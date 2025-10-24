BELEZA

Arte, cor e representatividade: conheça os novos maquiadores do Afro Fashion Day

Concurso cultural de maquiadores escolheu três profissionais que vão integrar o time do evento neste ano

Larissa Almeida

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:18

Alex Oliveira, Cíntia Oliveira e Débora Lima foram os maquiadores escolhidos para integrar o time do Afro Fashion Day Crédito: Lucas Leawry

A pele de 15 modelos negras serviu de tela para a criação artística de dez maquiadores que participaram, nesta sexta-feira (24), do concurso cultural de maquiagem do Afro Fashion Day (AFD) no Salvador Bahia Airport. Com técnicas diversas, que foram desde o delineado gráfico até às pinceladas mais características do street style – estilo de rua, em tradução livre do inglês –, os três escolhidos para integrar o time do evento mostraram uma prévia do que se pode esperar da produção artística das modelos para a edição deste ano do AFD: jovialidade, originalidade e vibração.

Em meio a paletas de cores diversas, a primeira etapa da seleção deu liberdade a cada um dos dez candidatos e classificou os maquiadores Alex Oliveira, Cíntia Oliveira, Débora Lima, Jaiane de Souza e Michele Trindade para a fase final, que exigiu dos profissionais a capacidade de recriar uma das maquiagens utilizadas no AFD 2019.

Veja imagens do concurso cultural de maquiagem do Afro Fashion Day 1 de 14

“Levamos como critério principal o desenvolvimento para a criação de uma pele negra. A maior dificuldade que temos no mercado, hoje, é ter bons maquiadores que executem uma boa maquiagem em pele preta, porque há uma variedade extensa na pele retinta, então, é preciso um zelo na criação para conseguir um resultado incrível. Também levamos em consideração os delineados gráficos, que todo ano usamos nos blocos do AFD. No fim, foi muito difícil decidir, porque nossos cinco finalistas estavam no mesmo nível”, afirmou Roma Aragão, maquiador responsável pelo time de beleza do evento ao lado de Dino Neto.

Diante do nível elevado da seleção, os critérios de desempate foram o desenho, o traço dos delineados e os detalhes do acabamento. A execução de Cíntia Oliveira, 31 anos, rendeu a ela o primeiro lugar na votação e a emoção de coroar uma trajetória de 11 anos como maquiadora focada em pele negra.

“Eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com maquiagem, mas trazendo isso para a arte. Sempre gostei de cores e traços, mas o fato é que a maquiagem me salvou da depressão e, quando eu vi que ela não era mais uma profissão, mas sim algo que faz parte da minha vida, eu me profissionalizei. [...] Desde então, me especializei na pele preta pela escassez do mercado. Contrariando quem acha que pode maquiar de qualquer jeito, entendo que a pele preta é riqueza. Estou muito feliz de poder, agora, levar isso para o AFD”, destacou.

Escolhida em segundo lugar, a jovem Débora Lima, 23 anos, nascida e criada na Suburbana, em Salvador, ficou sabendo do concurso cultural de maquiadores do AFD através de uma cliente, que a marcou em uma publicação nas redes sociais. Ela resolveu tentar a sorte, sem imaginar que acabaria fazendo parte do time de beleza do evento já na primeira tentativa.

“Estou com um sentimento de gratidão enorme. Ainda quero levar o meu trabalho para o mundo todo e estou aqui para entregar precisão e técnica”, enfatizou ela, que ainda detalhou as produções que fez durante o concurso. “Na primeira etapa, fiz isso na maquiagem street style, mais colorida, usando o azul, roxo e rosa, além de traços no rosto. Na última etapa, eu adorei a proposta de recriação, então fui tentando ser bem simétrica e usei até luva para não deixar o suor da mão entrar em contato com a pele da cliente. Agora, estou muito animada para o dia 1º de novembro”, acrescentou.

Também na expectativa para o evento, o jovem Alex Oliveira, 20 anos, foi o terceiro selecionado para integrar o time de beleza do AFD. Ele, que transformou a maquiagem em um remédio para a insegurança e baixa autoestima durante a adolescência, trabalha no ramo desde os 16 anos. No ano passado, foi finalista do concurso e, agora que passou, quer deixar registrada sua personalidade artística na passarela mais negra do Brasil.

“Esse ano eu persisti de novo porque sabia que o prêmio seria meu. No ano passado, eu falhei na entrega do Brow lamination e, como os detalhes contam muito, deixei a desejar. Hoje, eu caprichei, coloquei os fios lá em cima. Tive a sorte de trabalhar com pele madura, que eu amo, e estou muito feliz. Sempre penso que preciso de algo que me desafie para que eu consiga chegar ao céu. Foi isso que aconteceu. O Afro Fashion Day vai ser algo que vai marcar muito a minha vida”, projetou.

Fagner Bispo, estilista e curador de moda do AFD, destacou o frescor das criações dos maquiadores e revelou a expectativa pelo evento. “Eu vi que todos eles tinham bastante personalidade, uma vez que fizeram maquiagens aqui hoje que facilmente usaríamos em algum bloco do Afro Fashion Day. São pessoas cada vez mais jovens movimentando a cena e entrando para o time do desfile. Eu espero uma edição surpreendente”, disse.

O Afro Fashion Day está marcado para o dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. O desfile acontece a partir das 19h, mas desde 11h haverá programação cultural no local, com mais uma edição da Feira da Sé.