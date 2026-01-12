Acesse sua conta
O retorno do 'Olha ela!': Ana Paula Renault é confirmada no grupo Veteranos do BBB 26

Protagonista do BBB 16, a jornalista mineira volta à casa dez anos depois para integrar o novo time de ex-BBBs

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:07

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Se o BBB 26 prometia ser histórico, a confirmação de Ana Paula Renault no elenco acaba de elevar o jogo a outro patamar. Dez anos após ter parado o Brasil com sua participação explosiva, a jornalista mineira está oficialmente de volta. Ela faz parte da grande aposta desta edição: o grupo Veteranos, que reúne nomes que marcaram época no reality.

Ana Paula não é apenas uma ex-BBB; ela é a dona de um dos maiores bordões da TV brasileira. Quem não se lembra do grito "Olha ela!", entoado após um paredão falso que mudou os rumos do BBB 16? Agora, aos 44 anos, ela troca as bancadas de programas como o Fofocalizando e o Melhor da Tarde pela adrenalina do confinamento total.

A história de Ana Paula no programa é digna de filme. Favorita absoluta ao prêmio em sua primeira passagem, ela acabou sendo expulsa após um incidente em uma festa. Mesmo assim, saiu maior do que entrou, consolidando uma carreira como repórter e apresentadora.

A "reestreia" de Renault no BBB só é possível graças às novas regras da produção, que agora permitem o retorno de quem já passou por outros realities, vale lembrar que ela também causou barulho em A Fazenda 10, na Record.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
1 de 7
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram

Desta vez, a mineira não estará sozinha entre novatos. No grupo Veteranos, ela dividirá o teto com figuras como Babu Santana e Sarah Andrade. O público, claro, já está em polvorosa: será que Ana Paula mantém o estilo "sincericida" que não deixa passar uma injustiça, ou virá com uma estratégia mais contida após uma década de experiência na mídia?

Uma coisa é certa: Ana Paula Renault nunca entra para ser figurante. Se havia alguma dúvida de que o BBB 26 seria palco de grandes embates, o anúncio da jornalista coloca um ponto final na questão. 

