IA 'traz de volta' Manoel de Nóbrega e emociona Carlos Alberto no especial de Natal do SBT; confira

Tecnologia promoveu encontro simbólico entre pai e filho no encerramento do especial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:43

Carlos Alberto de Nóbrega no especial de Natal do SBT Crédito: Divulgação/SBT

O especial de Natal de A Praça é Nossa, exibido na quinta-feira (25), entregou um dos momentos mais emocionantes da televisão brasileira. Usando recursos de inteligência artificial, o SBT promoveu um encontro simbólico entre Carlos Alberto de Nóbrega e seu pai, Manoel de Nóbrega, criador da atração e falecido em 1976.

A cena marcou o encerramento do programa. Na conversa, a versão digital de Manoel falou diretamente com o filho, elogiando sua trajetória à frente do humorístico e ressaltando a importância de manter viva a essência do programa sem deixar de renovar o elenco.

O momento também celebrou o legado familiar. Além de Carlos Alberto, participaram do encerramento Marcelo e Beto de Nóbrega, filhos do apresentador, que hoje atuam nos bastidores da atração e representam a continuidade de uma tradição que atravessa gerações.

Durante o diálogo, Manoel destacou o equilíbrio entre humor clássico e novos talentos, um dos pilares que ajudaram A Praça é Nossa a se manter relevante por décadas. A homenagem ainda resgatou as origens do programa, lembrando que tudo começou em 1956, com A Praça da Alegria, inspirada em uma viagem de Manoel de Nóbrega a Buenos Aires.

O encontro terminou de forma simbólica. Ao ouvir de Carlos Alberto que a praça pertencia aos dois, a versão digital do criador fez questão de corrigir, encerrando o especial com a famosa frase: