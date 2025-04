DE SAÍDA?

Botafogo sonda Cauly para preencher vaga de meia no alvinegro

Ainda não foi feita nenhuma proposta oficial para o Bahia pelo jogador com contrato válido até 2026

Marina Branco

Publicado em 3 de abril de 2025 às 11:47

Cauly Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Botafogo está buscando um meia, e a resposta pode estar em um lugar péssimo para o torcedor tricolor. Entre as principais opções avaliadas pelo clube, está Cauly, jogador do Bahia que atraiu a atenção do alvinegro atual campeão do Brasileirão e da Libertadores.>

A busca por Cauly já estaria acontecendo e teria como objetivo suprir uma carência no elenco do Fogão, de acordo com informações do Globo Esporte. Para o clube, o meio de campo estaria sem boas peças de reposição, precisando de um novo meia até o dia 11 de abril, quando a janela doméstica é fechada.>

Até então, o alvinegro não fez nenhuma proposta de fato, mas sonda Cauly, conhecido de Renato Paiva, novo técnico do clube. No entanto, a movimentação aponta uma mudança na ideia inicial de que o Botafogo estaria fechado no início da nova temporada, não mais considerando o time como perfeito.>

Até aqui, já foram onze contratados pelo Botafogo, com apenas um meia entre eles - Santiago Rodríguez. Como maior contratação da temporada, ele ainda é considerado um atleta em adaptação não só ao time, como também ao futebol brasileiro, de acordo com Renato Paiva.>

Contra o Universidad de Chile, ele chegou a ser titular, mas ainda não está tão firmado no elenco alvinegro. Até a chegada de um meia específico, então, a vaga tem sido suprida por Patrick de Paula, que voltou de empréstimo ao Criciúma. No entanto, o jogador é um volante de origem, tendo sido um improviso de Paiva.>

A outra opção para atuar como meia é Savarino, que está desfalcando o time por dores na coxa esquerda. Ainda sem lesão confirmada, ele tem oscilado entre ponta e meia e não tem retorno definido até então.>