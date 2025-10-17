SELECIONADOS

Afro Fashion Day 2025: veja os 10 maquiadores finalistas do concurso cultural do CORREIO e Avon

Criatividade, técnica e representatividade marcaram a seleção dos profissionais que disputam vagas na equipe de beleza do maior desfile de moda negra do Brasil



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:09

Backstage de beleza do Afro Fashion Day 2024 Crédito: Lucas Assis

O talento e a criatividade de dez maquiadores foram destaques na primeira fase do concurso cultural que vai escolher maquiadores para integrar o time oficial de beleza da 11ª edição do Afro Fashion Day 2025, maior desfile de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.

Selecionados entre dezenas de inscritos, os candidatos enviaram fotos de produções feitas por eles, que passaram pela avaliação criteriosa dos maquiadores Roma Aragão e Dino Neto, além dos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias. Agora, eles avançam para a próxima etapa da disputa, quando suas habilidades serão testadas na prática, desde a técnica à capacidade de traduzir, por meio da maquiagem, os conceitos que guiam o evento deste ano. O resultado será divulgado no dia 25 de outubro. Consulte o regulamento completo.

Concurso cultural de maquiagem Afro Fashion Day 2024 1 de 6

"O concurso é uma oportunidade de revelar novos talentos e fortalecer a cadeia criativa que faz o Afro Fashion Day acontecer. A maquiagem é uma linguagem poderosa de identidade e representatividade, e queremos que esses profissionais tragam sua visão e sensibilidade para o evento. Cada edição é um espaço de descoberta e valorização da beleza negra em todas as suas formas", destacou Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do jornal CORREIO.

Backstage de beleza Afro Fashion Day 2024 1 de 9

Critérios como criatividade, domínio técnico, originalidade e acabamento foram levados em consideração pelo júri. "O principal é uma boa preparação de pele preta, além da técnica de delineados gráficos, pois são uma marca registrada na beleza do Afro Fashion Day”, disse Roma Aragão.



Em 2024, foram mais de 60 maquiadores inscritos na primeira edição do concurso. Iasmin Fábia, de 22 anos, foi a campeã, contemplada com um estágio supervisionado nos bastidores do evento. Além dela, as maquiadoras Clarissa Souza e Kayala Ariana, que ficaram em 2º e 3º lugar, também foram convidadas para participar do evento.

"O Afro Fashion Day promover um concurso cultural para maquiadores é fazer com que o maquiador tenha acesso a essa máquina de desfile, de como funciona, e fazê-lo conhecer toda a variedade de pele negra", pontuou Dino Neto.

Entre os escolhidos, estão nomes que chegaram ao concurso por meio do Teatro Escola, a primeira escola inclusiva e integrada com estudos da Cultura Afro-Brasileira e Indígena voltada para jovens afrodescendentes. Em 2025, o projeto conta, mais uma vez, com a parceria da Avon, uma das patrocinadoras do AFD, que, pelo terceiro ano consecutivo, apoia a iniciativa na formação profissionalizante de maquiadores.

"Apoiar o Teatro Escola pelo terceiro ano consecutivo é a materialização do compromisso inegociável da Avon com a diversidade. Reforça nossa crença de que a beleza tem o poder de abrir portas e criar futuros, e que a maquiagem é uma ferramenta poderosa de transformação social e econômica. Acompanhar o impacto desses três anos de parceria, ver tantos profissionais formados, e agora dois deles avançando na seleção do Afro Fashion Day 2025, nos enche de orgulho", afirmou Bárbara Conceição, Coordenadora de Marketing - Maquiagem Avon.

Veja a lista de selecionados da edição de 2025 do concurso cultural:

1. Alex Bispo Oliveira

2. Ana Clara Conceição

3. Antonio Marcos Andrade

4. Cintia Oliveira

5. Debora Lima

6. Jaiane de Sousa Sousa

7. Janaína da Silva

8. Liz de Almeida Barbosa

9. Michele Trindade

10. Paulo Cesar Santana Santos Júnior