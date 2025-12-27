Acesse sua conta
Quem é o 'Caju' de Liniker? Conheça o ambientalista apontado como novo amor da cantora

Liniker estaria mantendo uma relação longe dos holofotes com Kildren Pantoja, de 35 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:53

Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Liniker vive um dos momentos mais intensos da carreira com o sucesso do álbum Caju, mas, fora dos palcos, a cantora também atravessa uma fase especial e longe dos holofotes. Reservada quando o assunto é vida pessoal, a artista de 30 anos estaria mantendo, há meses, um relacionamento discreto com o socioambientalista paraense Kildren Pantoja Rodrigues, de 35.

Embora evitem exposições diretas, o romance já seria conhecido por quem convive com o casal. Nas redes sociais, os dois até aparecem juntos de vez em quando, mas sempre de forma sutil, sem legendas ou declarações explícitas. Recentemente, Kildren curtiu um comentário que chamava os dois de “casal lindo”, gesto visto por muitos como uma confirmação.

Natural do arquipélago do Marajó, no Pará, Kildren atua como coordenador-geral de gestão socioambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Com trajetória ligada à defesa da Amazônia, ele desenvolve pesquisas sobre etnodesenvolvimento, já passou por instituições acadêmicas, integrou núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e também trabalhou como consultor socioambiental para grandes marcas de moda.

A conexão entre os dois vai além da vida pessoal. Fãs atentos apontam que a música “Charme”, presente no álbum Caju, traz referências diretas à cultura amazônica, ao Marajó e até cita um “pajé”, termo associado por muitos a Kildren. O detalhe reforça a ideia de que a relação e a inspiração são anteriores ao lançamento do disco, que chegou ao público em agosto de 2024.

Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker

Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker
A cantora e compositora Liniker na turnê "Caju"
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker
Kildren Pantoja, Liniker, Zeca Camargo e Gaby Amarantos no Círio de Nazaré, em Belém
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, Liniker e amigos  por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Liniker, Kildren Pantoja e amigos  por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker por Reprodução/Redes Sociais
Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker

Nos últimos meses, Liniker e Kildren passaram a ser vistos juntos com mais frequência no Pará. Eles estiveram no Círio de Nazaré, em Belém, onde posaram ao lado de nomes como Zeca Camargo e Gaby Amarantos, e também vêm dividindo as festas de fim de ano na região. Em uma das postagens recentes, Kildren apareceu no banco do carona do carro da cantora.

O burburinho só cresceu quando perfis da região divulgaram que Liniker teria adquirido uma antiga pousada na vila de Joanes, no Marajó, para ter um ponto de apoio sempre que estiver no Pará. O imóvel estaria em reforma, acompanhada de perto pela família de Kildren.

Nas redes, internautas comentam que a “fofoca” já circula há tempos no Norte do país. “Quem viveu o Círio em Belém já sabia”, escreveu um usuário. Outro resumiu: “Faz todo sentido quando você ouve as músicas novas”.

Liniker

Liniker
Liniker é destaque entre os indicados do Latin Grammy 2025
'Caju' é o segundo álbum de estúdio da cantora e compositora Liniker
Liniker está indicada ao Grammy Latino 2025 nas categorias 'Álbum do ano', 'Canção do ano' e 'Gravação do ano'
Liniker por Larissa Kreili
Gilberto Gil e Liniker por Reprodução / Redes Sociais
Liniker por reprodução
Gilberto Gil, Flora Gil e Liniker por Reprodução/Instagram
Liniker na Fonte Nova por Divulgação
Liniker por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Iza se emociona ao receber presente de Liniker por Reprodução / Redes Sociais
A cantora Liniker por Tati Freitas
Iza e Liniker no Festival de Verão por Lucas Leawry
Liniker diz que não foi convidada para premiação em que sua série foi vencedora por Divulgação
Liniker

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Liniker e Majur curtem dia de sol na praia do Porto em Salvador; veja registros

Liniker domina indicações brasileiras no Grammy Latino 2025; veja lista completa

Liniker anuncia lançamento de música inédita de Gilberto Gil escrita há quase 40 anos

Liniker recebe título de cidadã soteropolitana durante show em Salvador

Apesar dos boatos e da torcida do público, nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o caso.

E enquanto o mistério sobre o romance continua, uma certeza os fãs já têm: Liniker vai se despedir oficialmente da era CAJU e a despedida promete ser grandiosa.

A cantora anunciou a turnê “Bye Bye Caju”, que marca o encerramento do ciclo do álbum lançado em 2024, trabalho que a consolidou definitivamente como um dos maiores nomes da música brasileira. O grande encerramento acontece no dia 7 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os ingressos já estão à venda.

