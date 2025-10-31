BELEZA

Deusas do Ébano e Ilê Aiyê abrem desfile do Afro Fashion Day 2025 no Pelourinho

O apoio à presença do bloco afro no AFD 2025 é uma iniciativa da Neoenergia Coelba, patrocinadora do evento



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:54

Gleicy Ellen, Lorena Xavier e Edilene Alves Crédito: Divulgação, Amanda Tropicana e divulgação

O Ilê Aiyê marcará presença em dose dupla no Afro Fashion Day 2025, que acontece neste sábado (1º), no Pelourinho. Além de integrar a programação da Feira da Sé — com barracas dedicadas ao afroempreendedorismo da comunidade do Curuzu —, o bloco trará para a passarela cinco Deusas do Ébano, que irão dançar ao som de percussionistas do Ilê durante o desfile principal, às 19h.

As representantes da beleza e da força feminina negra confirmadas são Edilene Alves dos Santos (Deusa em 2009), Edjane Nascimento dos Santos (2012), Daiana dos Santos Ribeiro (2013), Gleicy Ellen (2020) e Lorena Xavier Silveira Bispo, eleita Deusa do Ébano em 2025. A participação das cinco ícones reforça a conexão entre ancestralidade, arte e empoderamento, marcas registradas tanto do Ilê Aiyê quanto do Afro Fashion Day.

Deusas do Ébano no Afro Fashion Day 1 de 12

O apoio à presença do bloco afro no AFD 2025 é uma iniciativa da Neoenergia Coelba, patrocinadora do evento. Segundo Thiago Guth, diretor-presidente da concessionária, a ação reflete o compromisso da empresa com o fortalecimento da economia criativa e comunitária:

“O Ilê Aiyê é uma das instituições mais representativas da Bahia e carrega consigo a força da comunidade do Curuzu, que reúne inúmeros talentos e empreendedores em um espaço sagrado que vai muito além da música. O nosso apoio à presença do Ilê na Feira da Sé tem o propósito de ampliar as oportunidades de exposição para esses empreendedores, fortalecendo a economia circular e contribuindo para o desenvolvimento das famílias e da própria comunidade. É também uma forma de valorizar a história, o empreendedorismo e o legado de um povo que inspira a Bahia e o Brasil.”

Felupz fará performance com dançarinos no desfile

O cantor Felupz fará uma performance inédita no segundo bloco do desfile unindo música, dança e moda e propondo um diálogo com a estética das ruas e o ritmo do pagodão baiano, característicos da nova cena musical soteropolitana. A apresentação contará com o ballet formado por Brisa Okun, Maicon Marrom, Juvi, Juliana Pereira, Thaina Lopes e Gabriel Santos, sob coreografia de Dricca Bispo. O grupo incorpora elementos do dancehall nas coreografias, marca recorrente nas apresentações do artista. Felupz também apresentará um trecho da faixa inédita “Chame Não”, produzida por Allan Pádua e Fashion Piva, em remix de Telefunksoul. O lançamento oficial da música está previsto para 6 de novembro nas plataformas digitais.

Felupz 1 de 11

Rachel Reis também participa do AFD

Outra atração confirmada é a cantora Rachel Reis, que participa do desfile a convite da Avon, marca de beleza oficial do evento. Natural de Feira de Santana, Rachel vem se destacando como uma das vozes mais originais da nova música brasileira, com um som que mistura axé, arrocha, pagodão e pop contemporâneo. Após o sucesso do álbum Meu Esquema (2022), a artista lançou em 2025 o disco Divina Casca, com participações de BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência, Nêssa e Psirico — trabalho que vem conquistando público e crítica e já passou por festivais como The Town e MADA.

Rachel Reis 1 de 14

45 marcas e 78 modelos participam dessa edição

Com o tema “Beleza”, o Afro Fashion Day 2025 reúne 45 marcas baianas e 78 modelos em uma passarela de 75 metros instalada na Praça Terreiro de Jesus. O evento marca a abertura oficial do Salvador Capital Afro, movimento que celebra o mês da Consciência Negra na capital baiana, com uma programação gratuita que inclui desfiles, oficinas e a Feira da Sé — espaço que valoriza a moda, o artesanato e o empreendedorismo local.

Serviço

Afro Fashion Day 2025

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador

Data: Sábado, 1º de novembro

Horário: A partir das 11h (Feira da Sé) até 21h | Desfile às 19h

Tema: Beleza

Entrada gratuita