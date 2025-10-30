Rachel Reis é atração do Afro Fashion Day 2025 a convite da Avon

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Marília Gabriela Cruz
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:10
A cantora Rachel Reis será uma das atrações artísticas do desfile do Afro Fashion Day 2025, neste sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho. A artista participa da ocasião a convite da Avon, marca de beleza oficial do evento, que chega à sua 11ª edição celebrando a diversidade e criatividade afro-brasileira.
Cantora e compositora baiana, Rachel Reis vem se destacando como uma das vozes mais originais da nova música brasileira. Nascida em Feira de Santana, cresceu cercada de referências musicais e transformou sua vivência em um som que mistura axé, arrocha, pagodão e pop contemporâneo, com letras que falam de amor, liberdade e pertencimento. Após ganhar projeção com o álbum Meu Esquema (2022), lançou em 2025 o disco Divina Casca, com participações de BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência, Nêssa e Psirico — trabalho que vem conquistando público e crítica e está em turnê por todo o Brasil, com passagens por festivais como The Town e MADA.
Rachel Reis
Valéria Campos,head de Marketing de Maquiagem da Avon Brasil
Marcado para às 19h, o desfile reúne 78 modelos e 45 marcas baianas, sob o tema “Beleza”, e integra a programação gratuita que abre oficialmente o Salvador Capital Afro, movimento que celebra o mês da Consciência Negra na cidade.
Afro Fashion Day
Além do desfile, o público poderá aproveitar, das 11h ás 21h, a Feira da Sé, espaço dedicado ao empreendedorismo negro, com 24 expositores que apresentam moda, acessórios, arte, beleza e decoração. A programação conta ainda com oficinas gratuitas e abertas ao público, com vagas limitadas por ordem de chegada. As atividades incluem: Croqui de Moda (11h às 12h, 13h às 14h e 14h às 15h), Oficina de Tranças (15h às 16h e 16h às 17h) e Amarração de Turbante (13h às 14h e 14h às 15h).
O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.