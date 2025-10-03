Liniker e Majur curtem dia de sol na praia do Porto em Salvador; veja registros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 22:28
Um dos maiores nomes atuais da música nacional, a cantora Liniker aproveitou está sexta-feira (3) de sol em Salvador para curtir a praia do Porto da Barra, em Salvador, ao lado da também cantora Majur. As duas compartilharam registros descontraídos nas redes sociais.
Liniker
“As onças são mulheres pretas loiras”, escreveu Majur na legenda de uma publicação do Instagram que traz várias fotos dela e de Liniker na praia. Na quinta-feira (2), Majur fez outra publicação com a seguinte legenda: “Toda menina baiana”, fazendo referência à canção de Gilberto Gil. Veja registros:
Liniker e Majur estiveram em praia de Salvador
No mesmo dia, Liniker participou da pré-estreia do espetáculo “Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo”, protagonizado por Wagner Moura. O evento realizado no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, trouxe ainda outros artistas para prestigiar o ator, como sua amiga, a atriz Marjorie Estiano.