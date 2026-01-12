Acesse sua conta
Aprenda o que deve ser feito antes: conectar o telefone ou o carregador primeiro?

Descubra o método correto de carregamento para fazer a bateria durar muito mais tempo

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:00

Descubra o método correto de carregamento para fazer a bateria durar muito mais tempo
Descubra o método correto de carregamento para fazer a bateria durar muito mais tempo Crédito: Freepik

Você pluga o cabo primeiro no telefone ou na tomada de energia? Saiba que esse pequeno hábito determina quanto tempo o seu celular vai funcionar perfeitamente.

A Huawei revelou que a segurança elétrica do dispositivo depende inteiramente desse passo inicial tão simples.

Conectar o smartphone antes de ligar o adaptador na rede elétrica gera picos de tensão perigosos.

Essas descargas afetam o funcionamento dos circuitos e diminuem a resistência dos componentes internos. Portanto, mudar esse gesto automático preserva a saúde tecnológica do seu investimento.

Cuidando dos componentes internos

A sobretensão elétrica é invisível, mas causa estragos permanentes na placa do seu celular.

Além do desgaste da bateria, esse erro pode levar à perda definitiva de informações importantes. Consequentemente, a ordem correta de plugues serve como uma barreira de proteção.

O cuidado também deve continuar no momento em que a carga termina.

Conforme a Huawei, "ao desconectar o carregador, é fácil gerar corrente reversa instantânea, o que pode causar vários problemas, como o envelhecimento acelerado e a redução da vida útil da bateria", afirma, segundo O Globo.

Segurança com acessórios certificados

Utilizar o celular conectado à tomada é uma prática contraindicada por especialistas em segurança.

Isso ocorre porque acessórios paralelos ou cabos rompidos não possuem a proteção necessária contra curtos. Além disso, o calor gerado pelo uso simultâneo prejudica a estabilidade do sistema.

Sendo assim, verifique se o seu carregador possui o selo de certificação da Anatel.

Evite carregar o aparelho perto de cortinas, papéis ou outros materiais que propaguem fogo facilmente. Manter o celular em locais secos e frescos durante o carregamento é essencial.

Mantendo a porcentagem ideal

Especialistas afirmam que o intervalo entre 20% e 80% de carga é o mais equilibrado.

Permanecer dentro desses limites evita que a bateria sofra um desgaste desnecessário ao longo dos meses. Como resultado, o usuário consegue manter o desempenho original por muito mais tempo.

Apesar disso, existe uma exceção importante para calibrar os sensores de energia do aparelho.

Uma vez por mês, deixe a carga atingir o nível máximo de 100% de forma contínua. Essa estratégia permite que o software reconheça o limite real e melhore a autonomia diária.

