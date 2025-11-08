FUTURO

Portas abertas para sonhos: Afro Fashion Day 2025 revela novos talentos e celebra diversidade

Desfile no Pelourinho transformou vidas e mostrou o poder da inclusão na maior passarela de moda negra do país



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:51

Dinailton Dias e Ifeoluwá Joshua Adekanye (Sotero Ambiental); Igor Martins e Fabiana Pereira (Neoenergia Coelba) Crédito: Lucas Assis e Tati Freitas

Mais do que um desfile, o Afro Fashion Day é uma porta aberta para sonhos. Muito antes do anúncio do tema do evento, modelos e aspirantes aguardam ansiosos pelo momento que pode mudar, de uma vez por todas, o destino de suas vidas: as seletivas.

Em 2025, mais de 600 pessoas participaram dos processos de seleção. Entre elas, Awalla Brasil. Ao CORREIO, ela contou que, por ser uma mulher trans, muitas oportunidades já lhe foram negadas. Por isso, sua presença no maior desfile de moda negra do Brasil é uma conquista coletiva. “Eu consigo reafirmar, não só para mim, mas para muitas outras, que a gente pode, a gente consegue. Eu estou aqui, tudo é possível”, afirmou.

Missão particular: representar o poder da periferia

Quem também compartilha o sentimento de coletividade é Taila Santos. A jovem cruzou a passarela com uma missão particular: representar o poder da periferia. “Não desisto fácil. Por isso, estou aqui hoje”, destacou a jovem.

Para alguns modelos que desfilaram, a passarela foi um elemento totalmente fora do habitual, já que atuam profissionalmente em áreas que não estão relacionadas ao universo da moda. Alguns desses exemplos são Fabiana Pereira e Igor Martins, funcionários da Neoenergia Coelba.

“Muita emoção. Além de estar representando a empresa, [a experiência] tem um papel significativo para mim, como negra, mulher, por estar desfilando no Afro Fashion Day e sendo valorizada”, explicou.

Já Igor destacou a importância de promover a diversidade no universo fashion e no ambiente corporativo. “Representa muita energia que a gente tem na Bahia para transformar essa moda. A Neoenergia Coelba ajuda e incentiva a diversidade”, pontuou.

Evento de moda pela primeira vez

Dinailton Dias e Ifeoluwá Joshua Adekanye, agentes de limpeza da Sotero Ambiental, que atua a serviço da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), também estrearam no Afro Fashion Day. Na ocasião, a dupla contou com a presença de amigos e familiares na plateia. Vários deles também estavam tendo acesso a um evento de moda pela primeira vez.

“Isso representa muito. Eu estava na passarela, mas eu não estava sozinho. Eu trouxe a minha mãe, que é gari há 28 anos, trouxe minha avó, que é gari há 16 anos, também trouxe meus primos, minhas tias, que passaram pela mesma empresa e, graças a Deus, pudemos estar juntos nesse lugar, nesse espaço que a gente nunca teve acesso”, detalhou Dinailton.

Ele ainda acrescentou: “Tudo o que aconteceu na minha vida foi por causa de pessoas maravilhosas, que abriram caminho. Minha mãe, que veio na frente, a equipe da empresa [Sotero Ambiental], a equipe do Correio. Então, essa corrente faz toda a diferença na minha trajetória”.

De acordo com Ifeoluwá, o sentimento também é de gratidão e pertencimento. Ele ressaltou que viver o AFD foi mais do que o glamour da moda. “É algo bastante importante. O que eu representei foi além de beleza, foram valores e raízes que eu carrego desde criança e tive a oportunidade de mostrar na passarela”, enfatizou.