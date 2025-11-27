Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO NA ÍNTEGRA: assista ao desfile do Afro Fashion Day 2025 que lotou Salvador

Desfile levou 4 mil pessoas ao Terreiro de Jesus e teve atrações de Ilê Aiyê, Rachel Reis e Felupz

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:08

Afro Fashion Day
Afro Fashion Day 2025 Crédito: Lego

Afro Fashion Day 2025 abriu novembro com força total. Foram 75 metros de passarela, 78 modelos e criações de 45 marcas que transformaram a edição, realizada no dia 1º, na Praça Terreiro de Jesus, em Salvador, em um dos momentos mais marcantes do ano. Ainda assim, mesmo há poucos dias do fim do mês, a energia da maior passarela de moda negra do Brasil segue reverberando nas redes sociais, nas rodas de conversa e no impacto para a moda e a criatividade negra.

Para quem está sentindo saudade ou quer viver tudo novamente, o desfile completo já está disponível no canal no YouTube do jornal Correio. Nesse ano, mais de 4 mil pessoas marcaram presença no evento, que contou com apresentações artísticas do Ilê Aiyê, da cantora Rachel Reis e de Felupz.

Look a look Afro Fashion Day 2025

Look Kriaça1 (@kriassaum). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Oluwatosin (@_temi_ayo)  por Lucas Assis
Look Abanto (@abanto.oficial). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: João Dantas (@jaodant4s) por Lucas Assis
Look Abanto (@abanto.oficial). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Wam Marco (@wam_br4nd4o) por Lucas Assis
Look Negrif (@madanegrif). Acessórios: Brinco TáBomPraVocê (@tabompravoce). Colar: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Marcele Carvalho (@marceledeverdade) por Lucas Assis
Look Negrif (@madanegrif). Acessório: Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Carol Borges (@carouborgs) por Lucas Assis
Look Negrif (@madanegrif). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Maria Massena (@massena_maria) por Lucas Assis
Look Jean Nogueira (@jeannogueirasilva). Acessório: Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Ruan Silva (@silvaru_ofc) por Lucas Assis
Look Jean Nogueira (@jeannogueirasilva). Acessório: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Núbia Ferreira (@nubia_ferreira_c) por Lucas Assis
Look Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro (@designerjorgeandrade). Acessório: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Bernardo Barbosa (@bernardo.barboosa) por Lucas Assis
Look Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro (@designerjorgeandrade). Acessório: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Thayanne Alves (@thayxzo) por Lucas Assis
Look Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro (@designerjorgeandrade). Acessório: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Bolsa Ziê (@minhazie). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Pedro Henrique (@massiv.e) por Lucas Assis
Look Ateliê Casalinda (@ateliecasalinda). Acessórios: Brinco By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Bolsa: Divino Ammor (@divinoammor). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Lara Ferreira (@larah.ferreira1) por Lucas Assis
Look Ateliê Casalinda (@ateliecasalinda). Acessórios: Brinco By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Bolsa: Divino Ammor (@divinoammor). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Nathalia Santos (@santssnath) por Lucas Assis
Look Criollo (@criollo_oficial). Acessórios: Brinco By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Sérgio Augusto (@sgaugustoo) por Lucas Assis
Look Criollo (@criollo_oficial). Acessórios: Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Amanda Rocha (@iam.amandar) por Lucas Assis
Look Katuka (@katukaafricanidades). Acessório: Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Dinailton Dias (@santodinailton) por Lucas Assis
Look Katuka (@katukaafricanidades). Acessório: Colar Janaína Rodrigues (@jnarodrigues); Brinco By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Yaômin Amorim (@yaominamorim) por Lucas Assis
Look Areia (@amoareia). Acessório: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Allana Castelo (@allanacasteloo) por Lucas Assis
Look Areia (@amoareia). Acessório: Colar Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Bolsa: Divino Ammor (@divinoammor). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Flávio Sampaio (@fah_sampaio) por Lucas Assis
Look Guilherme Almeida (@guialmeidastudio). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Bolsa: Divino Ammor (@divinoammor). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Raquel Cant (@raquelcant) por Lucas Assis
Look Guilherme Almeida (@guialmeidastudio). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Renato Ferreira (@renato_djota) por Lucas Assis
Look Orí Lewa (@_orilewa). Acessório: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Igor Martins (@igormartoliv) por Lucas Assis
Look Axómi (@axomi.oficial). Acessório: Uka (@_useuka). Bolsa: Ânima (@anima.macrame). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Jamile Querino (@souzamiilly) por Lucas Assis
Look Axómi (@axomi.oficial). Acessório: Touca Uka (@useuka). Bolsa Ziê (@minhazie). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Bruce Damasceno (@brucx) por Lucas Assis
Look N’Black (@nblack_21). Acessório: Brinco e Pulseiras Uka (@useuka). Colar: Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Taila Santos (@tailaasantos) por Lucas Assis
Look N’Black (@nblack_21). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Bolsa: Ziê (@minhazie). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Miraildes Alcântara (@mirasilva.hta) por Lucas Assis
Look Lourrani Baas (@lourranibaas). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Giselle Penha (@giselledapenhaa) por Lucas Assis
Look Soudam (@ismaelsoudam). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Eco de Gumbé (@ecodegumbe) por Lucas Assis
Look Soudam (@ismaelsoudam). Acessórios: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Bia Miranda (@iambeamiranda) por Lucas Assis
Look Rey Vilas Boas (@rey.vilasboas). Acessórios: Uka (@useuka). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Carol Santana (@rolconceicao) por Lucas Assis
Look Rey Vilas Boas (@rey.vilasboas). Acessórios: Kelba Deluxe (@kelbadeluxe). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Rafael Menezes (@afrobique) por Lucas Assis
Look Lourrani Baas (@lourranibaas). Brincos: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Acessóriode cabeça: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Simone Costa (@simonecosta plus) por Lucas Assis
Look Mônica Anjos (@marcamonicaanjos). Acessórios: Colar Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Flávio Santana (@_flaviosanttana) por Lucas Assis
Look Mônica Anjos (@marcamonicaanjos). Acessórios: Colar e brinco Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Tâmara Batista (@tamarabatista00) por Lucas Assis
Look Balbina (@sejabalbina). Acessórios: Brinco e pulseira TáBomPraVocê (@tabompravoce). Colar Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Bolsa: Divino Ammor (@divinoammor). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Fernanda Andrade (@fernandaandradens) por Lucas Assis
Look Mário Farias (@mariofariasmf). Acessórios: Brinco TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Alana Estrela (@alana_estrela) por Lucas Assis
Look Moab (@moab___). Acessórios: Colar Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Matheus Gonçalves (@matheusgoncalvessal)  por Lucas Assis
Look Mário Farias (@mariofariasmf). Acessório: Brinco TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Álefe Gileadi (@alefegileadi) por Lucas Assis
Look Balbina (@sejabalbina). Acessórios: Brinco TáBomPraVocê (@tabompravoce), colar e bolsa Janaína Rodrigues (@jnarodrigues). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Fabiana Pereira (@fabiana_luapereira) por Lucas Assis
Look Regina Navarro Bella Oyá (@reginanavarrobellaoya). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Crislayne (@crys.ss) por Lucas Assis
Look Moab (@moab___). Acessórios: Colar Janaína Rodrigues (@jnarodrigues) e bolsa Divino Ammor (@divinoammor). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Otto França (@ottoverazz) por Lucas Assis
Look Lu Samarato (@lu_samarato). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Marcelo Cardoso (@marcelocardosx) por Lucas Assis
Look Lu Samarato (@lu_samarato). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Ávine Pereira (@avineafro.model) por Lucas Assis
Look Incid (@incidbrasil). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Paulo Arth (@pauloarth_) por Lucas Assis
Look Incid (@incidbrasil). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: José Eduardo (@edurxss) por Lucas Assis
Look Black Atitude (@blackatitudeoficial). Acessórios: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Orlando Henrique (@qualfoiafro) por Lucas Assis
Look Black Atitude (@blackatitudeoficial). Acessórios: Brinco Fios de África (@fiosdeafrica) e bolsa Ânima Macramê (@anima.macrame). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Dricca Bispo (@driccabispo) por Lucas Assis
Look Orí Lewa (@ori.lewa). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado e bolsa: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Glaucia de Jesus (@glauciajeam) por Lucas Assis
Look Fagner Bispo e Adriana Meira (@fagnerbispoo @adrianameiraatelier). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Xaê França (@xaefranca). por Lucas Assis
Look Fagner Bispo e Adriana Meira (@fagnerbispoo @adrianameiraatelier). Acessórios: Bolsa Fagner Bispo (@fagnerbispoo). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Lucas Gringo (@llucas__griingo) por Lucas Assis
Look Kriaça1 (@kriassaum). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Samantha Kely (@samanthakelly) por Lucas Assis
Look Uanga (@uanga_). Acessórios: Brinco By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Bolsa: Ânima Macramê (@anima.macrame). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Luane Vasconcelos (@luua_vasc)  por Lucas Assis
Look Uanga (@uanga_). Acessórios: Brinco By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Arthur Soares (@arthureszn) por Lucas Assis
Look Meninos Rei (@meninosrei). Modelo: Daniel Morais (@udanielmorais) por Lucas Assis
Look Meninos Rei (@meninosrei). Modelo: Elisabeth Ribeiro (@_elisa_ribeiro) por Lucas Assis
Look Bracell (@somosbracell). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Mario Angelo (@marioangelo9005) por Lucas Assis
Look Filipe Dias (@filipetowear). Calçado e bolsa: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Luiza Helena (@lluholiveira_) por Lucas Assis
Look Inttuí (@inttui__). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Nathaly Kely (@nathalykely por Lucas Assis
Look Inttuí (@inttui__). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Emanoel Santos (@emanoelfreytas) por Lucas Assis
Look Afro FashiLook Sillas Filgueira (@sillasfilgueirabrand). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Kaylane Santos (@kaylanesantos._) por Lucas Assis
Look Nós Macramê (@nos.macrame.design). Acessórios: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Tailane Pinto (@taiisilvaof) por Lucas Assis
Look Nós Macramê (@nos.macrame.design). Acessórios: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Weslley Santana (@x_weslley) por Lucas Assis
Look Gefferson Vila Nova (@geffersonvilanovalabel). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Ian Cerqueira (@iancerqueiraa) por Lucas Assis
Look Gefferson Vila Nova (@geffersonvilanovalabel). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado e bolsa: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: João Victor (@astroazevedo) por Lucas Assis
Look Sillas Filgueira (@sillasfilgueirabrand). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Kaliane dos Santos (@kalianxx) por Lucas Assis
Look Filipe Dias (@filipetowear). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Ifeoluwa Joshua Adekanye (@prince_adekanye) por Lucas Assis
Look Deco Sodré (@decosodre). Calçado e bolsa: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Cawan Victor (@cawan_santos1) por Lucas Assis
Look Deco Sodré (@decosodre). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Brendha Vila Verde (@brendhavilaverde) por Lucas Assis
Look Fagner Bispo (@fagnerbispoo). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Modelo: Kaio Cardeal (@kaiocardeal) por Lucas Assis
Look Atauan (@bixacostura). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Modelo: Lux Oliveira (@alindalux) por Lucas Assis
Look Lourrani Baas (@lourranibaas). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Lavínia Borges (@lavy_bs) por Lucas Assis
Look Silverino Ojú (@silverino_oju). Acessórios: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Awalla Brasil (@awallabrasil) por Lucas Assis
Look Silverino Ojú (@silverino_oju). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Felipe Vicente (@lipecruzz_) por Lucas Assis
Look Filipe Dias (@filipetowear). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Lucas Hora (@lucashora_) por Lucas Assis
Look Costa Ribeiro (@atelie_costaribeiro). Acessórios: Fios de África (@fiosdeafrica). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Rafael Oliveira (@orafa_oficial) por Lucas Assis
Look Costa Ribeiro (@atelie_costaribeiro). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Luane Santana (@luane.santana1) por Lucas Assis
Look Filipe Dias (@filipetowear). Acessórios: By Aninha (@byaninhamimoseacessorios). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Augusto Telles (@telles_olvr) por Lucas Assis
Look Kriaça1 (@kriassaum). Acessórios: TáBomPraVocê (@tabompravoce). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Daiara Ferreira (@_daiaraferreira) por Lucas Assis
1 de 78
Look Kriaça1 (@kriassaum). Calçado: Melissa (@clubemelissasalvadorshopping). Modelo: Oluwatosin (@_temi_ayo)  por Lucas Assis

Antes mesmo de o desfile começar, o público pôde aproveitar a Feira da Sé e dar um mergulho no universo da moda, cultura e empreendedorismo. Reunindo 24 barracas e 19 marcas participantes, a feira trouxe uma curadoria variada de produtos e criações autorais de vestuário, acessórios, artesanato, gastronomia e beleza.

Além disso, duas barracas do Ilê Aiyê comercializaram camisetas, tecidos e bonés da associação cultural. A iniciativa atendeu a um convite da Neoenergia Coelba, uma das patrocinadoras desta edição do evento.

Em 2026, o Afro Fashion Day, que chega a sua 12ª edição, acontecerá no dia 7 de novembro. O local será divulgado em breve, nos canais oficiais do jornal Correio.

Assista ao Afro Fashion Day 2025 na íntegra

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e Neoenergia Coelba; apoio institucional da Prefeitura de Salvador e Sebrae; apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons; e parceria com a Melissa.

Mais recentes

Imagem - Afro Fashion Day 2025 celebra moda negra e identidade no coração de Salvador

Afro Fashion Day 2025 celebra moda negra e identidade no coração de Salvador
Imagem - Portas abertas para sonhos: Afro Fashion Day 2025 revela novos talentos e celebra diversidade

Portas abertas para sonhos: Afro Fashion Day 2025 revela novos talentos e celebra diversidade
Imagem - Afro Fashion Day 2025 reúne oficinas, feira e ações interativas em Salvador

Afro Fashion Day 2025 reúne oficinas, feira e ações interativas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros