Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:46

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se você achava que a vida no interior era calma, espere para ver o que vai rolar na capital paulista nos próximos capítulos de 'Êta Mundo Melhor!'. A semana começa com um verdadeiro "barraco". Lembra daquele beijo armado pela Baronesa (Sandra)? Pois é, a foto vai parar na capa do jornal e o mundo de Túlio desaba. Estela fica arrasada e o rapaz acaba perdendo o emprego, tudo por conta de uma armação suja da vilã.

Mas nem tudo é tristeza: o pequeno Simbá, que estava nas mãos de sequestradores trapalhões, consegue escapar e é salvo por Candinho. Aliás, o nosso herói do "tudo o que acontece de ruim é para melhorar" vai passar por um sufoco. Para defendê-lo das fofocas de que ele teria beijado outra, Dita toma uma decisão radical: ela abre o jogo e revela para todos na mansão que ela e a famosa Doris River são a mesma pessoa!

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Reprodução/Redes Sociais
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
1 de 4
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha

O clima esquenta de verdade quando Ernesto, cansado das ameaças de Celso, decide dar um fim no rapaz. O vilão ordena um atentado, mas o que ele não esperava era o instinto de proteção de Sandra. Ao perceber que o irmão vai ser atingido, ela se joga na frente da bala na sexta-feira (16). Será o fim da Baronesa?

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

No sábado (17), descobrimos que a sorte (ou o destino) estava ao lado de Sandra. Um camafeu de Anastácia serviu como escudo e salvou a vida da loira. Enquanto ela se recupera, ainda sobra tempo para Maria Pureza ser reencontrada por Picolé e Samir, fechando a semana com um reencontro emocionante após tanta confusão.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

tv Globo êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

