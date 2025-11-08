ARTÍSTICO

Ilê Aiyê, Rachel Reis e Felupz transformam o Afro Fashion Day 2025 em um show de música e representatividade no Pelourinho

O evento do Jornal Correio celebrou ancestralidade, identidade e poder negro com performances marcantes no coração de Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Rachel Reis encerrou o desfile Crédito: Arisson Marinho

O som dos tambores do Ilê Aiyê foi o responsável por anunciar o início da 11ª edição do Afro Fashion Day, na praça Terreiro de Jesus, no coração do Pelourinho. Para o público que já estava aguardando pelo desfile há meses, o espetáculo foi em dose dupla, já que, além de abrilhantar o evento, o mais belo dos belos também celebrou mais um ano de existência e resistência.

Ao CORREIO, Juarez Mesquita, vocalista da Band'Aiyê, definiu a junção como um verdadeiro presente. “É uma importância muito grande, um presente maravilhoso. Aniversário do mais belo dos belos, 51 anos, e a gente fazendo parte de um desfile que a negrada toda está aqui para ver. Isso também representa o Ilê”, pontuou.

Atrações Artísticas do Afro Fashion Day 2025 1 de 22

Ilê Aiyê deu show de representatividade

A convite da Neoenergia Coelba, uma das patrocinadoras do evento, o primeiro bloco afro do Brasil levou para a passarela do desfile um show de representatividade, beleza e cultura, que ainda contou com a presença de cinco Deusas do Ébano: Edilene Alves dos Santos (deusa em 2009), Edjane Nascimento dos Santos (2012), Daiana dos Santos Ribeiro (2013), Gleicy Ellen (2020) e Lorena Xavier Silveira Bispo, eleita em 2025.

“O Ilê Aiyê é uma das instituições mais representativas da Bahia e carrega consigo a força da comunidade do Curuzu, que reúne inúmeros talentos e empreendedores em um espaço sagrado que vai muito além da música”, afirmou Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba.

Felupz fez uma apresentação inédita

Outro ponto alto do desfile foi a apresentação inédita de Felupz, modelo e performer revelado em 2021, por meio de um concurso no TikTok, promovido pelo CORREIO. Com coreografia assinada por Dricca Bispo, uma das modelos que integraram o time do Afro Fashion Day 2025, o grupo, também formado por Brisa Okun, Maicon Marrom, Juvi, Juliana Pereira, Thaina Lopes e Gabriel Santos, levou muito pagodão baiano, dancehall e expressão corporal para o Centro Histórico da capital baiana.

“É uma vitrine incrível, porque é um público que eu me sinto abraçado e que eu quero abraçar da melhor forma. São pessoas pretas, da Bahia, e eu falo muito sobre isso nas minhas músicas”, explicou.

O artista ainda apresentou um trecho da faixa inédita “Chame Não”, com remix de Telefunksoul e produção de Allan Pádua e Fashion Piva, lançada oficialmente no dia 6 de novembro.

Rachel Reis cantou no terceiro bloco do desfile

Fechando as apresentações musicais do evento com chave de ouro, a cantora e compositora Rachel Reis levou o público ao delírio com sucessos como “Ensolarada", "Sexy Yemanjá", "Casca” e “Apavoro”. Convidada pela Avon, patrocinadora do Afro Fashion Day 2025, a baiana, de Feira de Santana, fez questão de destacar que a moda afro-brasileira sempre exerceu um papel muito significativo em sua trajetória pessoal e profissional.

“Venho de Feira de Santana, sou filha de uma mulher preta, aprendi muito com ela esteticamente e sinto que estou nesta construção. A Bahia tem muito a me dar. A negritude da Bahia tem muito a me dar. Eu sinto que, hoje, ser uma cantora negra e baiana faz toda a diferença na minha estética, na minha construção, e eu tento aproveitar o máximo disso”, pontuou.

Na ocasião, a cantora também falou sobre o poder de afirmação que a música e a moda exercem na identidade negra. “Eu buscava muito quem estava me representando na televisão, na música e sempre foi muito difícil [encontrar essa representatividade]. Então, eu fico muito feliz de ver que isso tem ganhado corpo. As marcas são muito importantes nessa construção, porque a gente se vê. É muito importante que as marcas invistam tempo, energia e dinheiro nisso”, pontuou.