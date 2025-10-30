AFRO FASHION DAY

Bracell enaltece a força da diversidade ao participar do maior desfile de moda negra do Brasil

Pelo 3ª ano consecutivo, a empresa é presença confirmada no Afro Fashion Day, neste sábado (1º), no Terreiro de Jesus (Pelourinho)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:15

Vestido confeccionado com viscose usado no AFD 2024 Crédito: Lucas Assis

Pelo 3º ano consecutivo, a Bracell marcará presença no Afro Fashion Day (AFD), o maior evento de visibilidade da moda negra do Brasil. Neste ano, a empresa apresenta uma criação exclusiva para o desfile e dois camarins para incentivar os convidados do evento a montarem looks com lenços de viscose confeccionados por mulheres do projeto Fábrica de Fardamentos, que tem o apoio do Bracell Social na Bahia. Aberto ao público, o desfile retornará ao Terreiro de Jesus (Pelourinho), em Salvador, neste sábado (1º), e celebrará o talento, a beleza, a ancestralidade e a representatividade da população negra por meio da moda e da riqueza cultural.

O apoio da Bracell à 11ª edição do AFD, realizada pelo jornal Correio, reforça o compromisso da empresa com a valorização da diversidade, da inclusão e da cultura afro-brasileira, reconhecendo o papel transformador da moda como instrumento de expressão e identidade. Em virtude disso, a companhia firmou uma parceria com o produtor e estilista Fagner Bispo para a criação de uma peça inovadora, que representa, de forma singular, o tema deste ano do evento: “Beleza”.

Para isso, será utilizada viscose, tecido confeccionado a partir da celulose solúvel produzida pela Bracell Bahia, no Polo Industrial de Camaçari. “É um look que rompe com os estereótipos frequentemente associados à cultura negra, mas que dialoga com as tendências de moda contemporâneas, reafirmando que estilo e diversidade caminham juntos”, afirma o estilista, antecipando que o look integrará o bloco do desfile dedicado à leveza e ao autocuidado.

“A criação parte do desejo de despir o corpo das amarras de um dia de trabalho intenso e conduzi-lo a um estado de calma e bem-estar”, acrescenta Bispo, destacando a vantagem do uso da viscose: “É um tecido versátil, que pode ser usado em diversas situações — seja para imprimir algo mais sofisticado ou mais casual”.

A participação da empresa no Afro Fashion Day integra as ações de responsabilidade social e a jornada interna em diversidade e inclusão e de apoio à cultura, que buscam fomentar o protagonismo de diferentes grupos e fortalecer o diálogo com as comunidades e com o público interno. “Ao apoiar o Afro Fashion Day, a Bracell contribui para ampliar espaços de visibilidade e oportunidades para profissionais negros, reafirmando nossa crença em uma sociedade mais plural, diversa e equitativa dentro e fora da empresa”, afirma Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia.

Camarim para implementar os looks

Uma das grandes novidades da participação da Bracell neste ano será a instalação de dois camarins, que poderão ser usados pelos convidados para incrementarem ainda mais os looks. Eles terão acesso a lenços de viscose produzidos especialmente para o evento e confeccionados, pelo terceiro ano consecutivo, por mulheres do projeto social Fábrica de Fardamentos — uma cooperativa de costureiras de Inhambupe. Elas, inclusive, foram as responsáveis pelos lenços usados na produção do vestido assinado pelo estilista Filipe Dias, exibido no desfile do ano passado.

Nos camarins, além dos tecidos, o público terá acesso a vídeos produzidos por colaboradores e por pessoas atendidas pelos projetos sociais da empresa, além de mulheres do Congo, ensinando como fazer diferentes amarrações. “A ideia é que os convidados do Afro Fashion Day possam protagonizar o processo de embelezamento e, se desejarem, compartilhem o resultado nas redes sociais com a hashtag #BracellNoAfroFashionDay”, conta Rudine.