Afro Fashion Day 2025: conheça as 45 marcas confirmadas no desfile

Evento, que acontece no sábado (1°), celebra a beleza negra, a moda autoral e também vai contar com peças produzidas pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:03

Campanha Afro Fashion Day 2025
Campanha Afro Fashion Day 2025 Crédito: Meneson Conceição

O Afro Fashion Day 2025, evento realizado pelo jornal CORREIO, promete agitar a Praça Terreiro de Jesus, neste sábado (1°), em Salvador, com a participação de mais de 40 marcas, que apresentam ao público as novas tendências da moda autoral. Entre elas, os produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias também desfilarão algumas de suas próprias criações.

Fagner levará para o evento looks com estampas inspiradas na campanha da quarta edição do Afro Fashion Day. "Neste ano, com o tema 'Beleza' [do Afro Fashion Day], lembrei desse trabalho e pensei: 'Por que não trazer isso para as roupas?'. Veio a ideia de transformar essas fotografias em estampas e construir esse look. Então, todas as imagens que compõem a estampa são fotos da campanha da quarta edição do Afro Fashion Day", explicou Fagner, que é curador do desfile e fez as peças em colaboração com a estilista Adriana Meira.

Inttuí, do estilista Washington Carvalho por Reprodução/Instagram

Filipe, por sua vez, levará à passarela looks que refletem sua identidade criativa. “Meus processos criativos são muito livres e dizem muito sobre mim. Eu tenho muita referência visual, mas, na hora que eu crio, não olho para lugar algum, gosto de sentir, ter os insights criativos e vou testando. Então, quando estou criando um look para determinada ocasião, não busco referências visuais, deixo muito a criatividade tomar conta do processo. Gosto muito de olhar para o tecido e sentir o que eu posso desenvolver”, detalhou.

O evento, que tem acesso gratuito, celebra o protagonismo negro na moda, reunindo talentos locais e nacionais e reforçando a diversidade e a riqueza cultural da Bahia. Ao todo, 45 marcas integram a 11ª edição da maior passarela de moda negra do Brasil.

Conheça as marcas:

SILLAS FILGUEIRA

Fundada pela estilista baiana Sillas Filgueira, a marca é reconhecida por sua abordagem criativa e afetiva, com peças exclusivas desenvolvidas sob demanda.

Perfil no Instagram: @sillasfilgueirabrand

WhatsApp: (71) 99939-7564

ZIÊ

Com nove anos de mercado, a marca foi idealizada pelo designer soteropolitano Vinicius Carmezim e tem a proposta de dialogar com todos os públicos por meio de acessórios e estilos variados. 

Perfil no Instagram: @minhazie

WhatsApp: (71) 99295-7999

NÓS MACRAMÊ

A Nós Macramê foi criada por Cássio Caiazzo e Erick Simões durante o período da pandemia da Covid-19. As peças, desenvolvidas de maneira artesanal, variam de roupas até acessórios e itens decorativos. 

Perfil no Instagram: @nos.macrame.design

WhatsApp: (71) 98101-1300

KATUKA AFRICANIDADES

Há 18 anos, a Katuka Africanidades vem provocando os soteropolitanos a sair de um lugar de estagnação e conectar-se à negritude através da literatura, das artes e da moda. Um dos sócios da marca é Renato Carneiro, responsável pelos processos criativos e de execução das peças de moda. A marca participa do Afro Fashion Day desde 2014. 

Perfil no Instagram: @katukaafricanidades

WhatsApp: (71) 99726-1966

INTTUÍ

A marca foi fundada em maio de 2020, na cidade baiana de Feira de Santana e passou a integrar o Afro Fashion Day em 2022, após ser selecionada em um concurso cultural promovido pelo CORREIO. Com 90% do cátalogo de produtos agênero, a Inttuí traz em suas peças uma mescla do que é cultural, regional e ancestral com arquitetura, alfaiataria, códigos de alta costura, camadas, curvas, o saber manual e o natural, criando um novo conceito do que é “luxo”.

Perfil no Instagram: @inttui__

Site: inttui.com.br

CRIOLLO

Fundada por Jackson Machado, a Criollo é uma marca de roupas em crochê. As peças tem como principais características as texturas leves, recortes ousados e o afeto do feito à mão. 

Perfil no Instagram: @criollo_oficial

Site: criollo.com.br

ATELIÊ CASA LINDA

Marca baiana criada pela estilista Kívia Souza. Com peças leves e atemporais, integra o time do Afro Fashion Day desde 2016.

Perfil no Instagram: @ateliecasalinda

WhatsApp: (71) 98219-6043

ABANTO

A Abanto é uma marca de moda autoral que nasce do propósito de gerar impacto social no Nordeste, valorizando a identidade afro-brasileira. Com uma produção guiada pelos princípios do slow fashion, a marca aposta em peças que contam histórias, além de unir estética e consciência. 

Perfil no Instagram: @abanto.oficial

WhatsApp: (71) 99312-4472

FIOS DE ÁFRICA

Criada pela artista e artesã Evelyn Cunha Cruz, a marca de acessórios foi fundada em 2022, a Fios de África se consolidou como uma marca que une expressão artística e espiritualidade, transformando adornos em símbolos de identidade e conexão com a ancestralidade afro-brasileira.

Perfil no Instagram: @fiosdeafrica

WhatsApp: (71) 99239-9226

INCID

Criada há 21 anos por Cid Brito, que atua como designer e gestor, a marca participa do Afro Fashion Day desde a segunda edição e tem como proposta apresentar uma moda moderna, que começou voltada ao público masculino e, ao longo do tempo, passou a vestir também o público feminino e agênero, além de assinar figurinos para artistas da música, dança e teatro.

Perfil no Instagram: @incidbrasil

WhatsApp: (71) 99253-4314

BIXA COSTURA

A marca de moda agênero estreou no Afro Fashion Day em 2022, após ser selecionada em um concurso cultura promovido pelo CORREIO. Feita por pessoas pretas e para pessoas pretas, que tem como um de seus principais propósitos produzir roupas ancestrais para corpos reais.

Perfil no Instagram: @bixacostura

BLACK ATITUDE

Fundada em 2009 pelo estilista Vander Charles, a Black Atitude participou de todas as edições do Afro Fashion Day e se consolidou como uma marca que veste todos os públicos, com inspiração total na beleza negra.

Perfil no Instagram: @blackatitude.oficial

BY ANINHA

Presente no Afro Fashion Day há 11 anos, a By Aninha foi fundada em 2005, por Ana Paula Pereira. Nasceu da paixão por criar e evoluiu dos cartões pintados à mão para o universo dos acessórios autorais. A marca aposta em séries limitadas e peças sob medida, que refletem o olhar da criadora, unindo materiais nobres e acessíveis com consciência sustentável.

Perfil no Instagram: @byaninhamimoseacessorios

WhatsApp: (71) 98844-4650

SOUDAM

Fundada em 2008 pelo estilista Ismael Soudam, que atua como CEO e diretor criativo, a Soudam participa do Afro Fashion Day desde a primeira edição e traz uma proposta de moda com personalidade, transitando entre o estilo resort e o conceitual.

Perfil no Instagram: @ismaelsoudam

WhatsApp: (71) 9 9160-9294

KRIAÇÃ1

Fundada em 2020, por Amanda Leite, que atua como proprietária e produtora, a Kiassaum participa do Afro Fashion Day desde 2022. Com um catálogo diverso, que inclui roupas e calçados, a marca tem como proposta mover pessoas por meio de experimentações artísticas com uma perspectiva afroreferenciada, devolvendo à comunidade, por meio da arte e da moda, histórias que a história não conta.

Perfil no Instagram: @kriassaum 

SILVERINO OJÚ

A marca Silverino Ojú, comandada pelo diretor criativo e estilista autoral Silverino Araújo, une arte e moda com um olhar afrocentrado. Com formação em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Silverino imprime em suas criações a identidade e a força da representatividade, criando peças voltadas para homens, mulheres cis e pessoas LGBTQ+ a partir dos 20 anos. Como marca, também reflete a vivência de seu criador, um homem gay e PCD, e propõe uma moda inclusiva e expressiva. Presente no Afro Fashion Day desde 2018.

Perfil no Instagram: @silverino_oju

Site: silverino.com.br

LU SAMARATO

Fundada por Lu Samarato, em 2017, é uma marca autoral presente no Afro Fashion Day desde 2017, com foco no público masculino e em peças sob medida. Inspirada na ancestralidade como experiência do presente, valoriza a diversidade e liberdade.

Perfil no Instagram: @lu_samarato

NEGRIF

A Negrif, fundada há 25 anos, por Madalena Silva, esteve em todas as edições do Afro Fashion Day. A marca busca resgatar e valorizar a ancestralidade africana, criando peças que vestem corpos negros reais, com modelagens adequadas e estampas exclusivas, unindo tradição e contemporaneidade.

Perfil no Instagram: @madanegrif

WhatsApp: (71) 98876-4768

LOURRANI BAAS

A Lourrani Baas é uma marca baiana que aposta no design circular e celebra a liberdade de corpos com curvas. Seu propósito vai além da moda: promove autoestima e luta contra a gordofobia, unindo estilo e representatividade em cada peça.

Perfil no Instagram: @lrrnbs

WhatsApp: (71) 99308-0323

GEFFERSON VILA NOVA

Criada em 2013, em Salvador, a marca tem como compromisso propor um estilo universal e único. Suas criações combinam técnicas manuais, experimentações têxteis e acabamentos primorosos, conectando elementos do sport wear, da alfaiataria, do demi couture e do high street.

Perfil no Instagram: @geffersonvilanovalabel

Site: geffersonvilanova.com.br

REY VILAS BOAS

É uma marca de moda autoral sustentável que transforma resíduos em peças únicas, unindo criatividade, responsabilidade ambiental e estilo em cada criação.

Perfil no Instagram: @rey.vilasboas

WhatsApp: (71) 99295-8820

REGINA NAVARRO

Fundada há 10 anos, por Regina Navarro e Luis Felipe Navarro, participa do Afro Fashion Day há sete anos. A marca enaltece a cultura afro-baiana por meio da moda, objetos de decoração e arte, sempre com muito axé.

Perfil no Instagram: @reginanavarrobelaoya

WhatsApp: (71) 99164-4196

MARIO FARIAS

Mario Farias é uma marca de roupas femininas e masculinas que traduz a criatividade e sensibilidade do designer homônimo em peças únicas. Suas criações exploram combinações de cores, texturas e formas, muitas vezes inspiradas em histórias e vivências pessoais de Mario Farias, resultando em uma moda autêntica, expressiva e cheia de significado.

Perfil no Instagram: @mariofariasmf

N BLACK

Criada por Najara Black, a marca vai além da moda: tem como propósito vestir corpos e mentes, fortalecendo a autoestima, o pertencimento e o empoderamento. Suas criações celebram a diversidade, a inclusão, os valores culturais e a representatividade étnico-racial, com base no afroempreendedorismo e na valorização das identidades negras.

Perfil no Instagram: @nblack_21

WhatsApp: (71) 98753-0042

ORÍ LEWA

Ateliê especializado em roupas e adereços afro-religiosos, com criações que expressam fé, ancestralidade e identidade. Produz figurinos e adereços de Axé sob medida e por encomenda, unindo tradição, arte e respeito aos símbolos das religiões de matriz africana.

Perfil no Instagram: @_orilewa

WhatsApp: (71) 99312-4472

BALBINA

Idealizadas pelo diretor criativo Moab Barros, a marca de roupas femininas busca traduzir toda baianidade do dendê em suas criações.

Perfil no Instagram: @sejabalbina

WhatsApp: (75) 99929-6747

MENINOS REI

Conhecida por suas peças com estampas africanas, a Meninos Rei é uma marca baiana, de Salvador, fundada pelos irmãos Céu Rocha e Júnior Rocha. O que começou com uma pequena produção, atendendo à pedido de amigos, foi se expandindo e alcançou notoriedade no mercado da moda e consumidores.

Perfil no Instagram: @meninosrei

Site: meninosrei.com.br

MOAB

Idealizada pelo diretor criativo Moab Barros, a Moab nasceu como uma marca de acessórios em couro e pedras naturais. Quatro anos depois, expandiu sua essência para o universo das roupas, mantendo o propósito de unir estilo e conforto em criações inspiradas na atmosfera vibrante e única da Bahia.

Perfil no Instagram: @moab___

WhatsApp: (71) 99929-6747

MÔNICA ANJOS

Conhecida por criações com tecidos exuberantes, silhuetas com movimento e peças que exaltam a cultura soteropolitana, a marca, criada pela estilista Mônica Anjos, é pautada na valorização da ancestralidade e, desde 2014, marca presença no Afro Fashion Day 2025.

Perfil no Instagram: @marcamonicaanjos 

WhatsApp: (11) 95925-8860

TÁBOMPRAVOCÊ

Marca de acessórios criada por Mario Farias. Cada criação carrega uma história e um gesto de resistência estética e cultural, unindo espiritualidade, design e empoderamento.

Perfil no Instagram: @tabompravoce

WhatsApp: (71) 99990-1075

KELBA DELUXE

Fundada há 22 anos pela designer fashionista Kelba Varjão, a Kelba Deluxe tem como propósito vestir o luxo no dia a dia, com alta moda em acessórios que unem elegância e design. A marca aposta em peças sofisticadas para quem ama uma toilette fashion.

Perfil no Instagram: @kelbadeluxe

Site: kelbadeluxe.com.br

ATELIÊ JORGE ANDRADE E NETO MONTEIRO

Responsável por criar roupas femininas e masculinas que se destacam pela variedade de texturas e tecidos, resultando em criações autênticas que valorizam o estilo, o conforto e a originalidade em cada produção.

Perfil no Instagram: @designerjorgeandrade

GUI ALMEIDA STUDIO

Criada por Guilherme Almeida, a Gui Almeida Studio é uma marca de roupas femininas e masculinas que segue o conceito slow fashion, com peças handmade produzidas de forma consciente e autoral. Suas criações valorizam o feito à mão, o tempo do processo e a autenticidade de quem veste. Em 2023, ficou na terceira colocação do concurso cultural promovido pelo CORREIO e participou da 9ª edição do Afro Fashion Day. 

Perfil no Instagram: @guialmeidastudio

DECO SODRÉ

Criada em 2016 por Deco Sodré, a marca nasceu como um projeto de acessórios e bolsas vendidos na faculdade e, hoje, se consolida como uma proposta de moda autoral com design urbano pensado para o clima tropical. Em 2023, passou a integrar o time de marcas do Afro Fashion Day após ficar em segundo lugar do concurso cultural promovido pelo CORREIO.

Perfil no Instagram: @decosodre

WhatsApp: (73) 99151-3294

COSTA RIBEIRO

Fundado há 25 anos por Ródnei da Costa e Olivan Ribeiro, a Costa Ribeiro é um ateliê de moda e arte que desenvolve criações autorais com foco em uma moda étnica sofisticada. A marca atende pessoas que buscam se vestir com identidade, estilo e elegância.

Perfil no Instagram: @atelie_costaribeiro

AREIA

A Areia é uma marca de moda autoral agênero, fundada em 2021 por Adailton Alves de Oliveira Júnior. Voltada para pessoas que valorizam moda com propósito, a Areia aposta em tecidos nobres, modelagens não padrão e muito estilo em cada criação. A marca funciona a partir do ateliê particular de Adailton e estreia no Afro Fashion Day 2025, evento que o estilista considera essencial para reafirmar a identidade e o pertencimento da população negra, especialmente em Salvador.

Perfil no Instagram: @amoareia

WhatsApp: (71) 99306-8171

AXÓMI

Fundada em 2025 por Jonas Bueno, diretor criativo, estilista e fundador do Coletivo Focus Arte Social Sustentável, a Axómi nasceu como um desdobramento natural do trabalho artístico e social da Focus, unindo moda, arte e sustentabilidade em uma proposta potente de ressignificação e resistência.

Suas criações transformam tecidos descartados e fardamentos militares/corporativos em peças de streetwear oversized, produzidas com a técnica de patchwork, cada uma carregando identidade, memória e manifesto. Voltada para jovens e adultos, entre 18 e 40 anos, especialmente pessoas negras e periféricas, a marca integra a Hub Focus Collab, loja colaborativa no Pelourinho, em Salvador.

Perfil no Instagram: @axomi.oficial

WhatsApp: (71) 99351-0397

DIVINO AMMOR

A Divino Ammor nasceu em 2021, durante a pandemia, a partir do desejo de criar algo novo e significativo. Fundada por Cristiane Carlos e Ingrid Mirele, a marca desenvolve um trabalho autoral em parceria com artesãs, valorizando a arte brasileira e o uso de materiais naturais. Suas peças únicas unem propósito, identidade e o fortalecimento de uma cadeia de desenvolvimento profissional e artístico.

Com loja física na cidade de Arembepe e um novo ateliê prestes a ser inaugurado em Salvador, a marca estreia no Afro Fashion Day 2025 reafirmando o protagonismo negro como símbolo de resistência e continuidade de saberes ancestrais, celebrando o feito à mão e a curadoria afetiva que enaltecem a força das mãos pretas criadoras de cultura e identidade.

Perfil no Instagram: @divinoammor

WhatsApp: (71) 99314-2399

JEAN NOGUEIRA

Jean Nogueira é uma marca criada em 2016 pelo próprio estilista Jean Nogueira. Com um trabalho autoral e cheio de identidade, a marca cria roupas e acessórios conceituais que, por meio de modelagens, estampas e referências históricas, expressam movimento, leveza e valorizam a autoestima de quem veste. Voltada para artistas, blocos afros, modelos de concursos de beleza negra e para a população negra em geral, a marca atua a partir do ateliê de produção, sem loja física.

Perfil no Instagram: @jeannogueirasilva

WhatsApp: (71) 99351-5961

UANGA

Fundada em 2024, por Luan Pinheiro e Vinícius Gabriel, a marca une moda, ancestralidade e futurismo, criando peças autorais de streetwear que traduzem histórias afro-diaspóricas e dialogam com a cultura urbana e a cena global. Voltada para um público jovem, diverso e culturalmente engajado, a UANGA atua por meio de vendas on-line e colaborações em eventos e projetos especiais.

Perfil no Instagram: @uanga__

Site: uanga.com.br

UKA

A Uka foi fundada em 2019, por Najara Argollo. Embora tenha ganhado destaque apenas no final de 2022, a marca já se consolidou criando acessórios que carregam ancestralidade, afeto e identidade, pensados para valorizar a história e a beleza de quem usa, conectando moda e cultura de forma autêntica.

Voltada para homens e mulheres que buscam peças com significado, personalidade e estilo, a Uka atua on-line e integra o time de empreendedores da loja Cria da Bahia. Pela primeira vez convidada diretamente para o Afro Fashion Day, a marca celebra sua ancestralidade e reafirma a força e protagonismo da cultura negra na moda, fortalecendo talentos e representatividade.

Perfil no Instagram: @useuka

ÂNIMA

A Ânima é uma marca fundada em 2017 por Beatriz Sousa. A proposta da marca é mostrar que o artesanal pode ser extraordinário, colorido e autêntico, criando peças confeccionadas com afeto, alma e atenção aos detalhes. Voltada para mulheres de 25 a 45 anos que valorizam moda artesanal, autoral e com personalidade, a Ânima atua sem loja física, oferecendo peças exclusivas e coloridas que expressam estilo próprio, autenticidade e afinidade com arte e design.

Perfil no Instagram: @anima.macrame

WhatsApp: (71) 98698-1961

JANAÍNA RODRIGUES

Janaína Rodrigues é uma marca criada há oito anos por Janaína Rodrigues da Silva, que participou de edições anteriores do Afro Fashion Day em parceria com marcas de roupas. Nesta edição, a marca participa pela primeira vez de forma independente, dedicando-se a criar acessórios atemporais e autorais, com o objetivo de levar beleza e autoestima para mulheres.

Perfil no Instagram: @jnarodrigues

Serviço

Afro Fashion Day 2025

Edição: 11ª

Data: 1º de novembro de 2025

Horário: 19h (programação sujeita a alterações)

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador/BA

Atração: desfile de moda negra com 45 marcas, unindo streetwear, alfaiataria e peças autorais

Curadoria: Fagner Bispo e Filipe Dias.

Público: aberto ao público, com foco em valorização da moda negra, identidade e representatividade.

Acesso gratuito

Mais informações: @afrofashionday e @correio24horas

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

