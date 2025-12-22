LAZER

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador

Confira a programação completa do Festival do Parque

Festival acontece no Parque da Cidade, no Itaigara, em Salvador Crédito: Divulgação

A quarta edição do Festival do Parque acontece em 2026 no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador. O evento gratuito será realizado em três finais de semana de janeiro — nos dias 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 — com programação aos sábados e domingos, a partir das 9 horas até o final do dia.

Os shows acontecem entre o gramado e a Concha Acústica, ambos sujeitos à lotação. A abertura, no dia 10, será com a cantora Thati, às 10 horas, no gramado. Durante a tarde, a programação será dedicada ao público infantil, com os shows do Mundo Bita e de Tio Paulinho. No domingo, dia 11, o festival recebe a Banda Eva e Jau se apresentando na concha, enquanto o grupo Di Dengo leva sua música para o gramado.

No segundo fim de semana, a programação segue diversa. No sábado, dia 17, o cantor Uel e as cantoras Jeanne Lima e Klessinha sobem ao palco. Já no domingo, dia 18, quem se apresenta é Thiago Aquino, além do Bailinho de Quinta, enquanto Ruan Santana faz show no gramado.

Encerrando a edição 2026, o último fim de semana começa no dia 24 com o show de Filipe Escandurras. No domingo, dia 25, o Festival do Parque se despede em clima de festa, reunindo Tomate e Filhos de Jorge na concha e a banda Mamacita no gramado, reforçando a proposta de reunir diferentes estilos e públicos em um dos principais parques urbanos da capital baiana.