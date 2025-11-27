MODA

VÍDEO NA ÍNTEGRA: assista ao desfile do Afro Fashion Day 2025 que lotou Salvador

Desfile levou 4 mil pessoas ao Terreiro de Jesus e teve atrações de Ilê Aiyê, Rachel Reis e Felupz



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:08

Afro Fashion Day 2025 Crédito: Lego

O Afro Fashion Day 2025 abriu novembro com força total. Foram 75 metros de passarela, 78 modelos e criações de 45 marcas que transformaram a edição, realizada no dia 1º, na Praça Terreiro de Jesus, em Salvador, em um dos momentos mais marcantes do ano. Ainda assim, mesmo há poucos dias do fim do mês, a energia da maior passarela de moda negra do Brasil segue reverberando nas redes sociais, nas rodas de conversa e no impacto para a moda e a criatividade negra.

Para quem está sentindo saudade ou quer viver tudo novamente, o desfile completo já está disponível no canal no YouTube do jornal Correio. Nesse ano, mais de 4 mil pessoas marcaram presença no evento, que contou com apresentações artísticas do Ilê Aiyê, da cantora Rachel Reis e de Felupz.

Antes mesmo de o desfile começar, o público pôde aproveitar a Feira da Sé e dar um mergulho no universo da moda, cultura e empreendedorismo. Reunindo 24 barracas e 19 marcas participantes, a feira trouxe uma curadoria variada de produtos e criações autorais de vestuário, acessórios, artesanato, gastronomia e beleza.

Além disso, duas barracas do Ilê Aiyê comercializaram camisetas, tecidos e bonés da associação cultural. A iniciativa atendeu a um convite da Neoenergia Coelba, uma das patrocinadoras desta edição do evento.

Em 2026, o Afro Fashion Day, que chega a sua 12ª edição, acontecerá no dia 7 de novembro. O local será divulgado em breve, nos canais oficiais do jornal Correio.

Assista ao Afro Fashion Day 2025 na íntegra