Ex-Rouge, Li Martins chora e faz apelo por trabalho após morte do marido: 'Tenho uma filha para criar'

Cantora diz que enfrenta dificuldades financeiras e emocionais após morte de JP Mantovani

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:41

Ex-Rouge, Li Martins chora e faz apelo por trabalho após morte do marido

Li Martins vive um dos momentos mais delicados de sua vida. Três meses após perder o marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, a ex-integrante do Rouge falou abertamente sobre o luto, as dificuldades financeiras e a necessidade de recomeçar.

Em entrevista emocionante ao podcast Amor, apresentado por Mariana Kupfer, a cantora se emocionou ao contar que precisou engolir a dor para seguir em frente por causa da filha do casal, de apenas 8 anos. “Se eu pudesse, estaria trancada no meu quarto agora. Mas eu tenho uma filha para criar, uma casa para terminar e uma vida que precisa continuar”, desabafou, chorando.

Sem trabalho fixo no momento, Li contou que a obra da casa que havia começado ao lado do marido precisou ser interrompida após a tragédia. O imóvel, comprado em agosto de 2024, passava por uma grande reforma quando JP morreu, em setembro, após um grave acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

A cantora revelou que precisou deixar os palcos e interromper apresentações para cuidar da filha e da própria saúde emocional. “Eu parei tudo para estar presente na rotina dela. Mas agora preciso de ajuda. Aprendi, nesse processo, a ser humilde e pedir apoio”, afirmou.

JP Mantovani

JP Mantovani e Li Martins

Durante a conversa, Li fez um apelo direto a empresas e produtores. Ela busca parcerias para viabilizar um projeto que pretende transformar a finalização da obra da casa em um reality, além de oportunidades profissionais. “Se alguma empresa quiser patrocinar, eu estou aberta. Também estou em busca de trabalho”, disse.

JP Mantovani e Li Martins estavam reformando uma casa em SP

Ex-Rouge Li Martins chora por morte do marido e pede ajuda para trabalhar e concluir obra

Ao relembrar o momento em que recebeu a notícia da morte do marido, a artista não conteve a emoção. “Meu mundo caiu. Até hoje parece que a ficha não caiu. Tem dias em que eu só deixo a dor passar, tentando sobreviver”, contou.

JP Mantovani morreu na madrugada de 21 de setembro de 2025, aos 46 anos, após a moto que pilotava colidir com um caminhão de limpeza.

Tags:

Morte Luto jp Mantovani

