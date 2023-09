Conheça os estilistas baianos revelados pelo Afro Fashion Day

Looks selecionados para o AFD 2022. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Até o primeiro ou a primeira modelo entrar na passarela, uma série de setores são movimentos para fazer o Afro Fashion Day acontecer. Um desses é o que cuida da preparação dos looks, relação com as marcas e toda a infraestrutura para vestir e valorizar os muitos talentos e belezas em destaque. O conceito de moda intrínseco ao AFD vai além do vestir. Está ligado a aspectos como protagonismo, diversidade e empreendedorismo.



É nessa perspectiva que também se baseia o concurso cultural para revelar novos estilistas. Este ano, os participantes irão trabalhar com o tema Afrofuturismo, que junto com os conceitos de Afro Realeza e Afro Etnia compõe o tema macro do desfile: Mãe África.

Os looks vencedores irão ocupar a passarela junto a nomes e marcas como Meninos Rei, Isaac Silva, Sillas Filgueira, Gefferson Vila Nova e Felipe Dias. O concurso Estilistas AFD2023 segue com inscrições abertas até o dia 25 de setembro – feitas exclusivamente pela internet no endereço https://bit.ly/estilistasafd23. O resultado final será divulgado no dia 27 de outubro através da publicação no site do CORREIO, além de contato por e-mail e telefone do participante vencedor.

Em 2022, primeira edição do concurso, três nomes ganharam destaque.

Tauan Carvalho, 25 anos

Tauan Carvalho. Crédito: Cleomario Alves

Moradora do bairro de São Caetano, em Salvador, Taun Carvalho trabalha com moda desde 2016, e tem como motivador a possibilidade de criar roupas e propostas fora do senso comum. A passarela do AFD foi a sua primeira grande mostra pública enquanto criadora. “As pessoas passaram a reconhecer meu trabalho e conhecer um lado mais artesanal. Apresentei um look composto por top feito com miçangas e uma calça com bordados e estamparia manual”, relembra.

Após o concurso, o trabalho de Tauan foi turbinado pela seleção no Edital Entra na Roda, patrocinado pela cantora IZA. “Creio que parte do motivo da vitória tenha sido por minhas experiências do ano anterior. Com trabalho e percepção da executabilidade dele que pude mostrar na passarela do Afro Fashion Day”.

A estilista também irá disputar este ano.

Rômulo Salomão, 37 anos

Rômulo Salomão e seu look. Crédito: Arquivo Pessoal

Filho do Subúrbio Ferroviário de Salvador, Rômulo Salomão chegou à passarela do Afro Fashion Day com uma bagagem de formação profissional bastante robusta. Formado em projetista e produtor de moda pela Unijorge, ele também fez curso de corte e costura (método roupa sob medida); participou de diversas oficinas técnicas do Teatro Castro Alves (TCA) e já havia apresentado suas produções no Expor Moda e Made in Bahia. A participação no AFD, no entanto, marcou um novo começo pessoal e profissional.

“Foi muito significativo. Um novo ar e retornada ao universo da moda, principalmente depois de um período de depressão severa. Me deu autoestima e estímulo para continuar a produzir e criar, além de ser reconhecimento e visibilidade para o meu trabalho com estilista”, conta.

Rômulo segue atendendo clientes para os quais produz peças sob medidas e também atua como professor de corte e costura, modelagem, técnicas de costura e acabamento no Senac e outras escolas.

Washington Carvalho, 24 anos

Washington Carvalho e o look criado para o AFD2022. Crédito: Arquivo Pessoal

Natural de Feira de Santana, Washington Carvalho vive profissionalmente a moda há sete anos. Antes de apresentar suas peças no Afro Fashion Day 2022, já havia feito criações em colaboração algumas marcas para eventos como a Casa de Criadores e a São Paulo Fashion Week. A vitória no concurso, como conta, foi um caminho importante para fazer sua marca chegar a Salvador.