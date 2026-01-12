NOVELA DAS 6

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:46

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que a vida no interior era calma, espere para ver o que vai rolar na capital paulista nos próximos capítulos de 'Êta Mundo Melhor!'. A semana começa com um verdadeiro "barraco". Lembra daquele beijo armado pela Baronesa (Sandra)? Pois é, a foto vai parar na capa do jornal e o mundo de Túlio desaba. Estela fica arrasada e o rapaz acaba perdendo o emprego, tudo por conta de uma armação suja da vilã.

Mas nem tudo é tristeza: o pequeno Simbá, que estava nas mãos de sequestradores trapalhões, consegue escapar e é salvo por Candinho. Aliás, o nosso herói do "tudo o que acontece de ruim é para melhorar" vai passar por um sufoco. Para defendê-lo das fofocas de que ele teria beijado outra, Dita toma uma decisão radical: ela abre o jogo e revela para todos na mansão que ela e a famosa Doris River são a mesma pessoa!

O clima esquenta de verdade quando Ernesto, cansado das ameaças de Celso, decide dar um fim no rapaz. O vilão ordena um atentado, mas o que ele não esperava era o instinto de proteção de Sandra. Ao perceber que o irmão vai ser atingido, ela se joga na frente da bala na sexta-feira (16). Será o fim da Baronesa?

No sábado (17), descobrimos que a sorte (ou o destino) estava ao lado de Sandra. Um camafeu de Anastácia serviu como escudo e salvou a vida da loira. Enquanto ela se recupera, ainda sobra tempo para Maria Pureza ser reencontrada por Picolé e Samir, fechando a semana com um reencontro emocionante após tanta confusão.