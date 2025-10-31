MÚSICA E MODA

Felupz leva performance inédita e pagodão baiano ao Afro Fashion Day 2025

Além de Felupz, o bloco Ilê Aiyê e a cantora Rachel Reis também integram a programação artística do evento



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:35

Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos Crédito: Estúdio Madame

Revelado em 2021 por meio de um concurso no TikTok, promovido pelo CORREIO, o modelo e performer Felupz está de volta ao Afro Fashion Day, desta vez unindo moda, música e dança em uma apresentação especial. No desfile, que acontece neste sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, em Salvador, além de desfilar, Felupz sobe ao palco com seu ballet para apresentar uma performance que traduz a força da nova cena soteropolitana e a energia do pagodão baiano.

Sob coreografia de Dricca Bispo, uma das modelos que integram o time do Afro Fashion Day 2025, o grupo formado por Brisa Okun, Maicon Marrom, Juvi, Juliana Pereira, Thaina Lopes e Gabriel Santos promete um espetáculo marcado pela presença, expressão corporal e pela influência do dancehall, estilo que se tornou marca registrada nas apresentações do artista.

Felupz também apresentará um trecho da faixa inédita “Chame Não”, com remix de Telefunksoul e produção de Allan Pádua e Fashion Piva, que será lançada oficialmente no dia 6 de novembro. A performance promete ser um dos momentos mais vibrantes do Afro Fashion Day 2025, celebrando corpo, ritmo e identidade afro-brasileira.

Além de Felupz, o bloco Ilê Aiyê, a convite da Neoenergia Coelba, e a cantora Rachel Reis, convidada da Avon, também integram a progrmação musical do evento. Em sua 11ª edição, o desfile contará com 78 modelos e 45 marcas marcas baianas, que apresentam ao público as novas tendências da moda autoral.

O evento, que tem acesso gratuito, está marcado para às 19h. No entanto, a partir da 11h, a Feira da Sé abre suas portas no coração do Pelourinho, reunindo 24 barracas que funcionam até às 21h, com uma programação que promete movimentar o Centro Histórico.