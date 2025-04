NOVA TRICOLOR

Nova cidadã soteropolitana, Liniker vira torcedora do Bahia e vai à Fonte Nova

A cantora acompanhou o jogo do camarote da Arena com alguns amigos na noite da última quinta-feira (3)

O Bahia contou com uma presença de destaque na Fonte Nova contra o Internacional pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores na última quinta-feira (3). A convite de Emerson Ferreti, presidente do Bahia, e da própria Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a cantora Liniker apareceu no estádio para assistir a partida. >

Liniker assistiu à partida do camarote da Arena, junto a alguns amigos. A estreia do tricolor na fase de grupos da Conmebol Libertadores foi o primeiro jogo no estádio da vida da cantora, que cada vez mais reforça os laços afetivos com Salvador.>