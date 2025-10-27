MODA

8 marcas estreantes que você precisa conhecer no Afro Fashion Day 2025 em Salvador

A 11ª edição do evento, com curadoria de Fagner Bispo e Filipe Dias, destaca inovação, identidade e representatividade nas criações de streetwear, alfaiataria e peças autorais



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:03

Looks Afro Fashion Day 2025 Crédito: Ana Paula Lacerda

O Afro Fashion Day 2025 chega à sua 11ª edição reafirmando seu compromisso com a valorização da moda negra e com a revelação de novos talentos. Neste ano, oito marcas estreiam na passarela do evento, que acontece no dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador.

A curadoria das novas marcas foi feita pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, que destacaram o olhar atento para inovação, identidade e representatividade como pontos centrais no processo de escolha.

Sempre que a gente vê alguma marca que está no nosso radar, que tem um trabalho legal, criativo e que tem a ver com a proposta do evento, a gente faz o convite para integrar o line-up do evento Fagner Bispo, curador do Afro Fashion Day.

Entre os principais critérios, estiveram a originalidade das criações, o alinhamento com a proposta estética e social do Afro Fashion Day e o potencial de diálogo com o público. A seleção das estreantes também buscou equilibrar diferentes segmentos da moda, do streetwear às produções de alfaiataria, passando por peças autorais e de resgate cultural.

Na construção do desfile, direcionamos os looks para modelos que tenham estilos parecidos com as roupas que a gente escolhe. Olhamos para o contexto livre da coisa, que está muito ligado à criatividade. Não tem esse aprisionamento de, por exemplo, uma marca masculina vestir só homens Filipe Dias, produtor de moda.

Conheça as marcas estreantes do Afro Fashion Day 2025

AREIA

A Areia é uma marca de moda autoral agênero, fundada em 2021 por Adailton Alves de Oliveira Júnior. Voltada para pessoas que valorizam moda com propósito, a Areia aposta em tecidos nobres, modelagens não padrão e muito estilo em cada criação. A marca funciona a partir do ateliê particular de Adailton e estreia no Afro Fashion Day 2025, evento que o estilista considera essencial para reafirmar a identidade e o pertencimento da população negra, especialmente em Salvador.

AXÓMI

Fundada em 2025 por Jonas Bueno, diretor criativo, estilista e fundador do Coletivo Focus Arte Social Sustentável, a Axómi nasceu como um desdobramento natural do trabalho artístico e social da Focus, unindo moda, arte e sustentabilidade em uma proposta potente de ressignificação e resistência.

Suas criações transformam tecidos descartados e fardamentos militares/corporativos em peças de streetwear oversized, produzidas com a técnica de patchwork, cada uma carregando identidade, memória e manifesto. Voltada para jovens e adultos, entre 18 e 40 anos, especialmente pessoas negras e periféricas, a marca integra a Hub Focus Collab, loja colaborativa no Pelourinho, em Salvador.

DIVINO AMMOR

A Divino Ammor nasceu em 2021, durante a pandemia, a partir do desejo de criar algo novo e significativo. Fundada por Cristiane Carlos e Ingrid Mirele, a marca desenvolve um trabalho autoral em parceria com artesãs, valorizando a arte brasileira e o uso de materiais naturais. Suas peças únicas unem propósito, identidade e o fortalecimento de uma cadeia de desenvolvimento profissional e artístico.

Com loja física na cidade de Arembepe e um novo ateliê prestes a ser inaugurado em Salvador, a marca estreia no Afro Fashion Day 2025 reafirmando o protagonismo negro como símbolo de resistência e continuidade de saberes ancestrais, celebrando o feito à mão e a curadoria afetiva que enaltecem a força das mãos pretas criadoras de cultura e identidade.

JEAN NOGUEIRA

Jean Nogueira é uma marca criada em 2016 pelo próprio estilista Jean Nogueira. Com um trabalho autoral e cheio de identidade, a marca cria roupas e acessórios conceituais que, por meio de modelagens, estampas e referências históricas, expressam movimento, leveza e valorizam a autoestima de quem veste. Voltada para artistas, blocos afros, modelos de concursos de beleza negra e para a população negra em geral, a marca atua a partir do ateliê de produção, sem loja física.

UANGA

Fundada em 2024, por Luan Pinheiro e Vinícius Gabriel, a marca une moda, ancestralidade e futurismo, criando peças autorais de streetwear que traduzem histórias afro-diaspóricas e dialogam com a cultura urbana e a cena global. Voltada para um público jovem, diverso e culturalmente engajado, a UANGA atua por meio de vendas on-line e colaborações em eventos e projetos especiais.

UKA

A Uka foi fundada em 2019, por Najara Argollo. Embora tenha ganhado destaque apenas no final de 2022, a marca já se consolidou criando acessórios que carregam ancestralidade, afeto e identidade, pensados para valorizar a história e a beleza de quem usa, conectando moda e cultura de forma autêntica.

Voltada para homens e mulheres que buscam peças com significado, personalidade e estilo, a Uka atua on-line e integra o time de empreendedores da loja Cria da Bahia. Pela primeira vez convidada diretamente para o Afro Fashion Day, a marca celebra sua ancestralidade e reafirma a força e protagonismo da cultura negra na moda, fortalecendo talentos e representatividade.

ÂNIMA

A Ânima é uma marca fundada em 2017 por Beatriz Sousa. A proposta da marca é mostrar que o artesanal pode ser extraordinário, colorido e autêntico, criando peças confeccionadas com afeto, alma e atenção aos detalhes.

Voltada para mulheres de 25 a 45 anos que valorizam moda artesanal, autoral e com personalidade, a Ânima atua sem loja física, oferecendo peças exclusivas e coloridas que expressam estilo próprio, autenticidade e afinidade com arte e design.

JANAÍNA RODRIGUES

Janaína Rodrigues é uma marca criada há oito anos por Janaína Rodrigues da Silva, que participou de edições anteriores do Afro Fashion Day em parceria com marcas de roupas. Nesta edição, a marca participa pela primeira vez de forma independente, dedicando-se a criar acessórios atemporais e autorais, com o objetivo de levar beleza e autoestima para mulheres.

Serviço

Afro Fashion Day 2025

Edição: 11ª

Data: 1º de novembro de 2025

Horário: 19h (programação sujeita a alterações)

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador/BA

Atração: desfile de moda negra com 40 marcas, unindo streetwear, alfaiataria e peças autorais

Curadoria: Fagner Bispo e Filipe Dias.

Público: aberto ao público, com foco em valorização da moda negra, identidade e representatividade.

Acesso gratuito