Quem é o 'Caju' de Liniker? Conheça o ambientalista apontado como novo amor da cantora

Liniker estaria mantendo uma relação longe dos holofotes com Kildren Pantoja, de 35 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:53

Kildren Pantoja, ambientalista paraense apontado como namorado de Liniker Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Liniker vive um dos momentos mais intensos da carreira com o sucesso do álbum Caju, mas, fora dos palcos, a cantora também atravessa uma fase especial e longe dos holofotes. Reservada quando o assunto é vida pessoal, a artista de 30 anos estaria mantendo, há meses, um relacionamento discreto com o socioambientalista paraense Kildren Pantoja Rodrigues, de 35.

Embora evitem exposições diretas, o romance já seria conhecido por quem convive com o casal. Nas redes sociais, os dois até aparecem juntos de vez em quando, mas sempre de forma sutil, sem legendas ou declarações explícitas. Recentemente, Kildren curtiu um comentário que chamava os dois de “casal lindo”, gesto visto por muitos como uma confirmação.

Natural do arquipélago do Marajó, no Pará, Kildren atua como coordenador-geral de gestão socioambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Com trajetória ligada à defesa da Amazônia, ele desenvolve pesquisas sobre etnodesenvolvimento, já passou por instituições acadêmicas, integrou núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e também trabalhou como consultor socioambiental para grandes marcas de moda.

A conexão entre os dois vai além da vida pessoal. Fãs atentos apontam que a música “Charme”, presente no álbum Caju, traz referências diretas à cultura amazônica, ao Marajó e até cita um “pajé”, termo associado por muitos a Kildren. O detalhe reforça a ideia de que a relação e a inspiração são anteriores ao lançamento do disco, que chegou ao público em agosto de 2024.

Nos últimos meses, Liniker e Kildren passaram a ser vistos juntos com mais frequência no Pará. Eles estiveram no Círio de Nazaré, em Belém, onde posaram ao lado de nomes como Zeca Camargo e Gaby Amarantos, e também vêm dividindo as festas de fim de ano na região. Em uma das postagens recentes, Kildren apareceu no banco do carona do carro da cantora.

O burburinho só cresceu quando perfis da região divulgaram que Liniker teria adquirido uma antiga pousada na vila de Joanes, no Marajó, para ter um ponto de apoio sempre que estiver no Pará. O imóvel estaria em reforma, acompanhada de perto pela família de Kildren.

Nas redes, internautas comentam que a “fofoca” já circula há tempos no Norte do país. “Quem viveu o Círio em Belém já sabia”, escreveu um usuário. Outro resumiu: “Faz todo sentido quando você ouve as músicas novas”.

Apesar dos boatos e da torcida do público, nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o caso.