Afro Fashion Day 2025 lança campanha que celebra a beleza negra com força, ancestralidade e representatividade

Veja fotos exclusivas da campanha que destaca tons de pele, expressões e identidade negra em toda sua diversidade

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 18:13

Campanha Afro Fashion Day 2025
Campanha Afro Fashion Day 2025 Crédito: Meneson Conceição

A nova campanha do Afro Fashion Day 2025, evento realizado pelo jornal CORREIO, foi lançada nesta terça-feira (14). Com o tema “Beleza”, o maior desfile de moda negra do Brasil chega a sua 11ª edição com uma proposta potente e emocional: celebrar mais do que a estética, a identidade e a pluralidade da pele negra em todas as suas formas.

O conceito escolhido para o lançamento é minimalista e simbólico. O cenário neutro e os elementos sutis colocam o olhar no centro da narrativa: pele, olhos, cabelos, expressões e emoções. A ideia é dar protagonismo às pessoas fotografadas, corpos negros, diversos em idade, gênero e identidade.

Campanha Afro Fashion Day 2025

Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Caic Costa, designer responsável pela campanha por Arquivo pessoal
Meneson Conceição, fotógrafo da campanha por Diogo Andrade
Gabriel Cerqueira, filmmaker da campanha por Viva Varjão
1 de 16
Campanha Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição

Caic Costa, designer responsável pela campanha, revelou que um dos pontos de partida para a produção deste ano foi uma inquietação que surgiu ainda na infância, quando os lápis de colorir que representavam os tons de pele negra eram difíceis de encontrar.

“Surgiu a ideia de criar uma paleta Pantone em tons de peles negras para o Afro Fashion Day 2025, em que as variações de tons se tornassem protagonistas. Eu quis transformar a diversidade das nossas peles em linguagem visual, como se cada tom revelasse e contasse uma história”, explicou.

Ainda de acordo com Caic, apesar de a campanha falar sobre beleza, o sentido estético não é o único foco. “O que eu quis foi abrir um diálogo e uma provocação sobre reconhecimento. O espelho, para mim, é o símbolo disso. Não o espelho da vaidade, mas o espelho do pertencimento. É sobre se olhar e se enxergar bonito, do seu jeito, com a sua cor, com a sua história. Esse gesto de se reconhecer é político, afetivo e libertador”, acrescentou.

Para Meneson Conceição, fotógrafo especialista em peles retintas, todo o cenário das fotografias foi concebido em torno da variedade de tons de pele negra, que é o ponto central da campanha. Da iluminação às texturas e enquadramentos, os detalhes foram pensados para que cada tom se destacasse em sua beleza única.

“A gente levou espelhos reais para dentro do set, e os modelos estavam se enxergando. Fui trabalhando para que eles se vissem, se sentissem empoderados e belos”, destacou.

Sonoridade ancestral

A trilha sonora da campanha foi assinada pelo DJ e produtor musical Telefunksoul, que mergulhou em referências marcantes da música negra dos anos 1970 para construir a identidade sonora do projeto. O processo criativo partiu da sonoridade de artistas como Black Rio, Cassiano, Evinha, Tim Maia e Tony Tornado, nomes que ajudaram a moldar a história da música brasileira com alma, ritmo e autenticidade.

Telefunksoul

Telefunksoul, DJ e produtor musical responsável pela trilha da campanha por Pablo Grotto
Telefunksoul, DJ e produtor musical responsável pela trilha da campanha por Pablo Grotto
Telefunksoul, DJ e produtor musical responsável pela trilha da campanha por Pablo Grotto
Telefunksoul, DJ e produtor musical responsável pela trilha da campanha por Pablo Grotto
Telefunksoul, DJ e produtor musical responsável pela trilha da campanha por Pablo Grotto
1 de 5
Telefunksoul, DJ e produtor musical responsável pela trilha da campanha por Pablo Grotto

“Tudo isso somado à modernidade e à contemporaneidade que o Afro Fashion Day exige, ainda mais quando se refere à beleza preta. Grooves, ritmos, ancestralidade”, pontuou.

Além disso, a trilha também dialoga com o Afrobeat, estilo criado pelo multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti. "O som, a trilha, vem como um elemento que reforça essa atmosfera mais séria e introspectiva, criando uma conexão entre imagem e emoção. Juntos, imagem, som e movimento constroem uma narrativa que carrega a ancestralidade e a força da estética negra de um jeito novo e sensível", reforçou Gabriel Cerqueira, filmmaker da campanha.

Ao longo dos anos, o Afro Fashion Day se consolidou como uma vitrine de talentos, lançando nomes que, hoje, escrevem trajetórias de sucesso nacional e internacional na moda. O desfile está marcado para o dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. 

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

