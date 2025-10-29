AFD 2025

Avon aposta em diversidade e patrocina novamente o Afro Fashion Day

Evento celebra cultura afro-brasileira e destaca o protagonismo de profissionais negros na moda, arte e beleza

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:51

Avon Crédito: Divulgação

A capital baiana recebe, no próximo dia 1º, mais uma edição do Afro Fashion Day - um dos eventos mais relevantes do calendário de moda do país quando o assunto é valorização da cultura negra e inclusão. Neste ano, o tema celebra a beleza em suas múltiplas identidades, com desfiles, performances e ações que exaltam profissionais negros da moda, da arte e da beleza.

Presente pelo segundo ano consecutivo, a Avon volta a patrocinar a iniciativa, reforçando sua trajetória contra o racismo e em prol da democratização da beleza. “Acreditamos que a beleza é uma forma de expressão e de pertencimento. Estar no Afro Fashion Day não é apenas uma parceria isolada, mas uma iniciativa que reflete nosso compromisso genuíno de longa data com uma beleza diversa e inclusiva, que valoriza e celebra todas as identidades", afirma Valéria Campos, Head de Marketing de Maquiagem da Avon no Brasil.

Marcas Afro Fashion Day 2025 1 de 45

Durante o evento, o público poderá experimentar e retocar maquiagens do amplo portfólio da marca, além de participar de ativações especiais - como a chance de fazer uma foto estilo capa de revista e uma ação para encontrar o tom ideal de base. A Avon também será responsável pela produção de beleza das modelos nos três blocos temáticos da passarela: Ancestralidade, Festivo e Contemporâneo.

Com linhas desenvolvidas para atender a diferentes tons e texturas de pele, a marca destaca produtos como Avon Power Stay e seus novos tons de vermelho, pensados para maior diversidade. “Acreditamos que ouvir a voz das nossas consumidoras é o pilar de nossas ações. Este foco em diversidade de tons reflete a riqueza do nosso país e reforça nosso compromisso de promover uma beleza verdadeiramente inclusiva,” complementa Valéria.