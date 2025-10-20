Afro Fashion Day 2025 lança campanha que celebra a beleza negra com força, ancestralidade e representatividade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 18:13
A nova campanha do Afro Fashion Day 2025, evento realizado pelo jornal CORREIO, foi lançada nesta terça-feira (14). Com o tema “Beleza”, o maior desfile de moda negra do Brasil chega a sua 11ª edição com uma proposta potente e emocional: celebrar mais do que a estética, a identidade e a pluralidade da pele negra em todas as suas formas.
O conceito escolhido para o lançamento é minimalista e simbólico. O cenário neutro e os elementos sutis colocam o olhar no centro da narrativa: pele, olhos, cabelos, expressões e emoções. A ideia é dar protagonismo às pessoas fotografadas, corpos negros, diversos em idade, gênero e identidade.
Campanha Afro Fashion Day 2025
Caic Costa, designer responsável pela campanha, revelou que um dos pontos de partida para a produção deste ano foi uma inquietação que surgiu ainda na infância, quando os lápis de colorir que representavam os tons de pele negra eram difíceis de encontrar.
“Surgiu a ideia de criar uma paleta Pantone em tons de peles negras para o Afro Fashion Day 2025, em que as variações de tons se tornassem protagonistas. Eu quis transformar a diversidade das nossas peles em linguagem visual, como se cada tom revelasse e contasse uma história”, explicou.
Ainda de acordo com Caic, apesar de a campanha falar sobre beleza, o sentido estético não é o único foco. “O que eu quis foi abrir um diálogo e uma provocação sobre reconhecimento. O espelho, para mim, é o símbolo disso. Não o espelho da vaidade, mas o espelho do pertencimento. É sobre se olhar e se enxergar bonito, do seu jeito, com a sua cor, com a sua história. Esse gesto de se reconhecer é político, afetivo e libertador”, acrescentou.
Para Meneson Conceição, fotógrafo especialista em peles retintas, todo o cenário das fotografias foi concebido em torno da variedade de tons de pele negra, que é o ponto central da campanha. Da iluminação às texturas e enquadramentos, os detalhes foram pensados para que cada tom se destacasse em sua beleza única.
“A gente levou espelhos reais para dentro do set, e os modelos estavam se enxergando. Fui trabalhando para que eles se vissem, se sentissem empoderados e belos”, destacou.
A trilha sonora da campanha foi assinada pelo DJ e produtor musical Telefunksoul, que mergulhou em referências marcantes da música negra dos anos 1970 para construir a identidade sonora do projeto. O processo criativo partiu da sonoridade de artistas como Black Rio, Cassiano, Evinha, Tim Maia e Tony Tornado, nomes que ajudaram a moldar a história da música brasileira com alma, ritmo e autenticidade.
Telefunksoul
“Tudo isso somado à modernidade e à contemporaneidade que o Afro Fashion Day exige, ainda mais quando se refere à beleza preta. Grooves, ritmos, ancestralidade”, pontuou.
Além disso, a trilha também dialoga com o Afrobeat, estilo criado pelo multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti. "O som, a trilha, vem como um elemento que reforça essa atmosfera mais séria e introspectiva, criando uma conexão entre imagem e emoção. Juntos, imagem, som e movimento constroem uma narrativa que carrega a ancestralidade e a força da estética negra de um jeito novo e sensível", reforçou Gabriel Cerqueira, filmmaker da campanha.
Ao longo dos anos, o Afro Fashion Day se consolidou como uma vitrine de talentos, lançando nomes que, hoje, escrevem trajetórias de sucesso nacional e internacional na moda. O desfile está marcado para o dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador.
O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.