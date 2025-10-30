Acesse sua conta
Rachel Reis é atração do Afro Fashion Day 2025 a convite da Avon

Cantora baiana se apresentará na 11ª edição do evento, neste sábado (1º), no Terreiro de Jesus; evento terá desfile, feira e oficinas gratuitas

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:10

Rachel Reis: presença confirmada no evento Crédito: Geovane Peixoto

A cantora Rachel Reis será uma das atrações artísticas do desfile do Afro Fashion Day 2025, neste sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho. A artista participa da ocasião a convite da Avon, marca de beleza oficial do evento, que chega à sua 11ª edição celebrando a diversidade e criatividade afro-brasileira.

Cantora e compositora baiana, Rachel Reis vem se destacando como uma das vozes mais originais da nova música brasileira. Nascida em Feira de Santana, cresceu cercada de referências musicais e transformou sua vivência em um som que mistura axé, arrocha, pagodão e pop contemporâneo, com letras que falam de amor, liberdade e pertencimento. Após ganhar projeção com o álbum Meu Esquema (2022), lançou em 2025 o disco Divina Casca, com participações de BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência, Nêssa e Psirico — trabalho que vem conquistando público e crítica e está em turnê por todo o Brasil, com passagens por festivais como The Town e MADA.

Rachel Reis por Érico Toscano
Rachel Reis por Isa Arruda
Rachel Reis por Geovane Peixoto
Em Divina Casca, Rachel Reis conta com participações de Psirico, BaianaSystem, Don L, Nêssa e Rincon Sapiência por Érico Toscano/divulgação
Rachel Reis por Divulgação
Rachel Reis por Divulgação
Àttooxxá e Rachel Reis no show de aniversário de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Rachel Reis por Divulgação
Daniela Mercury e Rachel Reis por Governo da Bahia
Daniela Mercury e Rachel Reis no Pôr do Som por Reprodução/TVE
Daniela Mercury celebra 25 anos do Pôr do Som acompanhada de Margareth, Brown e Rachel Reis por Divulgação/ Celia Santos
Rachel Reis por Luan Martis/Instagram
Rachel Reis  por Luan Martins
Rachel Reis  por Luan Martins
Afro Fashion Day 2024 por Lucas Assis
Rachel Reis por Isa Arruda
Rachel Reis por Geovane Peixoto
Em Divina Casca, Rachel Reis conta com participações de Psirico, BaianaSystem, Don L, Nêssa e Rincon Sapiência por Érico Toscano/divulgação
Campanha do Afro Fashion Day 2025 por Meneson Conceição
Rachel Reis por Divulgação
Rachel Reis por Divulgação
Àttooxxá e Rachel Reis no show de aniversário de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Rachel Reis por Divulgação
Daniela Mercury e Rachel Reis por Governo da Bahia
Daniela Mercury e Rachel Reis no Pôr do Som por Reprodução/TVE
Afro Fashion Day por Render
Daniela Mercury celebra 25 anos do Pôr do Som acompanhada de Margareth, Brown e Rachel Reis por Divulgação/ Celia Santos
Rachel Reis por Luan Martis/Instagram
Rachel Reis  por Luan Martins
Rachel Reis  por Luan Martins
Para a Avon, estar presente no Afro Fashion Day é celebrar a beleza, a identidade e o empoderamento feminino. Levar a Rachel Reis para encerrar o desfile torna esse momento ainda mais especial. Ela representa o talento e a energia da Bahia. Assim como a Avon, Rachel inspira mulheres a se expressarem com autenticidade e confiança, e é isso que queremos reforçar ao apoiar um evento que valoriza a cultura, a beleza e a moda afro-brasileira como forma de expressão

Valéria Campos, 

head de Marketing de Maquiagem da Avon Brasil

Desfile terá 78 modelos usando peças de 45 marcas

Marcado para às 19h, o desfile reúne 78 modelos e 45 marcas baianas, sob o tema “Beleza”, e integra a programação gratuita que abre oficialmente o Salvador Capital Afro, movimento que celebra o mês da Consciência Negra na cidade.

Afro Fashion Day

Afro Fashion Day por Render
Afro Fashion Day 2024 por Lucas Assis
Feira da Sé por Lucas Leawry
Feira da Sé por Lucas Leawry
Feira da Sé por Lucas Leawry
Feira da Sé por Lucas Leawry
Feira da Sé por Lucas Leawry
Afro Fashion Day 2024 por Lucas Leawry
Meneson Conceição por Meneson Conceição
Cascateamento de Beleza do Afro Fashion Day 2025 por Correio
Cascateamento de Beleza do Afro Fashion Day 2025 por Correio
Cascateamento de Beleza do Afro Fashion Day 2025 por Correio
Spoiler looks Afro Fashion Day 2025 por Ana Paula Lacerda/CORREIO
Afro Fashion Day por reprodução redes sociais
Roupas Afro Fashion Day 2025 por Ana Paula Lacerda
Roupas Afro Fashion Day 2025 por Ana Paula Lacerda
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
Desfile surpresa por Lucas Leawry
1 de 27
Afro Fashion Day por Render

Além do desfile, o público poderá aproveitar, das 11h ás 21h, a Feira da Sé, espaço dedicado ao empreendedorismo negro, com 24 expositores que apresentam moda, acessórios, arte, beleza e decoração. A programação conta ainda com oficinas gratuitas e abertas ao público, com vagas limitadas por ordem de chegada. As atividades incluem: Croqui de Moda (11h às 12h, 13h às 14h e 14h às 15h), Oficina de Tranças (15h às 16h e 16h às 17h) e Amarração de Turbante (13h às 14h e 14h às 15h).

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

Tags:

Afro Fashion day Rachel Reis Avon

