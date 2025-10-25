Acesse sua conta
FOTOS: veja spoiler com looks que serão desfilados no Afro Fashion Day 2025

Evento gratuito será realizado no próximo sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador

  Estúdio Correio

  Gabriela Araújo

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:08

Roupas Afro Fashion Day 2025
Roupas Afro Fashion Day 2025 Crédito: Ana Paula Lacerda/CORREIO

Faltando uma semana para o Afro Fashion Day 2025, o clima já é de contagem regressiva! Neste sábado (25), os modelos selecionados participaram da prova de roupa. A etapa reuniu os escolhidos das seletivas, realizadas ao longo do último mês, para os últimos ajustes nas peças que irão compor o desfile.

Entre araras repletas de cores, tecidos e texturas, os bastidores ganharam clima de expectativa e ansiedade. O evento, realizado pelo jornal CORREIO, chega à sua 11ª edição e será realizado no próximo sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. O espetáculo é gratuito e promete uma experiência potente e emocional, celebrando a estética, a identidade e a representatividade negra por meio da moda, da música e das artes.

Spoiler dos looks Afro Fashion Day 2025

Cada edição é um espaço de descoberta e valorização da beleza negra em todas as suas formas

Luciana Gomes, 

gerente Comercial e de Marketing do CORREIO.

Neste ano, o desfile, traz como tema "Beleza", uma celebração à moda, identidade e força da cultura negra em suas diversas expressões. Ao todo, 78 modelos desfilarão pela passarela do maior evento de moda negra do Brasil. 

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

