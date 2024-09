10 ANOS DE AFD

Concurso cultural seleciona três novas maquiadoras para o Afro Fashion Day 2024

Iasmin Fábia foi a grande vencedora. Clarissa Souza e Kayala Ariana também foram selecionadas para integrar o time da passarela mais negra do Brasil

Vitor Rocha

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 22:15

Iasmin Fábia e os jurados do concurso Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Sete maquiadores pegaram suas bolsas, pincéis e lápis para disputar a etapa final do Concurso Cultural Beleza do Afro Fashion Day (AFD) 2024. O evento, que ocorreu nesta quarta-feira (25) no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, ofereceu três vagas para integrar a equipe de beleza da 10ª edição do desfile de moda afro aos participantes. Entre os candidatos, Iasmin Fábia foi a grande vencedora. A iniciativa foi uma realização do CORREIO, com o apoio do Salvador Bahia Airport.

"Eu sou uma maquiadora autônoma há quatro anos e realmente não é fácil ser reconhecida, por mais que seu trabalho seja bom. Demora até alguma marca ou evento grande realmente te notar, então eu estou extremamente feliz em ganhar. Acredito que isso vai abrir muitas portas para mim no futuro", afirmou Iasmin, emocionada, após ser declarada primeiro lugar da disputa, que recebeu 62 candidatos no total.

Iasmin Fábia foi a grande vencedora Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Junto a divulgação do primeiro lugar, no térreo, próximo ao local de embarque, Nelson Pereira, apresentador e um dos responsáveis pelo evento, realizou um anúncio inesperado: o concurso, que iria dar apenas uma vaga a equipe de beleza do AFD, decidiu oportunizar mais duas competidoras. Desta forma, Clarissa Souza e Kayala Ariana também foram recompensadas. Além das ganhadoras, os maquiadores Andreia Luisa, Luana Rocha, Alex Oliveira e Vitor Rodrigues também marcaram presença na grande final.

Para a segunda anunciada, Clarissa, a maquiagem é um sonho e a competição um desafio. "É diferente fazer parte de um processo seletivo, em que as pessoas estão te assistindo e te julgando. Você tem um tempo limitado para fazer a maquiagem, então é muito desafiador. Rola uma pressão, um frio na barriga, mas é uma experiência muito diferente que vale a pena", disse. Terceiro nome divulgado, Kayala estava acompanhada do marido, Matheus Sales, que é assistente contábil do aeroporto e veio ver a conquista da companheira. "Eu não entendo nada de maquiagem, venho apenas para prestigiar ela. É emocionante ver ela correndo atrás do sonho", contou.

A seletiva possibilitou que qualquer pessoa pudesse se inscrever e tentar a classificação para a fase final. Segundo Nelson, o concurso é uma oportunidade. "Fizemos uma grande peneira este ano. Nesta etapa do Afro, o que buscamos é oportunizar talentos que muitas vezes não tiveram oportunidades de serem descobertos", disse o analista de projetos e imagem do CORREIO.

A seletiva possibilitou que qualquer pessoa pudesse se inscrever e tentar a classificação para a fase final Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A competição foi dividida em duas fases, ambas com 45 minutos. A primeira foi uma prova em que os competidores fizeram maquiagens de acordo com o tema deste ano: 'Música – Resgatando raízes e elevando vozes'. Já na segunda, os participantes reproduziram uma maquiagem realizada na edição de 2023 do desfile, que tinha como tema 'Mãe África'. A banca de jurados foi composta pelos coordenadores de beleza do AFD, Dino Neto e Romário Aragão, o curador do desfile, Fagner Bispo e Fernanda Barreto, analista fiscal do aeroporto.

Apesar da maquiagem conter aspectos subjetivos, a avaliação contou com muitos critérios técnicos, como apontou Dino. "Temos um prazo apertado no desfile, então precisamos de agilidade e precisão. Além disso, é preciso saber maquiar uma pele preta. Por conta disso, consideramos o delineado gráfico, o trabalho de cor e o esfumado das maquiagens", afirmou.

Na primeira etapa, os participantes maquiaram funcionárias pretas do aeroporto, oferecendo um serviço profissional inacessível para muitas delas. É o caso de Kauane Santos, jovem aprendiz do setor de Recursos Humanos. "A maquiagem é uma questão de autoestima para mim. Eu gosto muito de me maquiar e hoje foi a primeira oportunidade que tive com uma profissional. Foi uma experiência muito relaxante. Eu estava quase dormindo de tão relaxada. Quando terminou, saí linda", revelou.

Em contraste com a primeira fase, a última prova do concurso foi realizada com modelos profissionais pretas. Uma das maquiadas, Luane Santana destacou que a maquiagem é essencial para o trabalho que exerce. "Antes eu não sabia me maquiar. Quando eu virei modelo, tudo mudou. Eu passei a entender que é um diferencial para o meu trabalho. Sou muito grata à maquiagem", declarou.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Bracell, apoio da CAIXA, Shopping Barra, Salvador Bahia Airport e Wilson Sons e apoio institucional do Sebrae.

Afro Fashion Day

A décima edição do Afro Fashion Day ocorrerá no dia 1º de novembro, na Praça do Campo Grande. A entrada será gratuita e a programação inicia às 11h com a Feira da Sé, oficinas e atrações musicais. Já o desfile está previsto para às 19h.