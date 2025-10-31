Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Felupz leva performance inédita e pagodão baiano ao Afro Fashion Day 2025

Além de Felupz, o bloco Ilê Aiyê e a cantora Rachel Reis também integram a programação artística do evento

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:35

Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos Crédito: Estúdio Madame

Revelado em 2021 por meio de um concurso no TikTok, promovido pelo CORREIO, o modelo e performer Felupz está de volta ao Afro Fashion Day, desta vez unindo moda, música e dança em uma apresentação especial. No desfile, que acontece neste sábado (1º), na Praça Terreiro de Jesus, em Salvador, além de desfilar, Felupz sobe ao palco com seu ballet para apresentar uma performance que traduz a força da nova cena soteropolitana e a energia do pagodão baiano.

Sob coreografia de Dricca Bispo, uma das modelos que integram o time do Afro Fashion Day 2025, o grupo formado por Brisa Okun, Maicon Marrom, Juvi, Juliana Pereira, Thaina Lopes e Gabriel Santos promete um espetáculo marcado pela presença, expressão corporal e pela influência do dancehall, estilo que se tornou marca registrada nas apresentações do artista.

Felupz

Felupz promete performance que une corpo, ritmo e identidade por Estúdio Madame
Felupz promete performance que une corpo, ritmo e identidade por Estúdio Madame
Felupz promete performance que une corpo, ritmo e identidade por Estúdio Madame
Felupz promete performance que une corpo, ritmo e identidade por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
Natural de Salvador, artista começou a cantar e a dançar aos 12 anos por Estúdio Madame
1 de 11
Felupz promete performance que une corpo, ritmo e identidade por Estúdio Madame

Felupz também apresentará um trecho da faixa inédita “Chame Não”, com remix de Telefunksoul e produção de Allan Pádua e Fashion Piva, que será lançada oficialmente no dia 6 de novembro. A performance promete ser um dos momentos mais vibrantes do Afro Fashion Day 2025, celebrando corpo, ritmo e identidade afro-brasileira.

Além de Felupz, o bloco Ilê Aiyê, a convite da Neoenergia Coelba, e a cantora Rachel Reis, convidada da Avon, também integram a progrmação musical do evento. Em sua 11ª edição, o desfile contará com 78 modelos e 45 marcas marcas baianas, que apresentam ao público as novas tendências da moda autoral.

O evento, que tem acesso gratuito, está marcado para às 19h. No entanto, a partir da 11h, a Feira da Sé abre suas portas no coração do Pelourinho, reunindo 24 barracas que funcionam até às 21h, com uma programação que promete movimentar o Centro Histórico.

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

Leia mais

Imagem - FOTOS: veja spoiler com looks que serão desfilados no Afro Fashion Day 2025

FOTOS: veja spoiler com looks que serão desfilados no Afro Fashion Day 2025

Imagem - Veja como foi o desfile surpresa do Afro Fashion Day que parou o aeroporto de Salvador

Veja como foi o desfile surpresa do Afro Fashion Day que parou o aeroporto de Salvador

Imagem - Arte, cor e representatividade: conheça os novos maquiadores do Afro Fashion Day

Arte, cor e representatividade: conheça os novos maquiadores do Afro Fashion Day

Mais recentes

Imagem - Bracell celebra a força da diversidade no Afro Fashion Day 2025, no Pelourinho

Bracell celebra a força da diversidade no Afro Fashion Day 2025, no Pelourinho
Imagem - Rachel Reis é atração do Afro Fashion Day 2025 a convite da Avon

Rachel Reis é atração do Afro Fashion Day 2025 a convite da Avon
Imagem - Afro Fashion Day movimenta o Pelourinho neste sábado (1°) com programação gratuita

Afro Fashion Day movimenta o Pelourinho neste sábado (1°) com programação gratuita

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada