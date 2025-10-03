CONFIRA

Liniker e Majur curtem dia de sol na praia do Porto em Salvador; veja registros

Cantoras aproveitaram dia de sol e estiveram em outros pontos da cidade

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 22:28

Liniker e Majur curtem momento juntas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos maiores nomes atuais da música nacional, a cantora Liniker aproveitou está sexta-feira (3) de sol em Salvador para curtir a praia do Porto da Barra, em Salvador, ao lado da também cantora Majur. As duas compartilharam registros descontraídos nas redes sociais.

Liniker 1 de 14

“As onças são mulheres pretas loiras”, escreveu Majur na legenda de uma publicação do Instagram que traz várias fotos dela e de Liniker na praia. Na quinta-feira (2), Majur fez outra publicação com a seguinte legenda: “Toda menina baiana”, fazendo referência à canção de Gilberto Gil. Veja registros:

Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador 1 de 5