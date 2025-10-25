MODA

FOTOS: veja spoiler com looks que serão desfilados no Afro Fashion Day 2025

Evento gratuito será realizado no próximo sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:08

Roupas Afro Fashion Day 2025 Crédito: Ana Paula Lacerda/CORREIO

Faltando uma semana para o Afro Fashion Day 2025, o clima já é de contagem regressiva! Neste sábado (25), os modelos selecionados participaram da prova de roupa. A etapa reuniu os escolhidos das seletivas, realizadas ao longo do último mês, para os últimos ajustes nas peças que irão compor o desfile.

Entre araras repletas de cores, tecidos e texturas, os bastidores ganharam clima de expectativa e ansiedade. O evento, realizado pelo jornal CORREIO, chega à sua 11ª edição e será realizado no próximo sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. O espetáculo é gratuito e promete uma experiência potente e emocional, celebrando a estética, a identidade e a representatividade negra por meio da moda, da música e das artes.

Cada edição é um espaço de descoberta e valorização da beleza negra em todas as suas formas Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO.

Neste ano, o desfile, traz como tema "Beleza", uma celebração à moda, identidade e força da cultura negra em suas diversas expressões. Ao todo, 78 modelos desfilarão pela passarela do maior evento de moda negra do Brasil.