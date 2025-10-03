Acesse sua conta
Liniker e Majur curtem dia de sol na praia do Porto em Salvador; veja registros

Cantoras aproveitaram dia de sol e estiveram em outros pontos da cidade

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 22:28

Liniker e Majur curtem momento juntas
Liniker e Majur curtem momento juntas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos maiores nomes atuais da música nacional, a cantora Liniker aproveitou está sexta-feira (3) de sol em Salvador para curtir a praia do Porto da Barra, em Salvador, ao lado da também cantora Majur. As duas compartilharam registros descontraídos nas redes sociais.

“As onças são mulheres pretas loiras”, escreveu Majur na legenda de uma publicação do Instagram que traz várias fotos dela e de Liniker na praia. Na quinta-feira (2), Majur fez outra publicação com a seguinte legenda: “Toda menina baiana”, fazendo referência à canção de Gilberto Gil. Veja registros:

Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador

Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
1 de 5
Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador por Reprodução | Redes Sociais

No mesmo dia, Liniker participou da pré-estreia do espetáculo “Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo”, protagonizado por Wagner Moura. O evento realizado no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, trouxe ainda outros artistas para prestigiar o ator, como sua amiga, a atriz Marjorie Estiano.

