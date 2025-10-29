ECONOMIA CRIATIVA

Feira da Sé esquenta o Afro Fashion Day 2025 com Ilê Aiyê e oficinas no Pelourinho

Evento gratuito neste sábado (1º) reúne 24 barracas, espaço infantil e programação que celebra a cultura afro-baiana no Terreiro de Jesus, em Salvador

Estúdio Correio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14:47

Feira da Sé reúne empreendedores de vários segmentos Crédito: Instituto ACM

Neste sábado (1º), antes mesmo de o Afro Fashion Day 2025 tomar conta da Praça Terreiro de Jesus, em Salvador, com o desfile marcado para às 19h, o público já vai poder mergulhar no universo da moda, cultura e empreendedorismo. A partir das 11h, a Feira da Sé abre suas portas no coração do Pelourinho, reunindo 24 barracas que funcionam até às 21h, com uma programação que promete movimentar o Centro Histórico.

Com 19 marcas participantes, a feira vai trazer uma curadoria diversa de produtos e criações autorais, que incluem moda, acessórios, artesanato, gastronomia e beleza. A ideia é valorizar o empreendedorismo e aproximar o público das marcas que representam a potência criativa da Bahia.

Entre os destaques desta edição, estão duas barracas do Ilê Aiyê, uma iniciativa que atende a um convite da Neoenergia Coelba, patrocinadora do evento, reforçando a presença do primeiro bloco afro do Brasil e símbolo da valorização da cultura negra. No local, serão comercializados camisetas, tecidos e bonés da associação cultural.

"O Ilê Aiyê é uma das instituições mais representativas da Bahia e carrega consigo a força da comunidade do Curuzu, que reúne inúmeros talentos e empreendedores em um espaço sagrado que vai muito além da música. O nosso apoio à presença do Ilê na Feira da Sé tem o propósito de ampliar as oportunidades de exposição para esses empreendedores, fortalecendo a economia circular e contribuindo para o desenvolvimento das famílias e da própria comunidade. É também uma forma de valorizar a história, o empreendedorismo e o legado de um povo que inspira a Bahia e o Brasil", afirmou Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba.

Ainda de acordo com Thiago, o patrocínio da Neoenergia Coelba ao Afro Fashion Day 2025 reforça o compromisso da empresa com a valorização da diversidade e o apoio a iniciativas que celebram a identidade e a cultura baiana. "Acreditamos na força transformadora da inclusão e no impacto de eventos como esse, que impulsionam talentos negros e fortalecem o protagonismo de quem faz a diferença na moda, na arte e na sociedade", pontuou.

Além das compras e experiências culturais, o espaço contará também com atividades voltadas para toda a família, como o Espaço Kids, com atividades lúdicas para as crianças, e oficinas criativas, que incentivam o aprendizado e a troca de saberes entre os participantes. Para Cláudia Vaz, diretora-executiva do Instituto ACM, a integração da Feira da Sé ao Afro Fashion Day representa uma conexão entre identidade baiana e a cultura afro-brasileira.

"A Feira da Sé apresenta em seu conteúdo criadores onde o fazer manual o empreendedorismo local se manifesta de forma original e criativa, assim como o Afro Fashion Day, evento que valoriza a estética afro-brasileira e única, promovendo visibilidade e oportunidades no campo da moda. Ao unir esses dois espaços, o da rua e o da passarela, cria-se um diálogo potente entre eles e o público, o que contribui para fortalecer a cadeia produtiva da cultura afro-baiana, gerando renda e valorizado essas expressões culturais", destacou.

Conheça a feira

Criada em 2018, a Feira da Sé surgiu tendo como berço a Praça da Sé, no Centro Histórico da capital baiana. Com produtos que vão desde brincos feitos à mão, até bonecas de pano a feira evoluiu ao longo dos anos e passou também a ser instalada em outros espaços da cidade, além de eventos públicos, como o Festival Virada Salvador, e corporativos.

Em média, cerca de 12 edições são realizadas por ano. Empreendedores interessados em expor produtos na feira podem entrar em contato com o Instituto ACM ou com a Feira da Sé por meio das redes sociais.

Feira da Sé no Afro Fashion Day 2025

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho, Salvador-BA

Data: 1º/10/2025

Horário: 11h às 21h

Estrutura: 24 barracas, com 19 marcas de diversos segmentos

Destaques: duas barracas do Ilê Aiyê

Atrações extras: Espaço Kids e oficinas criativas

Entrada: gratuita