uma maratona de corrida em Nova York

