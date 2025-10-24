AFRO EM MOVIMENTO

Veja como foi o desfile surpresa do Afro Fashion Day que parou o aeroporto de Salvador

Pocket desfile deu uma prévia do evento que acontece no dia 1º de novembro, no Largo Terreiro de Jesus

Larissa Almeida

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 22:35

Desfile surpresa Crédito: Lucas Leawry

O vaivém de viajantes no salão de check-in do Salvador Bahia Airport teve o padrão interrompido na tarde desta sexta-feira (24), quando dez modelos selecionadas para o Afro Fashion Day deslocaram para suas vestes, cabelos, andar e maquiagem a atenção de quem passava. De um lado, a expressão boquiaberta de uma criança negra diante do que via combinou com os olhares contempladores dos visitantes e com os sorrisos das trabalhadoras quando se deram conta do desenrolar de um pocket desfile, realizado de surpresa no local.

A ideia de levar uma prévia do evento que está marcado para ocorrer no dia 1º de novembro, no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, foi proposta pela própria gestão do aeroporto, que é apoiador do evento. “Para a gente, foi um prazer enorme. Adoramos movimentar esse aeroporto, principalmente com a arte e cultura da nossa terra, trazendo essa exposição positiva das nossas pessoas e dos nossos talentos para dentro desse ambiente”, afirmou Daniela Franco, gerente de comunicação do Salvador Bahia Airport.

Por parte dos expectadores, a surpresa foi bem-vinda. Isadora, a menina de Brasília que ficou boquiaberta quando viu as modelos, contou à reportagem que achou tudo lindo. Tímida, ela não falou muito, mas a mãe Jaqueline Sousa, 45 anos, garantiu que o encantamento era, sobretudo, pela representatividade. “Foi maravilhoso. As modelos são lindas. Eu estava comentando que no Aeroporto de Brasília não tem isso. Achei muito legal [a iniciativa]”, disse.

Também de Brasília, o estudante Arthur Lopes, 17 anos, estava fazendo conexão em Salvador depois de uma excursão escolar para Natal. Ele assistiu ao desfile inteiro e não escondeu o quão impressionado estava. “Dá para ver o engrandecimento da cultura aqui, o que faz muito sentido com as origens de Salvador. Eu acho muito importante conscientizar e promover projetos do tipo. Não temos isso onde moramos, por exemplo”, contou.

Entre as modelos que participaram do pocket desfile, estava Simone Costa, 44 anos, que mesmo prestes a desfilar pela sexta vez no Afro Fashion Day, garantiu que o pocket desfile foi uma das experiências mais inesquecíveis da trajetória. “Foi muito gostoso desfilar no meio de um aeroporto. Eu falei para as meninas que, daqui a pouca, nossas imagens vão estar no mundo todo, porque aqui é um lugar de transeuntes de todo o país e até de outros. O Afro, por onde ele passa, é notável e faz sucesso”, exaltou.

A modelo Daiara Ferreira, 27, que está presente na campanha do AFD 2025 e vai desfilar no evento pela quarta vez, classificou a apresentação no aeroporto como um presente. “Foi uma sensação muito boa subir e já ver minha foto na tela de LED. É uma sensação muito boa ver o trabalho dando certo e esse evento sempre me traz muitos presentes. Essa novidade no aeroporto foi uma das coisas maravilhosas que vão para meu currículo, porque é um alcance muito grande e uma oportunidade de as pessoas conhecerem esse projeto incrível”, finalizou.