É AMANHÃ

Passarela do Afro Fashion Day toma o Terreiro de Jesus em ensaio aberto; veja imagens

Elenco de modelos e artistas realizaram últimos ajustes antes do evento, que acontece neste sábado (1º), no Pelourinho

Larissa Almeida

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 21:25

Ensaio geral de modelos e artistas do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma prévia para dar um gostinho de quero mais. Assim foi o último ensaio dos modelos e artistas que vão se apresentar na 11ª edição Afro Fashion Day (AFD), evento de moda realizado pelo CORREIO. Reunido no final da tarde desta sexta-feira (31) para os ajustes finais do desfile, o elenco exibiu um show de sincronia e beleza que chegou a atrair plateia no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho.

Inicialmente, a estrutura montada – que inclui a passarela de 75 metros de extensão – atraiu olhares curiosos, mas foi o som que fez as pessoas pararem ao redor principal praça do Centro Histórico. Não demorou para que, em seguida, os dançarinos subissem na passarela para dar vida a uma coreografia cheia de referências, criada pela coreógrafa Adriele Bispo.

"É a primeira vez que eu estou coreografando para um projeto grande, mas não fiz nada sozinha. Cada um da equipe ajudou a coreografar uma parte. Como o Afro Fashion Day é uma celebração de cultura, moda e criação negras, quisemos evidenciar justamente tudo isso que a galera de Salvador carrega. Quem vier para o desfile vai ver uma dança com baianidade, pagode, identidade urbana e com a marca da juventude soteropolitana", destacou.

Confira imagens do ensaio geral de modelos e artistas do Afro Fashion Day 2025 1 de 10

A visualidade do desfile deste ano, inclusive, foi pensada para refletir a proposta do tema "Beleza". Para tanto, o palco e a estrutura serão diferentes das demais edições, conforme conta Sandra Mazzoni, da GMF Arquitetos, escritório responsável pelo projeto arquitetônico do AFD.

"Neste ano, a gente tem um palco que passa por entre as palmeiras, que chega rasgando a praça e conta com uma passarela elevada, justamente para dar uma sensação de destaque para os modelos. O palco também está ramificado para promover o encontro de cada um deles, algo que foi pensado especialmente para esse desfile", contou.

Assim como em edições passadas, a apresentação de moda será dividida em três blocos com seus respectivos subtemas e paletas de cores, uma opção criativa para manter a unidade diante de um evento que contará com 78 modelos. De acordo com Fagner Bispo, estilista e curador de moda do AFD, cada um dos blocos conversa diretamente com o tema.

"O primeiro bloco é o Raiz, que fala mais da ancestralidade e dessa beleza que bebe da fonte de África. O segundo bloco é o Expressão, que mistura a beleza que vemos nas ruas e esse estilo mais urbano. O terceiro, que chamamos de Espelho, reflete o autoconhecimento e o autocuidado. Está muito bonito. Acho que vai ser uma das edições mais belas", projeta.

Detentores da missão de representar essa beleza, os modelos já estavam na expectativa experimentar passarela do AFD 2025 pela primeira vez. Foi assim, nos bastidores e de forma descontraída, que o nigeriano Oluwatosin Azeez, 22 anos, que está em Salvador desde março em um intercâmbio, descobriu que desfilará um dos looks de abertura do evento e ficou em êxtase.

"É uma honra. Eu descobri o Afro Fashion Day através da minha agência, PJT Models - Periferia do Futuro e, desde que passei na seletiva, estou muito animado. Acho que Salvador era o melhor destino que eu poderia vir, porque aqui é onde a cultura é mais demonstrada. Se eu conseguir mais oportunidades como a do Afro, já penso em ficar permanentemente", disse.

Quem também vê o Afro Fashion Day como um possível divisor de águas na vida é Dinailton Dias, 29 anos, que trabalha como gari. Ele participou da seletiva de modelos, foi selecionado e contou a rotina de preparação para o desfile.

"Estou bebendo bastante água, cuidando da pele e tentando me manter calmo, porque a ansiedade bate quando chega perto do desfile. Estou dormindo às 20h e tendo duas horas a mais de sono, que são as horas da beleza. É minha primeira vez no Afro, então minha expectativa está altíssima, ainda mais vindo de onde eu vim. Me sinto representado e representando a minha classe", declarou.

A modelo Crislayne Silva, 28, natural da cidade baiana de Ipirá, chegou cedo no ensaio para assimilar cada orientação. Ela viu os dançarinos na passarela, o Ilê Aiyê e Rachel Reis, de modo que não naturalizou a grandiosidade daquele momento. "Estou nervosa, mas creio que vai dar tudo certo porque a organização está maravilhosa e estamos tendo um suporte muito bom. Agora, é só aguardar o show", finalizou.

Serviço

Afro Fashion Day 2025

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador

Data: Sábado, 1º de novembro

Horário: A partir das 11h (Feira da Sé) até 21h | Desfile às 19h

Tema: Beleza

Entrada gratuita