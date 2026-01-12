CULTURA E ANCESTRALIDADE

Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Saiba quem são as candidatas ao título de Deusa do Ébano 2026 e confira a programação completa do evento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:39

O Curuzu se prepara para um dos momentos mais aguardados do calendário cultural de Salvador. Neste sábado, 17 de janeiro, a partir das 22h, a Senzala do Barro Preto será o palco da 45ª Noite da Beleza Negra, onde será eleita a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê.

O tema deste ano, "Turbantes e Cocares", faz uma ponte entre a resistência do povo negro e a dos povos indígenas de Maricá (RJ). A ideia da diretoria do bloco é mostrar que esses adereços são símbolos de luta e direitos conquistados.

As candidatas e o espetáculo

Nesta edição, 15 finalistas disputam o título que hoje pertence a Lorena Bispo. São elas: Bruna Christine, Camila Silva, Camila Morena, Carol Xavier, Cecília Cadile, Dandara Namíbia, Joana Sousa, Larissa Oliveira, Mavih Souza, Nayara Temporal, Rafaela Rosa, Raíssa Batista, Sarah Moraes, Stephanie Ingrid e Thuane Vitória.

A direção artística é assinada por Ridson Reis, que planejou um roteiro focado na maturidade do bloco, que já soma 52 anos de história. Além do desfile das candidatas, o evento presta uma homenagem especial a Arany Santana, co-fundadora do Ilê e figura central na preservação da cultura afro-baiana.

Programação musical e transmissões

A música fica por conta da Band’Aiyê, que apresentará as canções vencedoras do último Festival de Música Negra, como "Curuzu Mainha" e "Malassombrada". O palco também receberá convidados de peso, como Aiace, Sued Nunes, Tiganá Santana, Tonho Matéria e a personagem Koanza, interpretada por Sulivã Bispo.

Quem não conseguir ir ao Curuzu poderá acompanhar tudo de casa. O evento terá transmissão ao vivo pela TVE Bahia, TV Brasil e pelo canal da TVE no YouTube.

Serviço e Ingressos