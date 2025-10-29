Acesse sua conta
Afro Fashion Day movimenta o Pelourinho neste sábado (1º) com programação gratuita

Maior evento de moda negra do país marca a abertura oficial do Salvador Capital Afro

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • M

  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:45

Afro Fashion Day 2024
Modelos no encerramento do desfile do Afro Fashion Day 2024 Crédito: Lucas Assis

Afro Fashion Day — maior evento de moda negra do Brasil — toma conta da Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, neste sábado (1º de novembro), com uma programação gratuita que celebra a beleza, diversidade e criatividade afro-brasileira. O evento, que acontece das 11h às 21h, marca a abertura oficial do Salvador Capital Afro, movimento que celebra o mês da Consciência Negra na capital baiana.

Com o tema “Beleza”, o desfile principal do AFD 2025 reunirá 78 modelos em uma passarela de 75 metros que valoriza a estética afro-brasileira e o poder da autoexpressão. O show de moda, marcado para às 19h, será dividido em três blocos temáticos — Raiz, Expressão e Espelho —, conduzindo o público por uma narrativa visual que conecta ancestralidade, identidade e contemporaneidade.

O AFD 2025 terá looks de 45 marcas baianas, representando a força criativa e diversa da moda afro-brasileira. São elas: Abanto, Uanga, Ateliê Casalinda, Atauan, Black Atitude, By Aninha, Ânima, Janaina Rodrigues, Axómi, Criollo, Costa Ribeiro, Deco Sodré, Filipe Dias, Fios de África, Gefferson Vila Nova, Guilherme Almeida, Incid, Inttuí, Areia, Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro, Katuka Africanidades, Kelba Deluxe, Kriaçã1, Lourrani Baas, TáBomPraVocê, Moab, Mônica Anjos, Negrif, Nós Macramê, Lu Samarato, Regina Navarro Bella Oyá, Rey Vilas Boas, Silas Filgueira Ateliê, Silverino Ojù, Soudam, Jean Nogueira Silva, Ziê, Divino Ammor, Uka, Meninos Rei, Balbina, Orí Lewa, N Black, Fagner Bispo e Mario Farias.

A curadoria de moda é de Fagner Bispo, com direção de beleza de Dino Neto e Roma Aragão. Já a trilha sonora leva a assinatura do DJ Telefunksoul, que há uma década dá o tom da passarela mais preta do Brasil.

Feira da Sé terá 24 marcas

Antes e depois do desfile, o público poderá visitar a Feira da Sé, que funciona das 11h às 21h com 24 barracas instaladas no Terreiro de Jesus. O espaço reúne 21 marcas e empreendedores locais com uma curadoria diversa de moda, acessórios, artesanato, gastronomia e beleza, valorizando a economia criativa da Bahia.

Entre as participantes estão NegraLu, OMI + Marargila, Ziê, Rua dos Orixás, Um Rabisco à Toa, Vistosa, Atelier Carla Cristina, Candances Moda Afro, Mirinha Leal Criações, Nice Costa, Blackpim, Associação Costura Criativa, JL Criats, Coroa para Todas, Brechó Miga Loka, Uka Acessórios, Regina Bella Oyá, Fios de África, Tá Bom Pra Você, Circles Bags e o projeto Juntos pelo Bem, bazar beneficente em prol do Lar Vida.

A feira contará ainda com duas barracas do Ilê Aiyê, em uma ação apoiada pela Neoenergia Coelba, reforçando a presença do primeiro bloco afro do Brasil e seu papel na valorização da cultura negra e do empreendedorismo comunitário. Atividades para toda a família, como o Espaço Kids, também estão na programação.

A Feira da Sé apresenta criadores em que o fazer manual e o empreendedorismo local se manifestam de forma original e criativa, assim como o Afro Fashion Day, que valoriza a estética afro-brasileira e promove visibilidade e oportunidades no campo da moda

Cláudia Vaz, 

diretora-executiva do Instituto ACM

Criada em 2018, a Feira da Sé surgiu na Praça da Sé e, desde então, já esteve presente em eventos públicos e corporativos, como o Festival Virada Salvador. Hoje, realiza cerca de 12 edições por ano, ampliando o alcance de empreendedores e artesãos locais.

Oficinas gratuitas

O público também poderá participar das oficinas criativas, abertas e gratuitas, com vagas limitadas por ordem de chegada. As atividades acontecem no mesmo horário da feira, das 11h às 21h, com foco na valorização da cultura afro e na formação artística:

* Croqui de Moda — 11h às 12h, 13h às 14h e 14h às 15h

* Amarração de Turbante — 13h às 14h e 14h às 15h

* Oficina de Tranças — 15h às 16h e 16h às 17h

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day consolidou-se como uma plataforma de representatividade e valorização da cultura afro-brasileira, reunindo mais de 100 mil participantes e 2 mil profissionais desde sua estreia.

Mais do que um desfile, o Afro Fashion Day é uma celebração de identidade, pertencimento e poder criativo, que transforma a moda em um instrumento de transformação social

Luciana Gomes, 

gerente Comercial e de Marketing do CORREIO

Serviço

Afro Fashion Day 2025

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador

Data: Sábado, 1º de novembro

Horário: A partir das 11h até as 21h (Feira da Sé) | Desfile às 19h

Tema: Beleza

Participação: 78 modelos e 45 marcas

Entrada gratuita

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

