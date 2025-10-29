Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avon aposta em diversidade e patrocina novamente o Afro Fashion Day

Evento celebra cultura afro-brasileira e destaca o protagonismo de profissionais negros na moda, arte e beleza

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:51

Avon
Avon Crédito: Divulgação

A capital baiana recebe, no próximo dia 1º, mais uma edição do Afro Fashion Day - um dos eventos mais relevantes do calendário de moda do país quando o assunto é valorização da cultura negra e inclusão. Neste ano, o tema celebra a beleza em suas múltiplas identidades, com desfiles, performances e ações que exaltam profissionais negros da moda, da arte e da beleza.

Presente pelo segundo ano consecutivo, a Avon volta a patrocinar a iniciativa, reforçando sua trajetória contra o racismo e em prol da democratização da beleza. “Acreditamos que a beleza é uma forma de expressão e de pertencimento. Estar no Afro Fashion Day não é apenas uma parceria isolada, mas uma iniciativa que reflete nosso compromisso genuíno de longa data com uma beleza diversa e inclusiva, que valoriza e celebra todas as identidades", afirma Valéria Campos, Head de Marketing de Maquiagem da Avon no Brasil.

Marcas Afro Fashion Day 2025

Inttuí, do estilista Washington Carvalho por Reprodução/Instagram
Meninos Rei, dos estilistas Céu e Junior Rocha por Diogo Andrade
Fios de África, da diretora criativa Evelyn Cunha por Reprodução/Instagram
Sillas Filgueira Ateliê, do estilista Sillas Filgueira por Reprodução/Instagram
Lourrani Baas, da diretora criativa Lourrani Baas por Reprodução/Instagram
Mônica Anjos, da estilista Mônica Anjos por Reprodução/Instagram
Kriaçã1, de Amanda Leite por Junior Assis
Gui Almeida Studio, do diretor criativo Guilherme Almeida por Ana Reis
Abanto, do estilista Alex Milanny por Rafa Beck
Regina Navarro, dos estilistas Regina Navarro e Luis Felipe Navarro por Sofia Tinoco
By Aninha, da designer de moda Ana Paula Pereira por Reprodução/Instagram
Balbina, do designer Moab Barros por Reprodução/Instagram
Ateliê CASALINDA, da modelista Kivia Souza por Lucas Assis
Bixa Costura, do designer Tauan Carvalho por Cleomario Alves
Black Atitude, do estilista Vander Charles por Junior Assis
Criollo, do diretor criativo Jackson Machado por Rodrigo Ladeira
Costa Ribeiro, do estilista Rodnei da Costa por Edgar Azevedo
Incid, do designer Cid Brito por Lucas Assis
Katuka Africanidades, de Renato Carneiro por Reprodução/Instagram
Kelba Deluxe, da designer Kelba Varjão por Reprodução/Instagram
MOAB, do designer de moda Moab Barros por Reprodução/Instagram
Tábompravocê, do designer de moda Mario Farias por Reprodução/Instagram
Negrif, da designer Madalena Silva por Reprodução/Instagram
Nós Macramê, do aderecista Erick Simões e do designer Cássio Caiazzo por Vinicius Queiroz
Lu Samarato, do diretor criativo Lu Samarato por Reprodução/Instagram
Rey Vilas Boas, de Rey Vilas Boas por Reprodução/Instagram
Silverino Ojú, do estilista Silverino Ojú,  por Lucas Assis
Soudam, do estilista Ismael Soudam por Lucas Assis
Ziê, de Vinícius Carmeziim por Reprodução/Instagram
Jean Nogueira, do estilista Jean Nogueira por Reprodução/Instagram
Orí Lewa, do estilista Alex Milanny por Reprodução/Instagram
Use Uka, da diretora criativa Najara Argollo por Reprodução/Instagram
N Black, da estilista Najara Black por Klara Piruna
Ânima, da artesã Beatriz Sousa por Reprodução/Instagram
Janaína Rodrigues, da designer de acessórios Janaína Rodrigues por Reprodução/Instagram
Má, rio Farias, do designer de moda Mário Farias por Reprodução/Instagram
Axómi, do agente cultural Jonas Bueno por Viny Soares
Uanga, de Luan Pinheiro e Vinícius Gabriel por Reprodução/Instagram
Divino Ammor, Cristiane Carlos e Ingrid Mirele por Kaiky Assis
Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro, dos estilistas Jorge Andrade e Neto Monteiro por Reprodução/Instagram
Areia, do diretor criativo Adailton Alves por Reprodução/Instagram
Fagner Bispo, do produtor de moda Fagner Bispo por Lucas Assis
Gefferson Vilanova, do estilista Gefferson Vila Nova por Poeta Visual
Filipe Dias, do fashion designer Filipe Dias por Benedito Studio
Deco Sodré, do estilista Deco Sodré por Reprodução/Instagram
1 de 45
Inttuí, do estilista Washington Carvalho por Reprodução/Instagram

Durante o evento, o público poderá experimentar e retocar maquiagens do amplo portfólio da marca, além de participar de ativações especiais - como a chance de fazer uma foto estilo capa de revista e uma ação para encontrar o tom ideal de base. A Avon também será responsável pela produção de beleza das modelos nos três blocos temáticos da passarela: Ancestralidade, Festivo e Contemporâneo.

Com linhas desenvolvidas para atender a diferentes tons e texturas de pele, a marca destaca produtos como Avon Power Stay e seus novos tons de vermelho, pensados para maior diversidade. “Acreditamos que ouvir a voz das nossas consumidoras é o pilar de nossas ações. Este foco em diversidade de tons reflete a riqueza do nosso país e reforça nosso compromisso de promover uma beleza verdadeiramente inclusiva,” complementa Valéria.

Líder em maquiagem no Brasil*, a Avon reforça no Afro Fashion Day sua mensagem de que todas as mulheres devem se ver representadas - especialmente em espaços de celebração da cultura afro-brasileira, como este, conhecido como a passarela mais preta do país.

Mais recentes

Imagem - Afro Fashion Day 2025: conheça as 45 marcas confirmadas no desfile

Afro Fashion Day 2025: conheça as 45 marcas confirmadas no desfile
Imagem - 8 marcas estreantes que você precisa conhecer no Afro Fashion Day 2025 em Salvador

8 marcas estreantes que você precisa conhecer no Afro Fashion Day 2025 em Salvador
Imagem - FOTOS: veja spoiler com looks que serão desfilados no Afro Fashion Day 2025

FOTOS: veja spoiler com looks que serão desfilados no Afro Fashion Day 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada